На 353-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями субботы, 11 февраля (время московское).

++10.40++

В Яковлевском городском округе Белгородской области беспилотниками был атакован инфраструктурный объект, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий", - написал он, не приведя никаких подробностей.

++09.45++

В Днепропетровской области в результате ночной российской атаки иранскими дронами-камикадзе повреждены два энергетических объекта в Криворожском районе и один - в Никопольском, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. "Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары, которые уже потушены", - написал он. Пострадавших в результате удара нет.

++08.55++

Российские силы продолжают вести наступление на пяти направлениях "несмотря на значительные потери": Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Об этом в утренней сводке сообщает Генштаб ВСУ. "При этом враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах, не прекращает обстрелы артиллерийских позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения", - заявили в украинском командовании.

С начала войны более 8 млн жителей Украины переехали в Европу как беженцы

++08.05++

С начала российского вторжения более 8 млн жителей Украины стали беженцами и переехали в страны Европы, говорится в обновленном отчете Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Из них 4,8 млн человек подали заявки на получение статуса временного резидента в странах ЕС. Еще 5,3 млн человек, под подсчетам ООН, стали вынужденными переселенцами внутри Украины. Больше всего украинских беженцев в абсолютных значениях зарегистрировано в Польше и Германии. Если сравнивать с населением стран, то больше всего жителей Украины приняли Чехия, Эстония, Латвия и Литва, говорится в отчете ООН.

++07.05++

Регулярные войска РФ заменяют наемников ЧВК "Вагнер" на приоритетных направлениях атак в Украине, предполагают аналитики Института изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке. Эксперты ссылаются на сообщение о прибытии новых наемников ЧВК в поселок Мирное Запорожской области, который расположен не на приоритетном для сил РФ направлении, и полагают, что таким образом российское военное командование пытается оттеснить ЧВК от участия в операциях по захвате Бахмута.

++06.05++

Силы РФ пытаются перерезать пути сообщения украинских войск с Бахмутом, указывает в своей ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW). Согласно составленной аналитиками карте ведения боевых действий за 10 февраля, на Луганском направлении российские войска медленно наступают к населенному пункту Белогоровка, захват которого мог бы улучшить их позиции при попытке взятия Кременной. При этом эксперты ISW не нашли подтверждений заявлениям Минобороны РФ о захвате населенного пункта Двуречное в Харьковской области.

Moody's указывает на высокую вероятность дефолта в Украине

++05.05++

Экономике Украины грозят долгосрочные проблемы из-за развязанной Россией войны, полагают в рейтинговом агентстве Moody's - эксперты организации понизили кредитный рейтинг страны на одну ступень, оставив ее в разделе списка, который указывает на высокую вероятность дефолта. При этом агентство не ожидает экономического краха в Украине - ранее "негативный" прогноз был повышен до "стабильного".

++04.05++

Если судить по косвенным признакам, наступление российских войск в Украине уже можно назвать начавшимся, полагает русская служба Би-би-си . Издание отмечает, что ежедневные потери российских войск в Украине резко увеличились еще в середине декабря.

По данным из открытых источников, согласно которым Би-би-си совместно с "Медиазоной" ведут поименный список погибших, еженедельное количество только подтвержденных смертей среди участвующих в войне сил РФ в конце 2022 года увеличилось с 250-300 до 600-700 человек.

Сопоставление некрологов и сообщений с фронта указывает на то, что большинство из них погибли именно в ходе наступательных действий в тех регионах, где ожидалась активизация российских войск, отмечает корреспондент Би-би-си Ольга Ившина, - и это соотносится с тактикой "забрасывания" противника большим объемом живой силы.

++03.05++

Украина получит 6 млрд долларов от США и 165 млн долларов от ряда европейских стран, эти средства будут направлены на поддержку уязвимых слоев населения и экономики, указал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, это поможет направить часть налоговых поступлений "на обеспечение наших сил безопасности и обороны". Чиновник отметил, что с начала 2023 года Украина получила уже 4,2 млрд долларов от союзников, и поблагодарил их за помощь.

++02.05++

Российские войска в течение 10 февраля выпустили более 100 снарядов по объектам в Сумской области, указала местная ОВА. По данным украинских властей, в большинстве случаев огонь велся из ствольной артиллерии и минометов, также войска РФ сбрасывали мины с воздуха, а в одном из случаев использовали беспилотник для того, чтобы сбросить взрывное устройство.

США отвергли идею Бразилии о переговорах по Украине

++01.05++

США отвергают идею бразильского президента Лулы да Силвы проводить переговоры с Россией об окончании войны в Украине без участия Киева. Соответствующее заявление на брифинге сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. "Именно президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры, и если да, то при каких обстоятельствах", - указал чиновник.

Ранее Лула да Силва заявил, что намерен обсудить с лидерами таких стран как Россия, Китай, Индонезия, Индия и США необходимость достижения мира в Украине, но саму Украину как участника встреч он не упомянул, хотя и указал, что может быть посредником между Киевом и Москвой.

++00.05++

В ночь на 11 февраля российские войска запустили БПЛА по территории Украины, режим воздушной тревоги был среди прочего объявлен в Запорожской, Николаевской и Киевской областях. Очевидцы в Днепропетровской и Одесской областях зафиксировали взрывы в воздухе, предположительно, связанные с работой ПВО.

В Криворожском районе Днепропетровской области один из дронов попал в объект критической инфраструктуры, указывает оперативное командование "Юг". Одесская ОВА сообщает о сбитии над областью как минимум четырех "дронов-камикадзе "Шахед", нацеленных на объекты инфраструктуры.

Хроника событий 10 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: