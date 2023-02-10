На 352-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями пятницы, 10 февраля (время московское).

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В результате атаки РФ 10 февраля был нанесен "значительный" ущерб энергоинфраструктуре Украины, заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона. "Мы подверглись атаке дронами-камикадзе, ракетами С-300, и в конце концов утром началась массированная ракетная атака. Масштаб повреждений значительный: россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций", - сказал он. По словам Кудрицкого, из-за атаки "Укрэнерго" была вынуждена скорректировать планы по восстановлению генерации, но вместе с тем "катастрофы снова не произошло".

Президент США посетит Польшу 20-22 февраля

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Президент США Джо Байден в конце февраля нанесет визит в Польшу, подтвердили в пятницу в Белом доме. "В период 20-22 февраля президент Байден посетит Польшу, где проведет встречу с польским президентом Анджеем Дудой и обсудит с ним вопросы двустороннего сотрудничества, а также коллективные усилия по поддержке Украины", - сказала на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Кроме того, по ее словам, Байден встретится с лидерами так называемой "бухарестской девятки" - девяти стран восточного фланга НАТО.

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Всемирный банк объявил о новом проекте стоимостью 50 млн долларов США, которые предполагается использовать на ремонт и восстановление пострадавшей от войны транспортной инфраструктуры Украины. По оценкам экспертов, только прямые убытки транспортной сети из-за войны составляют более 29,9 млрд долларов США. Еще в 26, 1 млрд долларов оценивается вред от нарушения работы транспорта. И это лишь по состоянию на 1 июня 2022 года.

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В бундестаге по инициативе партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) прошли дебаты по поводу возможных причин взрывов на газопроводах "Северный поток". Обсуждение было вызвано сообщением в блоге американского журналиста Сеймура Херша, который, ссылаясь на анонимный источник, без каких-либо доказательств заявил, что ответственность за подрыв трубопроводов несут водолазы ВМС США. В Белом доме эти утверждения назвали ложными и сфабрикованными. Во время дебатов в бундестаге АдГ и представители Левой партии потребовали разъяснений от правительства Германии. "Вечное молчание правительство является питательной средой для слухов и теорий заговора", - заявил сопредседатель фракции АдГ Тино Хрупалла (Tino Chrupalla). Представители партий правящей коалиции, в свою очередь, указали на продолжающееся расследование обстоятельств взрывов на трубопроводах и призвали воздерживаться от каких-либо спекуляций до окончания этого расследования.

Генштаб: Россия выпустила по Украине более 100 ракет и "Шахеды"

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Российские войска запустили более 100 ракет в ходе очередного массированного обстрела территорий Украины, сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней оперативной сводке. По предварительным данным, речь идет о 29 управляемых ракетах С-300 и 71 крылатой ракете воздушного и морского базирования. 61 крылатая ракета была сбита ВСУ, говорится в сообщении. Кроме того, по данным украинского командования, военные РФ совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня и нанесли 12 авиационных ударов, два из которых - с применением беспилотников "Шахед-136". Отмечается, что удары пришлись в том числе по гражданской инфраструктуре. Несмотря на большие потери, российская армия не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, пишет Генштаб. Противник продолжает наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Соединенные Штаты призвали Россию уважать нейтралитет Молдовы, но отвергли утверждения, что российские ракеты якобы прошли через воздушное пространство этой страны и Румынии. "На данный момент у нас нет никаких признаков прямой военной угрозы со стороны России в отношении Молдовы и Румынии. В более широком смысле мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдовы, а также гарантированный конституцией нейтралитет", - сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. Он отметил, что США поддерживают тесные контакты с молдавскими и румынскими партнерами.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал об итогах своего турне в Европу, заявив, что получил от западных партнеров "хорошие сигналы". "Лондон, Париж, Брюссель - повсюду я говорил о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества - боевой авиации, но над этим нам еще предстоит поработать", - сказал Зеленский.

Во время поездки в Великобританию глава украинского государства посетил военную базу, где проходят обучение украинские военные. "Я был очень рад услышать и увидеть, что наши ребята в Британии быстро учатся управлять танками Challenger. Я был очень рад убедиться, насколько британцы стремятся, чтобы мы победили. Все это вдохновляет", - отметил Зеленский в обращении.

Президент также выразил благодарность украинскому народу. "На этой неделе я сказал много слов благодарности нашим союзникам и партнерам - всем, кто нам помогает. А сейчас я хочу сказать слова благодарности вам, украинцы. Для меня всегда честь представлять Украину, и я горжусь нашим прекрасным и крепким народом. Вы слышали и видели, как приветствуют Украину. Это то, что сделали мы все вместе. Это то, как приветствуют вас", - подчеркнул он.

35 стран высказались против участия Россиян и Белорусов в Олимпиаде 2024 года

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Группа из 35 стран, включая США, Германию, Францию, Великобританию и Японию, единогласно решили потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

"Мы идем в том направлении, что нам не понадобится бойкот, потому что все страны единодушны", - приводит слова Шюгждинене агентство Reuters.

В онлайн-совещании с участием министров спорта 35 стран, на котором обсуждался вопрос о допуске россиян и белорусов на международные соревнования, участвовал также президент Украины Владимир Зеленский.

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Швейцария запретила Испании реэкспортировать два швейцарских зенитных орудия в Украину. Как заявил CNN представитель Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), это было бы нарушением закона страны о военных материалах "Именно по той же причине мы отклонили аналогичный запрос из Дании и Германии в прошлом году", - объяснил Фабиан Майенфиш.

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В Закарпатье украинские правоохранители задержали шестерых человек, которых подозревают в организации незаконной переправки группы военнообязанных мужчин через государственную границу по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Как сообщила пресс-служба Офиса Генпрокура Украины, за переправку группы из 10 мужчин на надувной лодке через пограничную реку, задержанные должны были получить 50 тыс. долларов США.

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Войска РФ ужесточили контроль в оккупированном Мариуполе. "Теперь въезд в город вновь контролируется не просто мобильными блок-постами, а точками снайперов рядом" - написал в своем Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, такого в городе не было и в начале оккупации. "Это безусловные последствия провала контрпартизанской деятельности ФСБ", - уверен советник мэра.

В Украине вновь объявлена воздушная тревога

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В Украине в третий раз за сутки объявлена масштабная воздушная тревога. Она связана с активность российской авиации на белорусских аэродромах. Как сообщила мониторинговая группа "Беларускi Гаюн" сначала с аэродрома Мачулищи взлетел самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ. Взлет за ним в воздух поднялись два российских истребителя МиГ-31К. А чуть позже еще один самолет, модель которого наблюдатели не смогли опознать. Истребители-перехватчики МиГ-31К способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

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В России Второй западный окружной военный суд ужесточил с пяти с половиной до семи лет колонии строгого режима приговор мобилизованному Александру Лешкову по обвинению в избиении офицера в подмосковном парке "Патриот", сообщает РИА "Новости". В обвинительном заключении указывалось, что новобранец, якобы недовольный качеством подготовки и экипировки "умышленно ударил кулаком в грудь подполковника и выдохнул ему в лицо дым от электронной сигареты, своими действиями унизил честь и достоинство потерпевшего и причинил моральные страдания".

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной массированный ракетный удар. В специальном видеообращении он напомнил, что несколько российских ракет прошли через воздушное пространство Республики Молдова и Румынии. "Очередное доказательство того, что террор не знает и никогда не знал никаких границ. Очередное доказательство того, что защита Украины - это защита всей Европы и мира... Сегодняшние ракеты - вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и надо остановить. Мир должен остановить", - подчеркнул Зеленский.

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В России сообщили о серьезных потерях при очередной попытке захвата Угледара. "Потеряно более 30 единиц бронетехники, потери "двухсотыми" только у танкистов - многие десятки. Морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше", - написал в своем Telegram-канале бывший глава Минобороны так называемой ДНР Игорь Стрелков. По его словам, российских военнослужащих "расстреляли, как в тире". Стрелков привычно обвинил в провале операции руководство ВС РФ.

Украина попросила Нидерланды поставить истребители F-16

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Власти Украины официально обратились к Нидерландам по поводу поставки истребителей F-16. Как заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, правительство должно обсудить этот вопрос с США и другими союзниками. "И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти просто так, в одночасье", - приводит ее слова издание NOS.nl. Министр также отметила, что в случае получения разрешения от США, являющегося производителем F-16, украинским пилотам сначала надо пройти обучение по управлению этим истребителем.

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Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила с помощью нейросети "стереть" польскую актрису Барбару Брыльску из фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" за ее поддержку Лии Ахеджаковой. "Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы так же легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы", - написала Занко в своем Telegram-канале. В интервью изданию "Абзац" 9 февраля Брыльска прокомментировала травлю Ахеджаковой, заявив, что "такая Родина ее не достойна". "Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти проклятые Богом люди", - указала польская актриса.

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Заявки на зачисление в штурмовые бригады "Гвардия наступления" Национальной гвардии Украины (НГУ) подали более 10 тысяч человек, сообщил журналистам командир 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Артем Иллюхин. По его словам, есть заявки и от иностранных граждан. "Это люди, которые по контракту в иностранном легионе выполняли задания под руководством командира батальонно-тактической группы НГУ. Также уже демобилизованные военнослужащие британской армии, австралийцы, канадцы, которые были с нами в работе. А также военнослужащие из США ждут, когда уже можно будет именно в Нацгвардию записаться", - рассказал Иллюхин.

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По информации штаба сил противовоздушной обороны Украины, в ходе сегодняшней российской атаки была уничтожена 61 из 71 выпущенных крылатых ракет. С воздуха удар был нанесен восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпускавшими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска. Кроме того, с акватории Черного моря были запущены крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские военные депортировали 16207 украинских детей. Как сообщили в Офисе омбудсмена, пока удалось вернуть только 307 детей. Кроме того, по состоянию на 10 февраля 2023 года в Украине считаются пропавшими – 346 детей. По данным Офиса генпрокурора, более 1383 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ: 461 ребенок погиб и более 922 детей получили ранения разной степени тяжести.

Украина вернула тела погибших военных

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В Украину вернули тела еще 61 погибшего военнослужащего, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Оно подчеркнуло, что передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права. Процесс передачи проходил при содействии "офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами". По данным министерства, с начала работы офиса уполномоченного удалось вернуть тела в общей сложности 888 защитников Украины.

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Акция протеста против российской агрессии у здания посольства РФ в Кишиневе, апрель 2022 года Фото: Pablo Miranzo/AA/picture alliance

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску распорядился в срочном порядке вызвать посла России Олега Васнецова, чтобы в очередной раз указать на недопустимость нарушения воздушного пространства Молдовы, сообщил представитель МИДа в Кишиневе Даниэл Водэ. "Российская сторона продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по соседней стране прямо и негативно сказываются и на гражданах нашей страны... Решительно осуждаем недружественные действия и заявления в отношении Молдовы. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против соседней страны, что приводит к многочисленным человеческим жертвам и материальному ущербу", - заявил Водэ.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что 10 февраля две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой, пролетели в воздушном пространстве Румынии, после чего вновь зашли в воздушное пространство Украины. В Минобороны Молдовы позже подтвердили нарушение воздушного пространства страны. Ракета пролетела над селом Мокра (в Рыбницком районе, Приднестровье), а затем - над Косауцами (в Сорокском районе). Как сообщалось, во время ракетного удара в январе обломки ракеты на территорию Молдовы упали уже в третий раз.

В свою очередь министерство обороны Румынии заявило, что "информация о российской ракете, которая должна была пролететь над воздушным пространством Румынии, не подтверждается".

Хроника событий 10 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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