Один день Зеленского в Брюсселе: исторический визит

В Брюсселе Зеленского встречали с оркестром, для него стелили красные дорожки, его провожали овациями. Президент Украины пожал много важных и дружелюбных рук и пообещал не возвращаться домой без результатов. Репортаж DW.

9 февраля Владимир Зеленский приехал в Брюссель - впервые с начала войны и впервые как президент страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Самолет, на котором он прибыл из Парижа вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, с оркестром встречали главы Европейской комиссии и Совета ЕС, а также премьер-министр Бельгии. Для Зеленского это была первая, но далеко не последняя красная ковровая дорожка дня в столице Евросоюза.

Улицы, ведущие к Европарламенту, куда направилась украинская делегация, были перекрыты полицейскими мопедами, над европейским кварталом барражировал вертолет. У входа в здание парламента президента Украины ждали толпы людей - политики, публика, журналисты.

У входа его уже встречала спикер Роберта Метсола. В своем кабинете она показала Зеленскому детские рисунки, которые ей подарили в Украине, - они висят в рамке у нее на стене. "Это ваш дом, - сказала Метсола Зеленскому. - Для нас огромная честь приветствовать вас здесь. Ваше место в Европе. Своей храбростью и стойкостью вы дали нам лучший проект, над которым мы можем работать".

В этот день в Европарламенте дважды звучал украинский гимн: под флагами Украины и ЕС, где Метсола и Зеленский позировали для официальных фото, и в самом зале заседаний, куда президент Украины уверенной походкой шел под приветственные возгласы собравшихся. Люди стояли в коридорах, на ступеньках - некоторым он походя успевал жать руки.

"Героям слава" в Европарламенте

Евродепутаты, среди которых многие были в голубом и желтом разных оттенков, с ленточками цветов украинского флага и даже в вышиванках, начали аплодировать, едва завидев Владимира Зеленского в окне. Его встретили стоя, овации и одобрительные возгласы не утихали больше минуты. Некоторые парламентарии подняли украинские флажки. В первом ряду сидела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во время выступления Владимира Зеленского в Европарламенте Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Президент выглядел растроганным, особенно в тот момент, когда в ответ на "Слава Украине!" он услышал из зала и с балкона для публики стройное эхо "Героям слава!". Зеленский захлопал в ладоши, и, казалось, сделал над собой усилие, чтобы сдержать прилив чувств.

Его приезд в Европарламент Метсола назвала в своей приветственной речи историческим. Во время ее выступления было видно, что Зеленскому предложили наушники, чтобы послушать перевод с английского, но он вежливо отказался.

"С начала войны ваше лидерство вдохновляет не только ваш народ, но и каждый уголок мира", - обратилась к президенту Украины спикер Европарламента. Она вспомнила об украинских героях - защитниках острова Змеиный, Мариуполя, освободителях городов и сел, и пообещала, что о них будут говорить еще многие поколения европейцев. "Ваше зерно продолжает кормить мир, вы отправили спасателей в Турцию - вот это настоящая солидарность, отметила она под аплодисменты. - Вы сражаетесь за ценности и идеи, которые связывают нас как братьев и сестер - они делают нас всех европейцами".

Овации для президента

Речь Метсолы была эмоциональной, но в то же время в ней она пообещала проявить политическую волю для максимально быстрого процесса вступления Украины в ЕС и ускорения поставок вооружений. "Страны Евросоюза должны быстро обеспечить системы дальнего действия и самолеты, которые вам нужны, - сказала Метсола под аплодисменты, - чтобы защищать свободу, которую слишком многие принимали как должное".

"Вам не нужно здесь никого убеждать в том, насколько жизненно важно поддерживать Украину, - резюмировала она. - Свобода восторжествует, мир воцарится, вы победите - Слава Украине!"

"Я здесь, чтобы защитить путь домой всех украинцев, - заявил президент Зеленский. - Только наша обязательная победа гарантирует мир, свободу и каждую из наших общих европейских ценностей".

В своем выступлении он много благодарил за поддержку Украины и помощь его землякам, бежавшим от войны в Евросоюз. Он перечислил представителей самых разных групп и профессий, указав, что действия каждого важны в этой "исторической борьбе".

Продолжительная стоячая овация в зале заседаний Европарламента были реакцией на его речь. После выступления Зеленского хлопали даже журналисты в зале для прессы, которые следили за происходящим по видеотрансляции.

Не хлопал только Орбан

Следующая остановка: Совет ЕС. Там президента Украины встречал председатель Шарль Мишель - уже второй раз за день. Среди лидеров государств и правительств Евросоюза, собравшихся в просторном холле для общей фотографии, царило такое же оживление, как и среди евродепутатов. Когда по очередной красной ковровой дорожке им навстречу вышел Зеленский, его встретили аплодисментами. Не хлопал только один из них - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Групповое фото в Совете ЕС Фото: John Thys/AFP/Getty Images

Заседание Европейского Совета было закрытым, но на пресс-конференции Зеленский сообщил, что лидеры нескольких стран пообещали ему усилить поставки вооружений, шла речь и об истребителях. Переговоры продолжатся в двустороннем формате, в закулисье также удалось достичь положительных результатов, но об этом общественность узнает позднее, пообещал он. "Есть позитивные сигналы касательно оружия, и я хочу, чтобы эти сигналы стали конкретными шагами", - подчеркнул президент Украины.

Решения о поставках вооружений принимаются не на уровне Европейского Союза, а суверенно властями входящих в него стран. По словам Шарля Мишеля, лидеры государств-членов ЕС готовы предоставить Киеву больше военной поддержки. Это подтвердила и Урсула фон дер Ляйен. Для Украины нужно делать больше и будет сделано больше, пообещали они.

"Я не имею права возвращаться домой без результатов, - сказал Зеленский. - Это прагматизм, все эмоции закончились 24 февраля. Чтобы выжить, нам нужно это оружие и эти деньги".

Украина и ЕС - "одна семья"

Помимо военной помощи, Евросоюз будет активно поддерживать Украину политически и дипломатически, обязался Мишель: "Мы будем вести дипломатическую и политическую борьбу на всех международных форумах и организуем саммит за мир". Кроме того, Брюссель будет помогать Киеву интегрировать страну в ЕС.

Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Шарль Мишель Фото: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

"Мы - одна семья, а члены семьи друг другу помогают, - сказала в свою очередь Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Зеленским и Мишелем. - Мы все поняли, насколько срочно Украине нужна помощь".

Она проанонсировала новые санкции против РФ, под которые подпадут российские политики, военные и пропагандисты, а также новые эмбарго, в результате которых Россия недосчитается еще 10 млрд евро в бюджете, что призвано лишить подпитки ее военную машину.

Глава Еврокомиссии напомнила о создающейся в Гааге спецпрокуратуре для расследования преступления агрессии против Украины и заявила, что "следующий шаг - трибунал". "Идут дискуссии о его структуре, но у нас есть политическая воля для привлечения России к ответственности. А там, где есть воля, есть и способ, и мы должны его найти", - отметила она.

Кроме того, она рассказала, что 36 городов в ЕС будут сотрудничать с 10 городами Украины по специальной программе поддержки и восстановления.

"Украина крайне профессионально и на высоком уровне продвигается на пути реформ - это впечатляет, особенно учитывая, что это происходит во время войны", - указала фон дер Ляйен. Она заверила, что для вступления в ЕС нет жестких временных рамок, этот процесс основан на достижениях, поэтому темп зависит от страны-кандидата.

По этому поводу Зеленский пошутил, что для мотивации ВСУ хорошо бы начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году. "А когда я говорю "в этом", я имею в виду 2023-й", - сказал он смеясь. Среди журналистов тоже раздался смех, а Шарль Мишель пообещал приложить максимум усилий для достижения консенсуса по этому поводу среди 27 стран, входящих в Евросоюз.

После пресс-конференции президент Украины принял участие в четырех многосторонних встречах с главами государств и правительств стран ЕС, и его кортеж выехал в аэропорт после 20 часов по местному времени. "Спасибо вам, друзья - только так я могу к вам обращаться", - сказал он на прощанье.

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