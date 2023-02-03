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ЕС нужно быстрее оформить отношения с Украиной

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко
Комментарий
14 мин. назад

ЕС не побоялся провести саммит в Киеве во время войны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна идти дальше и начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, считает Роман Гончаренко.

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Фон дер Ляйен и Зеленский в Киеве, 2 февраля 2023
Фон дер Ляйен и Зеленский в Киеве, 2 февраля 2023Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) может стать самой популярной немкой в Украине. Глава Еврокомиссии не только в четвертый раз с момента российского вторжения побывала в Киеве, но и привезла на саммит в пятницу, 3 февраля, своих комиссаров. Рутинное в обычные времена мероприятие стало символом поддержки во времена войны России против Украины, о чем участникам напоминали сирены воздушной тревоги.

Политическая интеграция и поставки оружия

Фон дер Ляйен и ее коллеги заслуживают за эту поездку уважения. Западные лидеры должны чаще ездить в Украину, это поможет им лучше понять, что происходит, и быстрее принимать жизненно важные для Киева решения. В январе глава Еврокомиссии была одним из первых европейских лидеров, кто поддержал поставки Украине современных немецких танков "Леопард 2" - в тот момент, когда Берлин еще колебался.

Роман Гончаренко
Роман ГончаренкоФото: DW

У Евросоюза нет своей армии, но это не значит, что политическая интеграция Украины с Западом менее важна, чем поставки оружия. Эти процессы должны идти параллельно. Украина впервые провела саммит в новом статусе, полученном летом 2022 года, - кандидата на вступление в ЕС. Теперь Киев хочет сделать следующий шаг и добиться формального начала переговоров о вступлении - процесса, который займет годы.

Исторический шанс фон дер Ляйен

На саммите в Киеве президент Украины Владимир Зеленский не добился обещаний конкретных сроков о начале переговоров, но это не повод упрекать Брюссель. Год только начинается. Не побоявшись приехать в Киев, несмотря на периодические обстрелы города армией России, Еврокомиссия показала, что опасения можно преодолеть. Война не означает, что переговоры о вступлении в ЕС невозможны. Киев не раз, и более чем убедительно, продемонстрировал, что готов бороться за право быть частью демократической Европы. И он ею станет быстрее, чем многим кажется. 

Решающую роль в этом процессе может сыграть Урсула фон дер Ляйен. Так получилось, что именно ей выпал шанс исправлять ошибки бывшего канцлера Германии и коллеги по партии ХДС Ангелы Меркель (Angela Merkel), которую очень уважали и ценили в Украине, но отношение к которой ухудшилось. Под конец ее правления президент Зеленский уже не скрывал разочарования и даже раздражения. Причиной было нежелание Меркель отказаться от газопровода "Северный поток - 2" и поставлять Украине оружие до российского вторжения. Главная же претензия Киева к Меркель - она, как, впрочем, и многие немецкие политики, видела Украину не частью единой Европы, а серой зоной между Европой и Россией.

Война все изменила, путь Украины в ЕС резко ускорился. Он будет непростым, существенных скидок Киеву никто делать не будет, тем более в самом болезненном для него вопросе - борьбе с коррупцией.

Переговоры о вступлении в ЕС возможны в 2023 году

Тем не менее начало переговоров о вступлении в ЕС возможно уже в этом году, как этого хочет Зеленский. Для этого необязательно ждать окончания боевых действий. Киеву уже сейчас очень нужна институциональная помощь Европы в проведении реформ и подготовке к полноценному членству. Начало переговоров позволит расширить эту помощь.

Когда война закончится и начнется восстановление Украины,ЕС будет играть в этом главную роль. Если начать переговоры раньше, это расширит возможности Брюсселя, позволит быстрее интегрировать Украину в западные структуры и укрепить послевоенный мир.   

Фон дер Ляйен показала, что способна на смелые высказывания и поступки. Дело за малым - убедить своим примером лидеров стран ЕС. Для начала хотя бы в том, что стоит чаще ездить в Украину. 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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