Саммит Евросоюз - Украина: что стоит на повестке дня

Впервые в истории саммит между Евросоюзом и страной-кандидатом в ЕС проходит в стране, где идет война. Это рассматривается как важный символ поддержки. Что еще принесет украинцам эта встреча?

В Киев прибыла самая большая делегация ЕС с начала российского полномасштабного вторжения: не менее 16 комиссаров ЕС, в том числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель. В четверг, 2 февраля, члены Еврокомиссии провели переговоры с правительством в Киеве. На 3 февраля запланирован официальный саммит ЕС - Украина - впервые в истории он пройдет в стране, охваченной войной.

"Мы здесь, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо стоит на стороне Украины. И чтобы еще больше углубить нашу поддержку и сотрудничество", - написала фон дер Ляйен в Twitter по прибытии в Киев.

Жозеп Боррель, в свою очередь, отметил, что своим визитом в Киев он намерен "передать сильнейший сигнал поддержки ЕС всем украинцам, защищающим свою страну".

Это, безусловно, очень сильный символ, - говорит Мари Дюмулен, директор программы "Расширенная Европа" в аналитическом центре "Европейский совет по международным отношениям". Саммит в Киеве - это сигнал Брюсселя: "Мы не боимся приехать к вам. Мы готовы сделать это для вас".

На совместной конференции с президентом Украины, состоявшейся сразу после приезда в Киев, Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Евросоюз планирует принять по отношению к России десятый пакет санкций к 24 февраля - годовщине полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. По словам главы ЕК, Евросоюз вместе с партнерами также "изучает способы использования российских государственных активов на благо Украины", а совместно со странами "большой семерки" планирует ввести "дополнительный потолок цен на российские нефтепродукты".

Пресс-конференция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

На переговорах представителей Еврокомиссии с украинским правительством также обсуждались юридические возможности преследования за развязывание Россией агрессивной войны. Урсула фон дер Ляйен, в частности, объявила, что в Гааге будет создан Международный центр преследования преступлений агрессии в Украине. По ее словам, эта инстанция будет координировать сбор свидетельств, связанных с российской захватнической войной. "Преступники должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнула она.

Что будут обсуждать на саммите?

Главной темой саммита станет вопрос о продолжении военной и финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза, считает Мари Дюмулен. Это также подтвердили DW источники, близкие к кругам Евросоюза. Страны ЕС уже предоставили Украине оружие и военную технику на сумму 11,5 млрд евро. Ожидается, что в этом году Брюссель предоставит Киеву еще 18 млрд евро финансовой поддержки, чтобы помочь украинскому правительству обеспечивать выплату зарплат и пенсий, а также работу больниц и других государственных учреждений.

"Вполне вероятно, на саммите будет обсуждаться и восстановление Украины", - говорит Дюмулен. Евросоюз вместе с странами "большой семерки" уже начал создавать институты для координации частных и государственных доноров и управления процессом восстановления страны. Впрочем, каких-то конкретных результатов от саммита эксперт по внешней политике не ждет.

Четкая политика ЕС по отношению к Украине

Глава брюссельского аналитического центра Carnegie Europe Роза Бальфур, напротив, убеждена, что саммит не может быть просто символическим. Обе стороны "нуждаются в чем-то конкретном", говорит она в интервью DW. По ее словам, ЕС оказывает Украине очень большую поддержку, и правительство в Киеве постоянно усиливает давление на Брюссель, призывая к еще более активным действиям.

"Двусмысленная европейская политика в отношении Восточной Европы сменилась четкой позицией, признающей: Украина является частью Европы с перспективой вступления в Евросоюз", - говорит Бальфур. Заявку на членство в ЕС Украина подала спустя несколько дней после вторжения России 24 февраля 2022 года и получила статус кандидата в июне 2022 года.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Dati Bendo/EU/dpa/picture alliance

Бальфур подчеркивает, что Украина "очень быстро и основательно" продвинулась в процессе признания ее страной-кандидатом. "Украинское правительство действительно способно одновременно решать две важные задачи: вести войну и работать над планом политических реформ, необходимых для вступления в ЕС", - говорит она.

Может ли Киев надеяться на скорое вступление страны в ЕС?

Саммит в Киеве должен признать эти усилия и поощрить Украину к продолжению реформ - это подтвердили DW и два высокопоставленных чиновника ЕС. Ожидается, что участники встречи обсудят мирный план президента Владимира Зеленского из 10 пунктов. В то же время представители ЕС подчеркивают, что украинскому правительству не следует возлагать слишком большие надежды на скорую перспективу вступления в ЕС.

Политический обозреватель Роза Бальфур согласна с этим. Послание Киеву, по ее словам, должно звучать следующим образом: Украина пользуется полной поддержкой европейцев, но процесс присоединения требует времени. Бальфур цитирует недавнее интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в котором тот говорил об амбициозном плане вступления в ЕС в течение ближайших двух лет. "Ускоренного присоединения Украины не будет, - уверена Бальфур, - но важно обеспечить стране стимулы для продолжения реформ и решения проблем".

По мнению эксперта, коррупция в Украине - одна из проблем, которая стоит на одном из первых мест в повестке дня европейской политики. Особенно потому, что вскоре ЕС придется мобилизовать огромные финансовые ресурсы, чтобы начать восстановление страны. Не так давно Европейская комиссия высоко оценила динамику реформ в Украине. Однако некоторые страны-члены европейского сообщества сомневаются, что Киеву удалось достичь видимого прогресса в борьбе с коррупцией.

В целом у Бальфур сложилось впечатление, что обе стороны тщательно подготовились к переговорам в Киеве, и она ожидает конкретных обещаний. "Ничего особенного, но я думаю, что что-то сдвинется. Обе стороны хотят послать позитивный сигнал от встречи в Киеве для своей внутренней аудитории и друг для друга", - считает эксперт. Даже если Украина не получит обещаний по ускоренному вступлению в ЕС, Бальфур уверена: без конкретных результатов саммит не закончится.

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