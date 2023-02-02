Жозеп Боррель не исключает поставку Киеву истребителей

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает, что поставки Украине истребителей все же могут быть произведены, даже несмотря на нынешнюю сдержанную позицию ряда западных стран, в том числе Германии и США. Как заявил дипломат в среду, 1 февраля, в Киеве в преддверии запланированного на 3 февраля саммита ЕС - Украина, поставки боевых танков тоже поначалу были спорным вопросом, однако в итоге по нему удалось достичь консенсуса, переступив через эту "красную черту".

При этом Боррель напомнил, что опасения возможной эскалации конфликта между Россией и Украиной высказывались в прошлом перед каждым новым этапом поставок Киеву западных вооружений. На вопрос о том, одобряет ли он сам возможные поставки истребителей, дипломат отвечать не стал. "Моя задача состоит в том, чтобы достичь консенсуса", - цитирует агентство dpa слова Борреля. При этом он пояснил, что в такой ситуации не стоит открыто занимать ту или иную позицию, чтобы не помешать этому.

Сторонники и противники поставок Киеву истребителей

Ряд европейских политиков, в первую очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, открыто высказываются за предоставление Украине западных боевых самолетов. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент США Джо Байден занимают более осторожную позицию и не спешат поддерживать идею подобных поставок.

В Германии прежде всего политики из Левой партии предупреждают о возможных негативных последствиях поставок Украине танков и - потенциально - боевых самолетов. "Я считаю это чрезвычайно опасным и боюсь, что такие решения ведут к еще большей эскалации войны", - подчеркнула, в частности, депутат бундестага Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) 25 января в интервью телеканалу Phoenix.

Между тем 1 февраля немецкие телеканалы RTL и ntv обнародовали результаты опроса, проведенного по их заказу социологическим институтом Forsa. Согласно ему, 72 процента немцев обеспокоены тем, что война, развязанная Россией, может распространиться и за территорию Украины.

Многие респонденты опасаются также ухудшения в связи с войной экономических условий в ФРГ (62%) или финансового положения собственной семьи (40%). 34 процента участников опроса боятся, что Германия также может подвергнуться вторжению со стороны России.

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