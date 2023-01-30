ЕС: Танки для Украины – не эскалация, а ответ на эскалацию

В Брюсселе указывают, что мирные инициативы не находят отклика в Москве, поэтому ЕС продолжит помогать Украине защищаться от постоянно нарастающей российской агрессии.

Решение о поставке танков Украине было обусловлено намерением Европейского Союза помочь Украине защититься на фоне эскалации конфликта Российской Федерацией. Об этом, как передает из Брюсселя корреспондент DW, заявил в понедельник, 30 января, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. Поставки танков Киеву - это "ответ на продолжающуюся эскалацию со стороны России", которая "убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру, использует голод как оружие", сказал Стано.

По его словам, российские власти используют как оружие "энергию, голод - все, что могут, чтобы сломать Украину". Поскольку Москва уже почти год не прекращает свою незаконную агрессию, Евросоюз должен помочь Киеву защитить себя, так как украинцы отстаивают свою территорию и обороняют свой народ от агрессии, "конечной целью которой является уничтожение страны и нации, как заявил господин Путин", указал представитель ЕС.

"Это не эскалация, это ответ на эскалацию натиска и кровопролития со стороны РФ", - подчеркнул Стано. Он отметил, что все мирные усилия до сих пор "разбивались о стену невежества Кремля", который отвергает любые мирные инициативы и возможности говорить о прекращении этого конфликта за столом переговоров. "Вот почему ЕС продолжит помогать Украине защищаться", - подытожил Петер Стано.

Танки для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 25 января официально подтвердил намерение поставить Украине 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков Вооруженным силам Украины. Ранее о намерении предоставить такие танки Киеву сообщили Польша, Испания и Нидерланды.

Как заявил Шольц, задача - оперативно собрать два танковых батальона для Украины. В состав танкового батальона бундесвера обычно входят 44 танка. Таким образом, речь может идти о поставке в Украину европейскими партнерами порядка 90 боевых машин типа Leopard 2.

Кроме того, 26 января власти США официально подтвердили намерение передать Украине 31 танк Abrams в современной модификации M1A2, однако для этого потребуются месяцы.

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