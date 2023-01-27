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Танки M1A2 Abrams
Танки M1A2 AbramsФото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance
КонфликтыСША

США передадут Украине современную версию танков Abrams

Лиза Ламбрехт
51 мин. назад

Украина получит современную модификацию танков Abrams M1A2. В Пентагоне не подтвердили, что эти танки поставят без секретной брони, в состав которой входит обедненный уран.

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Власти США передадут Украине танки Abrams в современной модификации M1A2 - эту информацию подтвердила заместитель главы пресс-службы американского министерства обороны Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 26 января. Она добавила, что этих танков не хватает на американских складах и на их передачу Украине потребуются месяцы. В то же время Сингх не подтвердила сообщения СМИ, что Вашингтон отказывается отправлять уже готовые машины из-за секретной брони, в состав которой входит обедненный уран, и потому решил заказать бронетехнику у производителей. "Мне нечего сказать. Я не могу подтвердить эти сообщения", - сказала представительница Пентагона, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что власти США передадут Украине 31 танк Abrams без секретной брони, так как экспорт таких машин запрещен. Точный состав брони засекречен, но в ее основе лежит обедненный уран, плотность которого превышает плотность свинца, обеспечивая тем самым мощное бронирование. Вместе с тем в США применяют и другие типы брони, которые можно экспортировать.

В чем особенность танков Abrams M1A2

Как отмечают эксперты, Abrams M1A2 значительно превосходит свою предыдущую версию. В отличие от танка A1, работающего на аналоговой системе, Abrams M1A2 работает на цифровой. "Разница как между проводным телефоном и тем iPhone, который вы держите в руках", - цитирует телеканал CNN генерала армии в отставке Роберта Абрамса, в честь отца которого и был назван 70-тонный танк.

По словам военного, новая версия танка значительно смертоноснее модели A1. С помощью дополнительного тепловизора и современных технологий Abrams M1A2 позволяет экипажу быстро идентифицировать позиции противника, отслеживать расположение дружеских машин и обрабатывать артиллерийские запросы.

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