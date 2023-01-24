На 336-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий среды, 25 января (время московское).

++12.24++

Испания присоединится к поставкам танков Leopard Киеву при условии наличия предварительного соглашения на европейском уровне. Об этом сообщила газета El País. По ее данным, в арсенале Мадрида - 347 танков Leopard.

Глава ОВА: ВС РФ нанесли удар по Николаевской области

++11.25++

Утром российские войска нанесли артиллерийский удар по Николаевской области, сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким . "Вчера, 24 января, в 14:23 и сегодня утром, 25 января, в 06.45 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", - написал он в своем канале. Также он сообщил об ударах по одному из населенных пунктов Куцурубской общины.

++11.00++

В России мобилизуют жителей Украины, которые ранее были депортированы с временно оккупированных территорий этой страны, сообщается в Telegram-канале Луганской областной военной администрации . "Это одна из причин принятого правительством РФ решения о выдаче паспортов по месту жительства", - полагают авторы публикации. Также продолжается вербовка заключенных граждан Украины, принудительно вывезенных в места лишения свободы на территории России.

++10.30++

Британской медиакомпании BBC на основе открытых источников удалось установить имена 92 российских военных, погибших при обстреле ПТУ в Макеевке в Донецкой области. Это на три человека больше, чем число погибших, названное Министерством обороны РФ. Семьи еще как минимум 16 военнослужащих не могут найти своих близких ни среди погибших, ни среди живых.

Минобороны РФ: Фрегат "Адмирал Горшков" отработал организацию удара "Цирконом"

++09.30++

Российский фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" отработал в западной части Атлантики "организацию нанесения удара" гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели на удалении более 900 км. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Экипаж "провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования", подчеркнули в ведомстве. Ранее сообщалось, что этот корабль примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР, которые пройдут с 17 по 27 февраля.

++08.30++

Минобороны РФ сообщило, что на одном из полигонов в тылу проходит тренировку штурмовой отряд "Шторм" Центрального военного округа, предназначенный для "прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ". В сообщении министерства указывается, что с подразделением проводятся занятия по огневой и тактической подготовке, управлению беспилотниками, военной топографии и связи.

++07.50++

Предоставление странами Запада основных боевых танков поможет Киеву вести механизированную борьбу и в конечном счете освободить украинскую территорию от российской оккупации, считают в Институте изучения войны (ISW). Промедлением с принятием решений о поставках союзники способствуют тому, что Украина не может воспользоваться скованностью российских войск в Бахмуте, подчеркивают военные эксперты в своем традиционном аналитическом обзоре . Главком ВСУ Валерий Залужный ранее заявлял, что Украине необходимо 300 современных танков, чтобы обеспечить украинское контрнаступление.

Лондон подтвердил гибель в Украине двух британских волонтеров

++07.00++

Министерство иностранных дел Великобритании во вторник, 24 января, подтвердило гибель на востоке Украины двух британских волонтеров, 28-летнего Криса Пэрри и 48-летнего Эндрю Бэгшоу, пропавших без вести 6 января. Последний раз их видели в районе Соледара в разгар тяжелых боев за город.

Как сообщили родственники погибших, мужчины были убиты при попытке эвакуации из Соледара пожилой женщины: в их машину попал артиллерийский снаряд.

++06.30++

Чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной в Украине, и создать запасы на случай будущих конфликтов, Пентагон в течение 2 лет планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500 процентов, пишет The New York Times , ссылаясь на высокопоставленного сотрудника армии США. Издание указывает, что производство будет доведено до 90 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц - это наивысший уровень производства обычных боеприпасов со времен Корейской войны.

Решение армии расширить выпуск боеприпасов является самым явным признаком того, что Соединенные Штаты планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго будет продолжаться война, отмечает газета.

++05.00++

На аннексированных Россией украинских территориях Москва планирует создать почти 30 исправительных учреждений - исправительных колоний, лечебных исправительных учреждений и исправительных центров. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 23 января, внимание на которое обратила "Парламентская газета". Федеральной службе исполнения наказаний России поручено создать 13 таких учреждений в "ДНР", 8 - в "ЛНР", 4 - в Херсонской и 3 - в Запорожской области.

Зеленский подписал спорный закон об ужесточении ответственности для военных

++03.45++

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон , ужесточающий уголовную ответственность военнослужащих. В частности, он предусматривает более строгое наказание военных за нарушение дисциплины, а также запрещает судам смягчать наказание военным за непослушание, неисполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него, дезертирство, самовольное покидание воинской части или поля боя. Законопроект подвергался критике правозащитников и части общества, на сайте президента была опубликована петиция о наложении на него вето. В то же время законопроект, принятый Верховной радой в середине декабря, поддержал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

++02.50++

Главное управление разведки Минобороны Украины рассказало о спецоперации, проведенной в районе Новой Каховки Херсонской области, при которой был уничтожен российский командный пункт. В ночь с 23 на 24 января группа спецназа ГУР при поддержке ВСУ провела разведывательный рейд в тыл оккупантов в районе Новой Каховки, сообщило ГУР вечером 24 января. По его данным, предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами разведчики установили местонахождение передового пункта управления россиян. "Несмотря на плотное минирование береговой линии и фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег. Вступив в бой с врагом, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили здание, в котором находился командный пункт", - говорится в сообщении.

В нем указывается далее, что восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, российские силы сразу привлекли боевые резервы - подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику. "Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные по количеству, составу и местам расположения вражеских резервов", - утверждает ГУР. Согласно сообщению, украинские бойцы уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленного и вернулись на правый берег Днепра.

++02.00++

Комиссия по политике безопасности нижней палаты парламента Швейцарии (Национального совета) проголосовала за разрешение на реэкспорт швейцарского оружия в Украину из третьих стран. "Декларации о нереэкспорте должны иметь возможность отменяться в случаях, когда нарушается запрет на применение силы согласно международному праву, в частности в случае российско-украинской войны", - говорится в сообщении на сайте швейцарского парламента. Решение было принято 14 голосами против 11.

Для того чтобы правительство страны могло отменить декларации о запрете реэкспорта произведенного в Швейцарии вооружения, должны быть внесены изменения в законодательство. Весь процесс отмены запрета реэкспорта может занять несколько месяцев.

++01.20++

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный передал на нужды украинской армии 1 миллион долларов, которые оставил ему в наследство гражданин США украинского происхождения Григорий Степанец, сообщает The New York Times . Об этом изданию сообщила семья Степанца и подтвердила пресс-служба ВСУ. Больше никаких подробностей газета не приводит.

В общей сложности, по данным центрального банка Украины, за последний год предприятия и частные лица пожертвовали на нужды украинской армии 22,3 миллиарда гривен, или около 500 миллионов долларов, отмечает NYT.

Нидерланды могут выкупить у ФРГ 18 танков Leopard для Киева

++00.30++

Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине 18 танков Leopard 2. Для этого они готовы выкупить арендованные у Германии боевые машины. Об этом во вторник, 24 января, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"Мы арендовали их, а это значит, что мы можем купить их, а это значит, что мы можем пожертвовать их", - сказал Рютте. При этом он отметил, что соответствующего решения пока нет, а рассмотреть его реализацию Нидерланды готовы в составе более широкой коалиции - например, с Финляндией и Португалией.

Хроника событий 24 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 января 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: