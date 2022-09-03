Минкульт Грузии отрицает роль в отмене концертов Макаревича

Дворец спорта в Тбилиси отказал в проведении концертов Максиму Галкину, Валерию Меладзе и "Машине времени". В качестве причины отказа были названы ремонтные работы.

Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии в субботу, 3 сентября, заявило, что не имеет никакого отношения к отмене концертов в Тбилиси российских артистов Максима Галкина, Валерия Мелазде и Андрея Макаревича. На днях стало известно, что Дворец спорта в Тбилиси отказал в проведении концертов Галкину, Меладзе и группе "Машина времени", сославшись на ремонтные работы.

В СМИ появилась версия о том, что власти Грузии сорвали эти концерты по политическим причинам. В Минкульте такой вывод назвали "ложью", пояснив, что чиновники не могли запретить концерты в старом Дворце спорта, поскольку не управляют этим объектом. "Старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности, вопрос проведения концерта в собственности частной компании выходит за рамки компетенции министерства", - подчеркнули в ведомстве.

В Тбилиси есть и новый Дворец спорта, находящийся в управлении министерства. В настоящее время там проходит чемпионат Европы по баскетболу. В заявлении Минкульта отмечается, что организаторы концертов российских артистов не связывались с новым Дворцом спорта. В документе также указывается, что "новый Дворец спорта в Тбилиси открылся грандиозным благотворительным концертом, посвященным Украине", поэтому "любые попытки создать скандал вокруг министерства культуры и манипулировать этой острой темой бесперспективны".

Открытое письмо к Минкульту

Днем ранее сервис продажи билетов Biletebi.ge направил министерству культуры Грузии открытое письмо. В нем выражается уверенность в том, что концерты российских артистов в Тбилиси отменены по политическим причинам.

"Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты, которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы. Если мы боимся, что в России кто-то расстроится, если частная компания впустит российских оппозиционных артистов, то каким будет следующий шаг? Запретим и Facebook?" - вопрошают авторы открытого письма.

На все три шоу организаторы уже продали тысячи билетов. Решение об их отмене авторы открытого письма назвали "контрольным выстрелом в концертную индустрию" Грузии.

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