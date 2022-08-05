Как война изуродовала культурное наследие Украины

Разрушенное прошлое Украины

Стадион в Чернигове - жертва двух войн

Стадион, построенный в Чернигове в 1936 году, сильно пострадал от бомбежек в годы Второй мировой войны. В 1960-х его восстановили и дали ему имя космонавта Юрия Гагарина, посетившего стадион лично. В начале марта 2022 года российские войска его разбомбили.