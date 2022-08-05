 Как война изуродовала культурное наследие Украины | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.08.2022

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Культура и стиль жизни

Как война изуродовала культурное наследие Украины

"Открытки из Украины" - спецпроект Украинского института при поддержке USAID. Его цель - показать миру, как выглядели памятники, исторические здания, церкви в Украине до вторжения России и как они выглядят сейчас.

  • Памятник Тарасу Шевченко в Бородянке

    Разрушенное прошлое Украины

    Памятник Шевченко в Бродянке

    Весной поселок Бородянка под Киевом подвергся многочисленным ударам со стороны российской авиации и артиллерийским обстрелам.

  • Самолет Мрия

    Разрушенное прошлое Украины

    "Мечта" сожжена

    В конце марта российские войска атаковали с воздуха гостомельский аэродром в Киевской области. Был разрушен АН-225 "Мрия" ("Мечта") - уникальный транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности, созданный в 1988 году и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

  • Храм святого апостола Андрея Первозванного в Буче

    Разрушенное прошлое Украины

    Храм-свидетель трагедии в Буче

    После оккупации войсками РФ Бучи в Киевской области у Храма Святого Апостола Андрея Первозванного обнаружили братскую могилу с тела погибших жителей. Почти все - с огнестрельными или осколочными ранениями, некоторые - со связанными руками и ногами, переломанными костями и другими следами пыток.

  • Стадион в Чернигове до и после

    Разрушенное прошлое Украины

    Стадион в Чернигове - жертва двух войн

    Стадион, построенный в Чернигове в 1936 году, сильно пострадал от бомбежек в годы Второй мировой войны. В 1960-х его восстановили и дали ему имя космонавта Юрия Гагарина, посетившего стадион лично. В начале марта 2022 года российские войска его разбомбили.

  • Музей Григория Сковороды

    Разрушенное прошлое Украины

    Дома Григория Сковороды больше нет

    В начале мая российский снаряд попал в здание Национального литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области. Григорий Сковорода был самобытным философом, поэтом, баснописцем и педагогом.

  • Менора мемориального комплекса Дробицкий Яр

    Разрушенное прошлое Украины

    Вторая трагедия Дробицкого Яра

    Артиллерийские обстрелы со стороны РФ повредили в конце марта менору мемориального комплекса "Дробицкий Яр". В начале 1940-х это урочище в Харьковской области стало свидетелем Холокоста, а в 2002 году там открыли мемориальный комплекс памяти жертв массовых расстрелов нацистами.

  • Майдан Свободы в Харькове

    Разрушенное прошлое Украины

    Майдан Свободы восстановлению не подлежит

    Площадь Свободы в Харькове - самая большая в Украине. В 2008 году здесь выступала легендарная группа Queen. Сейчас историческое здание областной администрации не подлежит восстановлению.

  • Драматичний театр в Мариуполе

    Разрушенное прошлое Украины

    Драмтеатр в Мариуполе

    В здании Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе сотни жителей прятались от российских бомбардировок. С обеих сторон здания на асфальте заглавными буквами было написано слово "Дети". Центральная часть здания уничтожена полностью. Под завалами погибли десятки человек.

  • Металургический комбинат Азовсталь в Мариуполе

    Разрушенное прошлое Украины

    "Азовсталь"

    Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе являлся одним из крупнейших производителей чугуна и стали в Европе. Предприятие занимало площадь, в 22 раза превышающую размер Ватикана.

  • Свято-Успенская Святогорская Лавра

    Разрушенное прошлое Украины

    Свято-Успенская Святогорская лавра в Донецкой области

    Весной 2022 года от обстрелов и взрывных волн был поврежден Успенский собор и помещения монастыря, в которых проживали монахи и беженцы. В начале мая артиллерийским ударом был полностью разрушен образовательный центр лавры.

    Автор: Виолетта Чайковская, Виктор Вайц


  • Памятник Тарасу Шевченко в Бородянке

    Разрушенное прошлое Украины

    Памятник Шевченко в Бродянке

    Весной поселок Бородянка под Киевом подвергся многочисленным ударам со стороны российской авиации и артиллерийским обстрелам.

  • Самолет Мрия

    Разрушенное прошлое Украины

    "Мечта" сожжена

    В конце марта российские войска атаковали с воздуха гостомельский аэродром в Киевской области. Был разрушен АН-225 "Мрия" ("Мечта") - уникальный транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности, созданный в 1988 году и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

  • Храм святого апостола Андрея Первозванного в Буче

    Разрушенное прошлое Украины

    Храм-свидетель трагедии в Буче

    После оккупации войсками РФ Бучи в Киевской области у Храма Святого Апостола Андрея Первозванного обнаружили братскую могилу с тела погибших жителей. Почти все - с огнестрельными или осколочными ранениями, некоторые - со связанными руками и ногами, переломанными костями и другими следами пыток.

  • Стадион в Чернигове до и после

    Разрушенное прошлое Украины

    Стадион в Чернигове - жертва двух войн

    Стадион, построенный в Чернигове в 1936 году, сильно пострадал от бомбежек в годы Второй мировой войны. В 1960-х его восстановили и дали ему имя космонавта Юрия Гагарина, посетившего стадион лично. В начале марта 2022 года российские войска его разбомбили.

  • Музей Григория Сковороды

    Разрушенное прошлое Украины

    Дома Григория Сковороды больше нет

    В начале мая российский снаряд попал в здание Национального литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области. Григорий Сковорода был самобытным философом, поэтом, баснописцем и педагогом.

  • Менора мемориального комплекса Дробицкий Яр

    Разрушенное прошлое Украины

    Вторая трагедия Дробицкого Яра

    Артиллерийские обстрелы со стороны РФ повредили в конце марта менору мемориального комплекса "Дробицкий Яр". В начале 1940-х это урочище в Харьковской области стало свидетелем Холокоста, а в 2002 году там открыли мемориальный комплекс памяти жертв массовых расстрелов нацистами.

  • Майдан Свободы в Харькове

    Разрушенное прошлое Украины

    Майдан Свободы восстановлению не подлежит

    Площадь Свободы в Харькове - самая большая в Украине. В 2008 году здесь выступала легендарная группа Queen. Сейчас историческое здание областной администрации не подлежит восстановлению.

  • Драматичний театр в Мариуполе

    Разрушенное прошлое Украины

    Драмтеатр в Мариуполе

    В здании Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе сотни жителей прятались от российских бомбардировок. С обеих сторон здания на асфальте заглавными буквами было написано слово "Дети". Центральная часть здания уничтожена полностью. Под завалами погибли десятки человек.

  • Металургический комбинат Азовсталь в Мариуполе

    Разрушенное прошлое Украины

    "Азовсталь"

    Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе являлся одним из крупнейших производителей чугуна и стали в Европе. Предприятие занимало площадь, в 22 раза превышающую размер Ватикана.

  • Свято-Успенская Святогорская Лавра

    Разрушенное прошлое Украины

    Свято-Успенская Святогорская лавра в Донецкой области

    Весной 2022 года от обстрелов и взрывных волн был поврежден Успенский собор и помещения монастыря, в которых проживали монахи и беженцы. В начале мая артиллерийским ударом был полностью разрушен образовательный центр лавры.

    Автор: Виолетта Чайковская, Виктор Вайц


САЙТ ПРОЕКТА "ОТКРЫТКИ ИЗ УКРАИНЫ"

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    Автор: Николай Пермяков


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Ссылки в интернете

Сайт Украинского института

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