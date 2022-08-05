Как война изуродовала культурное наследие Украины

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"Открытки из Украины" - спецпроект Украинского института при поддержке USAID. Его цель - показать миру, как выглядели памятники, исторические здания, церкви в Украине до вторжения России и как они выглядят сейчас.
САЙТ ПРОЕКТА "ОТКРЫТКИ ИЗ УКРАИНЫ"
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