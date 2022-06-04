Восстановление Украины во время войны: что и как уже возможно

Полномасштабное военное вторжение России в Украину повлекло за собой значительные разрушения инфраструктуры и домов украинцев. Пока власти в Киеве готовят план послевоенного восстановления страны, DW выясняла, как оно уже происходит на освобожденных от российских войск территориях Украины.

Ущерб Украины от войны

Глава Офиса президента Андрей Ермак 1 июня, выступая на заседании комитета иностранных дел и обороны парламента Ирландии, заявил, что Украина потеряла из-за войны 35% ВПП, а прямой ущерб уже составил 600 млрд долларов США. Оценки Киевской школы экономики (KSE) более скромные. По данным проекта KSE "Россия заплатит", осуществляемого при поддержке правительства и Офиса президента, на 25 мая общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, превысила 105,5 млрд долларов.

Андрей Ермак (фото из архива)

В KSE подсчитали, что разрушены или повреждены более 44 млн квадратных метров жилого фонда; повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 227 предприятий, 23,8 тыс. км дорог, 6,3 тыс. км железнодорожных путей и 41 железнодорожный мост, 643 заведения здравоохранения, 1123 учебных заведения, 621 детский сад, 192 культурных и 115 религиозных сооружения, 178 складов, 99 админпостроек, 28 нефтебаз, 19 торговых центров.

Что делает украинское правительство?

В конце апреля украинское правительство приняло постановление о неотложных работах по восстановлению поврежденных из-за агрессии РФ зданий и сооружений. На эти нужды из резервного фонда госбюджета Киевская область получила 400 млн гривен, Сумская, Черниговская и Харьковская - по 250 млн, а Житомирская - 100 млн. Кроме того, в конце мая Кабмин выделил отдельно Киеву 200 млн гривен на ликвидацию последствий боевых действий.

Член наблюдательного совета аналитического центра "Украинский институт будущего" Виктор Андрусив считает, что средства, выделяемые правительством, являются "очень малой суммой на фоне масштабов разрушений". В интервью DW он отметил, что эти деньги сейчас направляются на "насущные нужды, чтобы люди могли возвращаться в освобожденные населенные пункты". По его словам, в первую очередь речь идет о восстановлении инфраструктуры, поскольку это "вопрос разблокирования населенных пунктов и возможности для людей проживать в них".

Игорь Бураковский

В то же время председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский говорит, что вопросы восстановления зависят от региона: "Если брать населенные пункты вокруг Киева, то их нужно восстанавливать для того, чтобы возвращать туда жизнь. Также восстановление инфраструктуры должно сопровождаться развитием системы ПВО и ПРО". Как указал эксперт в комментарии для DW, "по Харькову трудно говорить о каких-то масштабных программах, учитывая, что этот город все время подвергается обстрелам из-за близости к российской границе".

Однако, по словам Бураковского, есть определенные объекты, которые нужно восстанавливать независимо от того, что происходит на поле боя: "Мы понимаем, что у нас разрушено большое количество мостов и объектов, которые обеспечивали коммунальные нужды. Их нужно отстроить, чтобы люди могли выжить и могла хоть как-то функционировать экономика".

Какие объекты восстанавливают в первую очередь?

По данным министерства развития общин и территорий Украины, пока еще продолжается сбор информации из освобожденных районов Украины. "На местах работают комиссии по определению уровня разрушения объектов. Следующий этап - техническое освидетельствование и определение сметы на восстановление", - ответили в министерстве на запрос DW.

Один из разрушенных мостов в районе города Ирпень

В правительстве уверяют, что на освобожденных территориях уже начали активно восстанавливать как инфраструктурные объекты, так и жилые дома, пострадавшие в ходе боев. В частности, 4 мая было открыто движение по временному мосту через реку Тетерев на Варшавской трассе в Киевской области. 7 мая запустили движение по восстановленному железнодорожному мосту через реку Ирпень, которую российские войска пытались форсировать в марте во время наступления на Киев. 28 мая на автодороге международного значения Киев - Житомир открыли левый проезд возле разрушенного моста в Стоянке Киевской области.

Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге 1 июня рассказал, что на 45% освобожденных территорий уже восстановлено железнодорожное сообщение. В 326 населенных пунктах возобновили работу медучреждения, а в более 400 вновь открылись аптеки. Всего 85% освобожденных городов, поселков и сел снова подключены к энергоснабжению. 1 июня в Бородянке открыли модульный городок для внутренне перемещенных лиц в Киевской области.

Деньги на объекты, что повреждены минимально

По мнению Виктора Андрусива, пока война с РФ не завершена , "вся Украина находится под угрозой повторения Бородянки", поэтому в первую очередь должно восстанавливаться поврежденное жилье, что можно сделать легко. "Человеку, у которого жилье полностью разрушено, должны предлагаться опции по его альтернативному размещению - это может быть переселение в другое место или проживание в возведенных временных модульных домах", - полагает он.

Разрушенные дома в Бородянке, 2 мая 2022 года

Как сообщили DW в министерстве развития общин и территорий, "в первую очередь средства выделяются на те объекты, которые имеют минимальные повреждения, то есть когда за небольшие средства можно обеспечить возвращение объектов в эксплуатацию".

В частности, деньги направляют на ремонт оконных и дверных проемов, крыш, кровель и конструкций фасадов. Кроме того, заделываются выбоины на улицах и дорогах в населенных пунктах, убираются разрушенные конструкции, разбитая военная и гражданская техника. В первую очередь финансируется ремонт инженерных сетей и систем, в том числе тепло-, газо- и водоснабжения, водоотвода, канализации, отопления и электросетей.

Что делать владельцу поврежденного жилья?

Правительство Украины своим постановлением еще в конце марта определило механизм сбора информации о поврежденном или уничтоженном в результате российской агрессии недвижимом имуществе. Предоставить такую информацию можно через портал или мобильное приложение "Дия", администратора центра предоставления административных услуг или нотариуса.

По состоянию на середину мая через "Дию" было подано около 90 тыс. таких заявок. Если нет возможности зарегистрироваться через "Дию", надо напрямую подать заявку в органы местного самоуправления. После завершения регистрации следует обратиться в Национальную полицию для открытия уголовного дела по факту уничтожения или повреждения имущества. В то же время вопрос предоставления компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье еще решается на законодательном уровне. 1 апреля в первом чтении Радой был принят соответствующий законопроект. Документ готовят ко второму чтению.

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