В Украине ужесточили ответственность военных за проступки

Законопроект ранее критиковали правозащитники, указывая на его недостатки. В то же время главком ВСУ Валерий Залужный, напротив, высказывался в его поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность военнослужащих. Информация об этом опубликована во вторник, 24 января, на сайте Верховной рады.

Документ, в частности, предусматривает более строгое наказание для военных за нарушение дисциплины, а также запрещает судам смягчать наказание военнослужащим за непослушание, неисполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него, дезертирство, самовольное оставление воинской части или поля боя.

Правозащитники указывали на недостатки закона

Законопроект ранее подвергался критике. Так, на сайте президента была зарегистрирована электронная петиция к Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на документ. Правозащитники указывали на то, что в случае принятия этого закона украинское командование получит беспрецедентные рычаги для давления на военных и наказания их тюрьмой практически за любую критику в свой адрес.

В то же время законопроект, принятый Верховной радой в середине декабря, поддержал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он называл несправедливым то, что украинские дезертиры могут отделаться штрафом за свой проступок, подчеркивая, что армия держится на дисциплине.

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