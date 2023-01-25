  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Украинская артиллерия под Бахмутом
Украинские солдаты в ДонбассеФото: LIBKOS/AP/picture alliance
ОбществоУкраина

В Украине ужесточили ответственность военных за проступки

Дмитрий Андреев
7 мин. назад

Законопроект ранее критиковали правозащитники, указывая на его недостатки. В то же время главком ВСУ Валерий Залужный, напротив, высказывался в его поддержку.

https://p.dw.com/p/4MetT

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность военнослужащих. Информация об этом опубликована во вторник, 24 января, на сайте Верховной рады.

Документ, в частности, предусматривает более строгое наказание для военных за нарушение дисциплины, а также запрещает судам смягчать наказание военнослужащим за непослушание, неисполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него, дезертирство, самовольное оставление воинской части или поля боя.

Правозащитники указывали на недостатки закона

Законопроект ранее подвергался критике. Так, на сайте президента была зарегистрирована электронная петиция к Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на документ. Правозащитники указывали на то, что в случае принятия этого закона украинское командование получит беспрецедентные рычаги для давления на военных и наказания их тюрьмой практически за любую критику в свой адрес.

В то же время законопроект, принятый Верховной радой в середине декабря, поддержал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он называл несправедливым то, что украинские дезертиры могут отделаться штрафом за свой проступок, подчеркивая, что армия держится на дисциплине.

Смотрите также: 

Куда бегут херсонцы от российских обстрелов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Битва за Соледар: кто победил на самом деле и что это значит для Украины? DW Новости (13.01.2023)

Битва за Соледар: кто победил на самом деле и что это значит для Украины? DW Новости (13.01.2023)

Россия утверждает, что украинский Соледар был взят под контроль ее войсками 12 января, на 324-й день полномасштабного вторжения в Украину. Большую вероятность захвата подтверждают и в Институте изучения войны США. Что означает окончание битвы за Соледар для Украины и России и дальнейшей войны?
Политика13 января 2023 г.35:05 мин.
external

Генерал Ходжес: "Украина освободит Крым к августу 2023 года"

Генерал Ходжес: "Украина освободит Крым к августу 2023 года"

Отставной американский генерал Ходжес в интервью DW - о целях Запада в украинском конфликте, о возможности реального столкновения России и НАТО и о том, чьим будет Крым в конце следующего лета.
Конфликты30 декабря 2022 г.12:15 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер Олаф Шольц на фоне боевого танка Leopard 2

Власти ФРГ разрешили передать танки Leopard Украине

Конфликты6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный Эрдоган и шведский викинг показывают друг на друга пальцем и ругаются, символизируя разногласия Анкары и Стокгольма вокруг вступления Швеции в НАТО.

Турция vs. Швеция в НАТО: новый раунд баттла с Эрдоганом

Турция vs. Швеция в НАТО: новый раунд баттла с Эрдоганом

Политика9 ч. назад
Дворец Республики в Минске, 2021 год

"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет

"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет

Политика11 ч. назад
Флаги ЕС и стран Центральной Азии

Представитель ЕС: Наш фокус в ЦА - энергоэффективность и ВИЭ

Представитель ЕС: Наш фокус в ЦА - энергоэффективность и ВИЭ

Политика24 ч. назад
Troll A - крупнейшая в мире морская газовая платформа. Она находится у западного побережья Норвегии

Теперь понятно, как Норвегия помогла ФРГ заменить газ из РФ

Теперь понятно, как Норвегия помогла ФРГ заменить газ из РФ

Экономика и бизнес11 ч. назад
Немецкие боевые танки Leopard 2 A7V

Немецкие танки Leopard для Украины

Немецкие танки Leopard для Украины

Конфликты12 ч. назад
Вывеска - Национальное антикоррупционного бюро Украины

Что известно о последних коррупционных скандалах в Украине

Что известно о последних коррупционных скандалах в Украине

Коррупция13 ч. назад
На главную страницу