 Военные НАТО назвали главный урок войны России против Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 19.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Военные НАТО назвали главный урок войны России против Украины

В НАТО обещают поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Председатель Военного комитета альянса рассказал о главном уроке, вынесенном из войны России против Украины.

Бойцы территориальной самообороны под Киевом

Бойцы территориальной самообороны под Киевом

Главным уроком войны России против Украины для военных НАТОстала значение высокой морали войск, защищающих свою родину. Об этом заявил председатель Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в четверг, 19 мая, по итогам заседания начальников генштабов государств НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе, сообщает корреспондент DW.

"Есть много уроков, которые можно вынесли из войны в Украине. Самое важное, что она опять доказала важность морали, то есть когда ты знаешь, за что воюешь", - отметил Бауэр. По его словам, мораль Вооруженных сил Украины (ВСУ) - "невероятная". "Речь идет не только об оружии или технологиях, но также о воле людей воевать за свое государство, тогда как многие российские солдаты, вероятно, даже не понимают, почему они там", - добавил адмирал.

В заседании по видеосвязи принял участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он указал на такой урок нынешней войны: "Вооруженная борьба в XXI веке комплексная, речь идет о сочетании операций, что, в свою очередь, требует применения современного высокоточного дальнобойного вооружения, эффективной системы ПВО и ПРО", - написал он в Telegram.

НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно

Роб Бауэр пообещал, что Североатлантический альянс будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

"Украина противостоит этому вторжению храбро и решительно", - заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, участвовавший в пресс-конференции. Он тоже пообещал, что поддержка Украины продолжится.

Как в НАТО оценивают ситуацию на поле боя в войне России против Украины? На этот вопрос корреспондента DW оба военных практически ничего не ответили. Тод Волтерс только заметил, что они используют слово "перемалывание". Имеются в виду медленные и тяжелые бои.

Уолтерс прокомментировал и телефонный разговор между главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и начальником Генштаба России Валерием Герасимовым, прошедший в тот же день. Он высказал надежду, что этот разговор позволил приблизить дипломатическое урегулирование на "один шаг". "Чего мы хотим больше всего - это чтобы дипломатия вышла на первый план", - добавил командующий силами НАТО в Европе.

Смотрите также:

  • Харьков, 17 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Разрушенное здание в Харькове. Далее в фотохронике войны в Украине от 19 мая - после двух недель на передовой; эксгумации российских солдат в Малой Рогани; пленные украинцы собирают тела погибших товарищей; вице-президент США и кадет-выпускник из Украины; кто делает пряники для Октоберфеста и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Соледар, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Разрушенный дом в городе Соледар Донецкой области.

  • Бахмут, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Спасатели выносят погибшего из дома в городе Бахмут Донецкой области.

  • Бахмут, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Дети на дороге около Бахмута в Донецкой области.

  • Барвенково, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Украинский солдат Аарон в городе Барвенково Харьковской области. Две недели провел на передовой.

  • Барвенково, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Скоро Аарону предстоят лечение и отдых. Есть проблемы со спиной...

  • Барвенково, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Перед отправкой на лечение Аарон показывает новому сослуживцу разрушения в городе и делится опытом.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Разрушенный танк около села Малая Рогань в Харьковской области.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Литовский эксперт участвует в эксгумации тел российских солдат на бывшей боевой позиции около Малой Рогани.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Пластиковые пакеты с телами российских солдат после эксгумации около Малой Рогани.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Рука одного из российских военнослужащих, погибших около Малой Рогани.

  • Киев, 19 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Обвиняемый в убийстве мирного жителя в Украине россиянин Вадим Шишимарин и вдова погибшего Екатерина Шелипова на первом таком судебном процессе в Киеве.

  • Варваровка, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Агентство ТАСС опубликовало фотографии из Луганской области. Пленные украинские военные под охраной собирают тела погибших товарищей из ВСУ...

  • Луганская область, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Погибший украинский солдат на территории под контролем "ЛНР". После проведения экспертизы собранные тела передадут родственникам или похоронят в отдельных могилах.

  • Мариуполь, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    "Зона для посадки пассажиров". Этот и три следующих снимка сделаны в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

  • Мариуполь, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Так 18 мая выглядела с воздуха территория завода "Азовсталь".

  • Мариуполь, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Российские военнослужащие около клетки с выжившим медведем в зоопарке Мариуполя.

  • Мариуполь, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Памятник той самой бабушке с флагом, которую пытались сделать символом российской пропаганды, в Мариуполе.

  • Киев, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Церемония поднятия флага в посольстве. Американские дипломаты вернулись в Киев.

  • Нью-Лондон, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Вице-президент США Камала Харрис и кадет Антон Кононученко из Украины - выпускник Академии береговой охраны США.

  • Нью-Лондон, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Антон Кононученко и товарищи по академии во время торжественной церемонии в Нью-Лондоне.

  • Оттава, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Принц Чарльз и герцогиня Камилла оказывают поддержку Украине и украинцам не только дома в Великобритании…

  • Оттава, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Предыдущая и эта фотография сделаны в украинской церкви в Оттаве, которую члены королевской семьи посетили во время визита в Канаду.

  • Мюнхен, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Интеграция беженцев по-баварски. Наталья из Одессы нашла работу на предприятии по изготовлению имбирных пряников в Мюнхене…

  • Мюнхен, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Такие пряники с разными надписями - традиционный ярмарочный сувенир в Германии. Эти предназначены для Октоберфеста.

  • Берлин, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер продолжает хранить верность своему другу Владимиру Путину. В Германии готовятся лишить этого российского лоббиста привилегий для бывших канцлеров, а также требуют убрать портрет из галереи в Федеральной канцелярии.

    Автор: Николай Пермяков


 

Смотреть видео 25:44

Смерть, слезы, бомбы, разруха – ужасные рассказы волонтера из Мариуполя. Европа в фокусе

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Экс-советник Меркель: Путин верит собственной пропаганде, нельзя принимать его всерьез (17.05.2022)  

Беженцы из Украины: первая в Бельгии "украинская деревня" (16.05.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Пленные с "Азовстали": в России им грозит смертная казнь?  

Зеленский пообещал всем жертвам агрессии РФ особую помощь государства  

Живущих в Германии россиян предупредили об активизации российских спецслужб  