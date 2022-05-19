Военные НАТО назвали главный урок войны России против Украины

Главным уроком войны России против Украины для военных НАТОстала значение высокой морали войск, защищающих свою родину. Об этом заявил председатель Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в четверг, 19 мая, по итогам заседания начальников генштабов государств НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе, сообщает корреспондент DW.

"Есть много уроков, которые можно вынесли из войны в Украине. Самое важное, что она опять доказала важность морали, то есть когда ты знаешь, за что воюешь", - отметил Бауэр. По его словам, мораль Вооруженных сил Украины (ВСУ) - "невероятная". "Речь идет не только об оружии или технологиях, но также о воле людей воевать за свое государство, тогда как многие российские солдаты, вероятно, даже не понимают, почему они там", - добавил адмирал.

В заседании по видеосвязи принял участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он указал на такой урок нынешней войны: "Вооруженная борьба в XXI веке комплексная, речь идет о сочетании операций, что, в свою очередь, требует применения современного высокоточного дальнобойного вооружения, эффективной системы ПВО и ПРО", - написал он в Telegram.

НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно

Роб Бауэр пообещал, что Североатлантический альянс будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

"Украина противостоит этому вторжению храбро и решительно", - заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, участвовавший в пресс-конференции. Он тоже пообещал, что поддержка Украины продолжится.

Как в НАТО оценивают ситуацию на поле боя в войне России против Украины? На этот вопрос корреспондента DW оба военных практически ничего не ответили. Тод Волтерс только заметил, что они используют слово "перемалывание". Имеются в виду медленные и тяжелые бои.

Уолтерс прокомментировал и телефонный разговор между главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и начальником Генштаба России Валерием Герасимовым, прошедший в тот же день. Он высказал надежду, что этот разговор позволил приблизить дипломатическое урегулирование на "один шаг". "Чего мы хотим больше всего - это чтобы дипломатия вышла на первый план", - добавил командующий силами НАТО в Европе.

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