 Экс-глава ЦРУ: Вторжение в Украину ударило по самой России | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 13.05.2022

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Мир

Экс-глава ЦРУ: Вторжение в Украину ударило по самой России

Нападение на Украину только ослабило Москву и усилило НАТО. Российскому руководству придется осознать нанесенный себе ущерб, заявил в интервью DW бывший шеф американского ЦРУ Дэвид Петреус.

Жители Харькова на фоне противотанковых ежей, 11 мая

Жители Харькова на фоне противотанковых "ежей", 11 мая

Стремление Владимира Путина "вернуть России величие" за счет вторжения в Украину ударило по самой России, заявил бывший директор американского ЦРУ Дэвид Петреус в интервью DW, которое было записано в начале мая в Вашингтоне. По его словам, вместо укрепления позиций России в мире президент РФ Владимир Путин своими действиями только "сделал НАТО снова великим", напомнив, что, после того как к альянсу присоединятся Финляндия и Швеция, оборонительный союз будет состоять уже из 32 государств.

Комментируя действия армии РФ в Украине​​​​​​​ начиная с 24 февраля, Петреус заметил, что российские военные "везде, где можно видеть, не добились своих целей, - пожалуй, если не считать их способностей наносить разрушения, часто с помощью оружия неизбирательного действия - ракет, бомб, артиллерии и минометов".

Оценивая чисто военный аспект российской военной операции, отставной генерал Петреус высказал мнение, что вторжение было плохо спланировано: "Начать с того, что у них не было грамотного плана военной операции. Они атаковали по пяти или шести различным направлениям. Логистика операции оказалась совершенно отвратительной. Уровень обучения их солдат и младшего офицерского состава очевидно не соответствует поставленным задачам".

Экс-глава ЦРУ увидел "потемкинские деревни" российского ВПК

Бывший глава ЦРУ признал, что ошибался, ожидая, "как и многие другие, что они (российские военные. - Ред.) будут действовать профессиональнее, чем они действовали". Он упомянул и проблему коммуникации военных РФ между собой, которая зачастую ведется по нешифрованным каналам связи. По его мнению, это значительно помогло украинскому сопротивлению и помешало РФ оперативно управлять своими войсками.

Бывший шеф ЦРУ Дэвид Петреус

Бывший шеф ЦРУ Дэвид Петреус

"Еще и поэтому российским военным начальникам приходится лично присутствовать на передовой, тем самым подставляясь под выстрелы украинских снайперов", - заметил Дэвид Петреус. В целом он назвал подготовку российских войск "далеко от оптимальной": "Мне до сих пор непонятно, что они делали все те месяцы военных учений на территории России и Беларуси рядом с украинской границей".

Вторжение в Украину заставило иначе смотреть на российскую армию - вопреки тому, что Минобороны РФ много лет рапортовало об успехах модернизации, а образцы новой вооруженной техники показывали каждый год на параде 9 мая, указал бывший глава ЦРУ: "Впечатление создается такое, что многое из этого было в определенном смысле "потемкинскими деревнями". Издалека они выглядят хорошо, и где-то (на фронте. - Ред.) появляются, но на вооружение поставлены они далеко не везде".

Что должен делать Запад: Финляндия в НАТО, риски ядерного удара со стороны РФ

Бывший шеф ЦРУ прокомментировал риски эскалации отношений Запада с Россией в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО: "Да, следует быть готовым к определенной реакции (со стороны РФ. - Ред.). Но, во-первых, там очень профессиональные военные, с которыми часть из нас работала - в Афганистане, на Балканах. А во-вторых, у них очень высокотехнологичное оружие".

Что касается возможности применения Россией ядерного или другого оружия массового поражения, то тут Дэвид Петреус призывает серьезно оценивать угрозы со стороны РФ, но считает сами риски низкими. "Я склоняюсь к тому, чтобы считать, и тут есть консенсус, что применение ядерного или химического оружия маловероятно, потому что пересечение этих красных черт имело бы слишком значительные последствия", - пояснил Петреус в интервью DW.

Запад должен слушать Зеленского в вопросе переговоров

Говоря о шансах прекратить войну и начать мирные переговоры, бывший руководитель ЦРУ заметил, что главную роль в этом должен сыграть президент Украины Владимир Зеленский, "ведь, наконец, именно его стране приходится терпеть разрушительные действия России". По мнению Петреуса, страны Запада должны в этом вопросе ориентироваться на Киев: "Думаю, если он (Зеленский. - Ред.) и его окружение будут хотеть вести переговоры, то мы, конечно, будем сотрудничать и помогать ему в этом. Надо помнить, что Владимиру Путину переговоры нужны не столько из-за того, что происходит с Украиной, сколько ради ослабления воздействия санкций на российскую экономику".

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Экс-глава ЦРУ о проблемах российской армии в Украине (06.05.2022)

Экс-глава ЦРУ уверен, что санкции Запада бьют по Кремлю больнее, чем Москва готова признать: "Страны Запада предприняли огромные усилия для того, чтобы ввести санкции против российской экономики, ее финансовой системы, ближайшего окружения Владимира Путина. Более 750 компаний или прекратили свою деятельность или сократили ее. Часть из них уже не вернется. Это нанесло России огромный ущерб". К списку потерь он отнес и эмиграцию после начала войны против Украины, по его оценкам, свыше 300 тысяч россиян.

Российскому руководству в какой-то момент придется осознать тот колоссальный ущерб, которое оно наносит самой России, уверен Дэвид Петреус. "Я имею в виду ущерб, который по природе своей отличается от тех разрушений и тех военных преступлений, которые они совершают каждый день в Украине. Но это тоже необратимый ущерб ряду сфер жизни в России", - заключил бывший директор ЦРУ.

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    Автор: Николай Пермяков


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