CNN показал видео убийства безоружных украинцев военными РФ

Американский телеканал CNN в четверг, 12 мая, обнародовал видео убийства безоружных украинцев предположительно российскими военными. На записях камер наблюдения в одном из торговых предприятий в Киевской области, сделанных, по данным CNN, 16 марта, в частности, видно, как к зданию с вывеской "Веломагазин" подъезжает белый фургон с надписью "Танковый спецназ Rus" и буквами V. Из машины выходят пять человек в форме военнослужащих РФ, вооруженных автоматами. Пытаясь проникнуть внутрь магазина, они стреляют по замкам и разбивают стекла. После этого к ним из здания выходят двое мужчин с поднятыми вверх руками.

Обыскав мужчин, военные отпускают их и уходят за угол здания, мужчины идут в противоположном направлении. Однако вскоре два военнослужащих выходят из-за угла и стреляют в спину уходящим. Мужчины падают на землю.

Телеканал CNN сообщил, что установил личности погибших: это 68-летний охранник Леонид Пляц и владелец "Веломагазина", семья которого просила не называть его имени. Пляц погиб не сразу: он смог подняться, добраться до пункта охраны и по телефону позвать на помощь бойцов теробороны. Командир добровольческого отряда рассказал американским журналистам, что он с товарищами пытался добраться до охранника, вступив в перестрелку с российскими военными. В итоге Пляца удалось вынести из здания, однако он скончался от потери крови.



Кроме того телеканал получил записи с камер наблюдения внутри "Веломагазина": на них видно, как трое российских солдат снимают бронежилеты, обыскивают шкафы и столы, а также наливают себе напитки.

В прокуратуре Украины заявили CNN, что расследуют случившееся как военное преступление. В министерстве обороны России на просьбу журналистов о комментарии не ответили.

Российские войска оккупировали часть населенных пунктов Киевской области вскоре после начала войны 24 февраля и окончательно покинули их после 2 апреля. После их ухода в Буче и других городах региона стали находить тела убитых мирных жителей. По состоянию на 4 мая правоохранители в Киевской области нашли и установили личности 1235 погибших, сообщил начальник областной полиции Андрей Небитов. Большинство людей погибли от огнестрельного оружия. Россия отрицает причастность ее военнослужащих к массовым убийствам.

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