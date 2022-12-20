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Украинские солдаты в ДонбассеФото: LIBKOS/AP Photo/picture alliance
ПолитикаУкраина

Главком ВСУ призвал усилить ответственность за дезертирство

Сергей Ромашенко
52 мин. назад

Валерий Залужный попросил президента Украины Зеленского подписать закон о наказаниях за дезертирство и неповиновение. Он назвал несправедливым то, что украинские дезертиры могут отделаться штрафом.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный призвал усилить наказания за дезертирство в украинской армии, обороняющейся от российского вооруженного вторжения. Соответствующий призыв он обнародовал в посте, выложенном в Telegram в понедельник, 19 декабря.

"Сегодня я вынужден поднять достаточно сложную тему - усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых приказов. Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательство, принятые Верховной радой Украины, и прошу президента подписать закон", - написал Залужный.

Главком ВСУ Залужный подчеркнул, что армия держится на дисциплине. Он назвал несправедливым то, что в настоящее время "отказники" благодаря пробелам в законодательстве имеют возможность отделаться, заплатив штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, либо получив наказание с испытанием. По словам главкома, "обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них".

Петиция о ветировании законопроекта об ужесточении наказаний

15 декабря в Украине была зарегистрирована электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому о ветировании законоепроекта об усилении наказания украинских военнослужащих. Она уже набрала более 32 тыс. голосов (минимум, необходимый для рассмотрения президентом, составляет 25 тыс. голосов).

Подписанты документа опасаются, что если законопроект №8271 станет законом, то украинское командование получит беспрецедентные рычаги для шантажа военных и наказания их тюрьмой практически за любую критику, даже если решения командиров основаны на некомпетентности.

Ранее Валерий Залужный в интервью британскому журналу The Economist сообщил, что с начала войны он уже уволил 10 генералов, еще один генерал застрелился.

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