Без света и тепла: как украинцы выживают в новых условиях

Армия РФ наносит ракетные удары по украинской энергосистеме, от последствий которых страдает население. Как жители Украины выходят из ситуации, когда у них нет тепла и света - в репортаже DW из Волынской области.

У Петра и Леси Писарских квартира в двухэтажном многоквартирном доме в городке Колки на Волынском Полесье. Первое, что замечаешь во дворе дома, - высокие кучи сложенных дров. "Это соседи заготовили себе на зиму. В Колках нет газопровода, здесь газ только в баллонах. Поэтому люди отапливают дома дровами, торфобрикетом или электричеством", - говорит Петр.

Однако вследствие целенаправленного уничтожения Россией украинской энергосистемы эффективный обогрев с помощью электричества стал невозможен. Потому Писарские обогревают квартиру твердым топливом. "В нашем доме у всех паровое отопление, индивидуальные твердотопливные котлы. У меня стояло две системы - электрический котел и твердотопливный, сейчас использую только твердотопливный", - объясняет DW Петр и ведет в подвал показать свою систему отопления.

В качестве топлива семья использует опилки, которые остаются после обработки древесины на пилораме. Заготавливают их с лета. Загруженный котел греет воду сутки, потом топку нужно опять наполнить опилками. Но и эта система отопления зависима от электричества.

Людей беспокоит отсутствие связи во время отключения электричества

"У котла есть электрический насос для ускорения циркуляции горячей воды в батареях. Выключили ток - насос остановился, температура воды поднялась до 90 градусов, а давление - до двух атмосфер. Я вынужден был бежать запускать бензиновый генератор, чтобы насос заработал и упала температура. В противном случае вода закипит и пар разорвет котел. А генератор мой в гараже, я провел от него проводку в дом", - показывает Петр Писарский.

У Петра Писарского из городка Колки есть дома электрический и твердотопливный котлы Фото: Oleh Klymchuk/DW

"У нас много чего работало на электричестве - плита, котел, скважина для воды на электромоторе, - присоединяется к разговору Леся, жена Петра. - Когда оно пропадает, нет ни света, ни воды, ни отопления. Сейчас в среднем четыре часа свет есть, четыре - нет. Как-то после очередного обстрела просидели двенадцать часов без электричества. Поэтому подумали и заменили электроплиту на газовую и поставили на кухне газовый баллон. Так всегда можно что-то состряпать".

Сейчас супруги Писарские уже приспособились к новым обстоятельствам. Если долгое время нет электричества, продолжает Петр, то тогда запускаем генератор и у нас есть свет, вода из скважины для ванны и туалета. А соседи приходят к ним зарядить телефоны. "Как мы видим, главная проблема на время отключений электричества - даже не отсутствие света, а отсутствие связи, - делится Петр. - Люди настолько уже привыкли к интернету, к информации, что без нее трудно. Война все-таки, а здесь же и Беларусь недалеко".

Выручает надежно утепленное жилье

Сергею Деркачу из села Милуши под Луцком сохранять тепло в доме во время блэкаутов помогает два фактора: хорошее утепление жилья и два котла на выбор для обогрева - газовый и электрический. "Вот они у меня оба здесь, на кухне", - гордо демонстрирует хозяин. Как рассказал DW Сергей, его дом площадью 240 квадратных метров имеет коэффициент теплосбережения 4.4, что в два раза превышает украинские нормы.

"У нас пол с подогревом, а благодаря теплоизоляции дом удерживает тепло до двух суток, - говорит Деркач. - Но мы не любители высоких температур, еще до войны в комнатах не нагревали воздух выше 18-20 градусов".

После начала вынужденных отключений электроснабжения электрокотел Сергей почти не задействует, поскольку обнаружилась еще одна неприятность: "Этой зимой у нас проблема - даже когда есть ток, электрокотел не работает. Он включен, но не греет, батареи холодные. Приехал мастер, посмотрел, говорит, с котлом все нормально. Оказывается, из-за блэкаутов упало напряжение в сети, и котел не обеспечивает гарантированной мощности".

В электросети нет нужного напряжения

Если напряжение ниже необходимого уровня, лампочки светят тускло, а электрическая кофеварка может даже не включиться, жалуется Светлана, супруга Сергея. При такой проблеме с электричеством семья перешла на газ. Электрическому реле газового котла и насосу для циркуляции воды в системе отопления вполне хватает даже низкого напряжения.

"Если ударят сильные морозы, долго не будет электричества, а оно и сейчас может пропасть на полсуток, то у нас есть камин в гостиной. Растапливаем и греемся. У меня есть отходы из столярной мастерской, вот их и сжигаем", - добавляет Деркач.

Сергей и Светлана Деркачи стали чаще греться возле камина Фото: Oleh Klymchuk/DW

Проще простого согреться во время блэкаутов тем, у кого еще остались печки, отапливаемые дровами или углем. Такая сохранилась в сельском доме родителей Григория Кобеля из Луцка. Но это не самый лучший выбор, предупреждает он, поскольку печное отопление опасно. Сегодня большинство людей уже привыкло к комфорту и не умеет как следует пользоваться открытым огнем, поясняет Григорий. В селе, где живут его родители, уже сгорело два дома из-за неумения их хозяев пользоваться печкой.

Выручает бытовое техническое оборудование

Александр Мартынюк живет в многоквартирном доме в Луцке. В нем новая планировка, толщина внешних стен, по словам Мартынюка, до метра, стены утеплены, и каждая квартира оборудована персональным газовым котлом для отопления. Чтобы отключение электричества не влияло на работу системы отопления, Александр установил у себя 12-вольтный накопитель электротока, из которого через инвертор, преобразователь напряжения, можно получить на выходе уже 220 вольт.

Александр Мартынюк теперь использует в хозяйстве накопитель тока Фото: Oleh Klymchuk/DW

Этого напряжения, уверяет Мартынюк, достаточно на четыре-пять часов автономного питания приборов малой мощности - компьютеров, холодильников, телевизоров, бытового освещения. "Так называемые автомобильные инверторы полностью подходят для использования в быту, чтобы поддерживать работу электроэлементов газового отопления на время блэкаута, - уточняет Александр. - А когда свет включат, вы зарядите свой накопитель тока или аккумулятор для последующей работы. Однако часто заявленные на коробке инвертора 500 Вт мощности на практике дают 250 Вт. Но это уже на совести производителей".

Цены на топливо растут

В разговорах с DW все собеседники отмечали стремительное подорожание топлива и альтернативных средств получения электричества. "Хоть мы и живем среди лесов, но машина на 6-7 кубов дров вам обойдется в 10-11 тысяч гривен", - сетует Петр Писарский. Когда-то, продолжает он, в этих краях больше топили торфобрикетом, рядом завод по его производству. Но из-за блэкаутов завод часто простаивает, поэтому и дорожают дрова и баллонный газ для плит: "Мы посчитали, что 1 киловатт тока от бензинового генератора стоит нам почти 36 гривен".

Если частный дом еще можно обогреть, то с большим помещением школы, где работает Леся Писарская, уже возникают проблемы. Раньше школа отапливалась углем, потом брикетом, теперь дровами: "Но температура воздуха в классах сейчас плюс 11-12 градусов. А в некоторых классах - даже плюс шесть. И учителя работают, дети ходят в школу. А ведь вся зима еще впереди".

Смотрите также: