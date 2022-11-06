Блэкаут в Херсоне и другие события 256-го дня войны

На 256-й день полномасштабного военного вторжения РФ в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

В ночь на 6 ноября подверглось ракетному удару Запорожье. Глава областной военной администрации Александр Старух сообщил, что разрушено двухэтажное здание коммерческого предприятия. Одна из ракет упала на земельный участок в частном секторе, взрывной волной и обломками там оказались повреждены окна частных построек и два автомобиля. По данным украинской стороны, в результате ракетного удара погиб один человек.

В течение суток российские войска обстреляли пять пограничных общин Сумской области: Эсманьскую, Краснопольскую, Миропольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую. По данным главы областной военной администрации Дмитрия Живицкого, в одном из сел возник пожар, из-за которого были повреждены дома. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Харьковской области российские войска, по сведениям местных властей, пытались наступать в Чугуевском районе, но были вынуждены отступить с потерями.

Обстрел Каховской ГЭС

Каховская ГЭС (фото из архива) Фото: Valery Sturit/Tass/dpa/picture alliance

Оккупационные власти Херсонской области заявили об обстреле Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из HIMARS. Российские государственные информагентства сообщили со ссылкой на "экстренные службы" в аннексированном РФ регионе, что пять снарядов были сбиты системами противовоздушной обороны, еще один попал в шлюз дамбы.

Украинская сторона пока не комментировала эту информацию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские войска заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

Блэкаут в Херсоне и части области

Во второй половине дня 6 ноября первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что Херсон и еще несколько населенных пунктов в регионе остались без света. Он добавил, что оккупировавшие регион российские силы "уже "отчитались" о теракте. "Однако не уточнили, что теракт был совершен ими же. Свидетельства очевидцев это подтверждают", - заявил Соболевский.

До этого оккупационные власти Херсонской области заявляли о повреждении железобетонных опор высоковольтных линий электропередачи на магистрали Берислав-Каховка. По их информации, более 10 населенных пунктов аннексированного региона остались без света.

Подготовка к возможному блэкауту в Киеве

Американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что в Киеве власти в случае полного отказа электросетей готовятся провести полную эвакуацию населения. Издание привело слова главы департамента муниципальной безопасности городской администрации Романа Ткачука. По данным NYT, в ночное время в Киеве находятся около 3 млн человек, днем в украинскую столицу съезжаются жители пригородов. Сам Ткачук после публикации заявил, что причин говорить об эвакуации жителей Киева из города на данный момент нет, ситуация контролируемая

Отключение света в Киеве 31 октября 2022 года Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Мэр Киева Виталий Кличко указал, что не исключает полного отключения электричества в украинской столице в результате действий российских военных. По его словам, власти города просчитывают сейчас разные сценарии. В столице Украины сделан запас дизельного топлива, электрогенераторов, еды и питьевой воды. Кроме того, власти готовят пункты обогрева, которых по городу будет как минимум 1000. Для преодоления дефицита в энергосистеме в Киеве и семи регионах Украины 6 ноября решили применять почасовые отключения света.

В Украине разрушены более 140 медучреждений

За восемь месяцев войны российские войска повредили 1100 медицинских учреждений, причем 144 из них полностью разрушены, сообщило украинское министерство здравоохранения. По его данным, 95 объектов восстановлены полностью, еще 204 - частично. По предварительной оценке, восстановление разрушенных медучреждений обойдется более чем в 38 миллиардов гривен (1,06 млрд евро).

Помощь Украине от ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что на следующей неделе представит пакет финансовой помощи Украине от Евросоюза в размере до 1,5 млрд евро в месяц. Предполагается, что до конца 2023 года ЕС направит в бюджет страны до 18 млрд евро. Поддержка в виде льготных долгосрочных кредитов будет способствовать реформам Украины и ее пути к членству в ЕС, указывают в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский обсудили этот вопрос по телефону. Во время беседы политики также затронули тему противостояния действиям Ирана, признавшего поставки России беспилотных летательных аппаратов.

ЧВК Вагнера создает центры подготовки "ополченцев"

Создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о создании центров подготовки "ополченцев" в Курской и Белгородской областях. "Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 - половозрелые самцы, то 25 процентов должны нести службу в окопах, а 75 процентов - продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу - одна неделя в окопах, три - дома и на производстве", - заявил Пригожин. Он сообщил, что намерен самостоятельно финансировать эти центры. Ответственность за "материальную составляющую ополчения" бизнесмен предложил возложить на региональный бизнес.

Как указывают эксперты американского Института изучения войны (ISW), ЧВК Вагнера продолжает делать ставку на укомплектование своих подразделений для участия в войне в Украине осужденными. В то же время Евгений Пригожин стремится расширить свое влияние в регионах России, отмечают в организации. По информации ISW, только за последние два месяца в Украине погибли уже более 500 заключенных, завербованных в подразделения ЧВК Вагнера. Общие потери компании во время войны, развязанной Кремлем, насчитывают от 800 до 1000 человек.

Румыния и Венгрия отвергли утверждения Путина

Министерства иностранных дел Румынии и Венгрии выступили с заявлениями, в которых прокомментировали слова Путина об "идее поглощения Украины". В румынском МИДе сообщили, что республика подтверждает свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. В ведомстве также высказали мнение, что утверждения президента РФ "ложно наводят на мысль о территориальных претензиях Румынии к Украине".

В министерстве иностранных дел Венгрии в комментарии онлайн-изданию Index заявили, что "не считают правильными заявления, которые углубляют военный конфликт". 4 ноября Владимир Путин заявил, что соседние с Украиной страны якобы хотят "поглотить" ее. Речь, в частности, шла о Польше, Румынии и Венгрии.

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