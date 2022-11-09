Пункты обогрева, точки WiFi. Киев готовится к блэкауту

Дальнейшие удары РФ по энергоинфраструктуре Украины могут привести к полному обесточиванию ее городов. Как Киев готовится к тому, что вдруг не станет ни электричества, ни воды, ни отопления?

Энергетическая инфраструктура Украины находится под ударами российских военных уже месяц. По данным украинских властей, разрушения получили около 40 процентов энергообъектов. Из-за дефицита электроэнергии в ряде городов, в частности в Киеве, происходят плановые отключения ее подачи, тысячи квартир периодически остаются без света.

В случае продолжения российских ракетных атак мэр столицы Виталий Кличко не исключает полного блэкаут (аварии, вследствие которой нарушается нормальный режим всей или значительной части энергосистемы). Как Киев готовится к такому сценарию и что советуют эксперты - у DW.

Жизнь киевлян в условиях перебоев со светом

"Я приобрела фонарь, который может заряжаться как от солнечного света, так и работать на обычных батарейках. А также дополнительные внешние аккумуляторы для подзарядки телефона. И, конечно, закупила много свечей. Из загородного дома привезла приобретенные еще до 24 февраля спальные мешки и газовый баллон на пять литров, с помощью которого можно готовить еду", - рассказывает DW о жизни в условиях проблем с электроснабжением жительница Киева Людмила Росик. Покупать мощные зарядные устройства собеседница не планирует: "Это достаточно дорого. Если будет полный блэкаут, я планирую уехать за город в дом, который можно отапливать дровами".

Александр Дяченко подготовился к возможному блэкауту Фото: privat

Основательно к возможному отключению электричества подготовился киевлянин Александр Дяченко, купивший после первых масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры в октябре автомобильный инвертор.

"Это устройство позволяет заряжать ноутбук от автомобиля - превращает 12 вольт в 220. Также купил газовую плитку для приготовления пищи и газовый обогреватель. И фонарики: настольный для освещения комнаты и налобный для использования во время домашних дел", - делится он в беседе с DW . И добавляет, что наиболее удачная покупка - валенки: "Одежда - это то, о чем в первую очередь нужно подумать. Ведь, возможно, во время воздушных тревог нужно будет сидеть в холодном подвале".

Самая большая проблема - отсутствие интернета

Единственная проблема, которую не решил Дяченко, - отсутствие интернета во время отключения света. "Электроэнергии нет два-три раза по четыре часа в сутки. Если бы WiFi был подключен к оптоволоконному кабелю, то эту проблему можно было бы решить очень просто - подсоединить роутер к внешнему аккумулятору. Но, к сожалению, у нас в доме нет провайдера с оптоволоконным кабелем. А мобильный интернет также исчезает, Поэтому пока мы решаем этот вопрос переходом в соседний район, где есть свет. Там можно сесть в какое-нибудь заведение или пользоваться мобильным интернетом", - говорит он.

Если в Киеве случится блэкаут, то генераторы не смогут обеспечить город электроэнергией, 3 ноября 2022 года Фото: Daniel Ceng Shou-Yi/Zumapress/picture alliance

Как пояснили DW украинские мобильные операторы, в случае аварийных отключений энергоснабжения базовые станции будут использовать имеющиеся аккумуляторы, что позволяет оборудованию работать несколько часов без подзарядки. "Однако, если нагрузка на сеть большая, то это время может быть меньшим. В частности, нагрузку увеличивает мобильный интернет 4G. Поэтому при пропаже света мобильные операторы отключают часть оборудования, чтобы предоставлять приоритет голосовым услугам связи", - сообщили в пресс-службе "Киевстар" .

Если аккумулятор разрядился, мобильным операторам придется переходить на генераторы. "Для поддержки работы одной базовой станции необходимо 100 литров дизельного топлива в сутки для генератора", - рассказали в lifecell. Обе компании утверждают, что для решения проблемы с исчезновением мобильного интернета пытаются увеличить количество батарей и генераторов.

Запас топлива, генераторов и пунктов обогрева

В то же время украинские власти планируют создать автономные точки WiFi, которые при отключении подачи электроэнергии будут работать на аккумуляторах Tesla Powerwall и терминалах Starlink. "Хотим обеспечить страну железобетонными местами для связи в любой ситуации. В том числе рассматриваем использование Tesla Powerwall, Starlink, чтобы такие точки публичной связи были в Украине и работали независимо от работы энергосети", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью украинскому Forbes. По словам Федорова, такие публичные точки Wi-Fi должны заработать в ближайший месяц. При этом министр не сказал, в каких именно городах это произойдет. По всей вероятности, они могут появиться и в Киеве.

Один из пунктов обогрева в Киеве Фото: Kyiv City State Administration

Тем временем столичные власти готовятся развернуть около тысячи пунктов обогрева для горожан. По данным Киевской городской госадминистрации (КГГА), такие пункты обустроят на базе социальных объектов и обеспечат всем необходимым: теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами отдыха, запасами теплой одежды и теплыми одеялами. Дополнительно эти пункты планируют оборудовать генераторами для аварийного питания, тепловыми пушками, а неподалеку от них будут дежурить сотрудники скорой помощи. По словам Виталия Кличко, уже сейчас в Киеве создан большой запас топлива, генераторов, еды и воды.

План эвакуации из Киева

Впрочем, этих мер может быть недостаточно, если город в результате российских ударов останется без тепла, электричества и воды, признал Кличко. Поэтому он призвал киевлян иметь запасной вариант на случай худшего сценария. "Если у вас есть родственники и знакомые в пригородах Киева, где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло, чтобы временно там находиться, пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей или знакомых", - посоветовал мэр в ходе телемарафона.

Виталий Кличко Фото: DW

О том, что столичные власти также разрабатывают план эвакуации трех миллионов жителей города на случай полного блэкаута, недавно написало американское издание The New York Times со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. Однако чиновник, комментируя эту информацию, заверил, что пока нет причин для разговоров об эвакуации.

Рассчитывать надо на собственные силы

Однако эвакуировать одновременно три миллиона человек вряд ли удастся, уверен руководитель школы по выживанию "Автоном Клуб" Игорь Молодан. "Это возможно сделать последовательно в течение месяца-полтора. Поэтому нужно самому позаботиться о себе, а не надеяться на власть", - предупредил в разговоре с DW Молодан. По его словам, в первую очередь стоит сделать запас теплых вещей, купить туристическое снаряжение, в частности палатку и спальный мешок. Пригодится газовая горелка для приготовления пищи, а также газовые керамические обогреватели,.

"Это самые необходимые вещи, ведь тепло и еда важнее света. Дальше, если позволяет финансовое состояние, можно купить генератор. Но если у человека доход семь тысяч гривен, то вряд ли он купит генератор за 30 тысяч. А для генератора нужно еще и топливо - один литр на час работы. То же касается и солнечных панелей, которые стоят в десять раз больше, чем генератор", - продолжает Молодан. Но самым лучшим вариантом в случае отключения всех источников энергоноснабжения является, убежден эксперт, выезд в другие регионы или за город.

Рассчитывать на свои силы призывает и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. "Если в Киеве случится блэкаут, то генераторы не способны будут обеспечить трехмиллионный город электроэнергией. Они понадобятся в первую очередь для больниц, пожилых людей, местных властей, военных", - указал он в интервью DW.

Тысяча пунктов обогрева, по мнению эксперта, лишь смягчат ситуацию, ведь они смогут обогреть около 200 тысяч человек. Однако, по словам Омельченко, соотвествующие действия киевских властей выглядят правильными и больше на данный момент вряд ли можно сделать: "Последствия полного блэкаута не сможет преодолеть администрация ни одного города мира. Поэтому люди будут действовать по своему усмотрению, как это было после 24 февраля".

Киевлянин Александр Дяченко в случае критической ситуации в столице планирует уехать на дачу в Киевской области. "Уже закупил двойной запас дров и газовую плиту с баллоном. Поэтому будет отопление и место, где готовить еду", - подытожил он.

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