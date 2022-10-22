241-й день войны в Украине: 1,45 млн украинцев без света

Без света после обстрелов остались 1,45 млн украинцев. Оккупационные власти призвали жителей Херсона к эвакуации. Киев обвинил Россию в попытке вызвать новую волну беженцев в Европу.

На 241-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в субботу, 22 октября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

В результате российских обстрелов без света остались 1,45 млн украинцев

Энергосистема Украины снова подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны России. О взрывах и работе ПВО сообщалось в девяти областях страны. В сторону Киева Россия выпустила пять ракет, которые удалось сбить, рассказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович. В результате попаданий были обесточены населенные пункты в семи областях, без света остались около 1,45 млн человек. В Хмельницкой области без электроэнергии остались 672 тысячи абонентов, в Николаевской - 188 тысяч, в Волынской - 102 тысячи, в Черкасской - 242 тысячи, в Ровенской - почти 175 тысяч, в Кировоградской - почти 62 тысячи, в Одесской - 10,5 тысячи, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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В "Укрэнерго" заявили, что по масштабу ущерба сегодняшние атаки "сопоставимы или могут превышать" последствия обстрелов в первые дни после взрыва на Крымском мосту. В компании добавили, что вынужденно ограничивают энергоснабжение в ряде областей с целью "снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий".

В Киеве обвинили Россию в попытке вызвать новую волну беженцев в Европу

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Россию в стремлении вызвать новую волну беженцев в Европу. "Нанося удары по критической инфраструктуре Украины, Кремль хочет спровоцировать бегство новых беженцев в Европу. Удастся ли Путину реализовать свой план, зависит от лидеров европейских столиц. Единственный способ остановить гуманитарную катастрофу - быстро перебросить ПВО и дополнительные ракеты", - заявил Подоляк.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за ночь Россия выпустила по Украине 36 ракет, большуинство из которых удалось сбить. "Это подлые удары по критически важным объектам. Типичная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор", - подчеркнул глава украинского государства.

"Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины - инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ", - прокомментировал атаки на энергоструктуру глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Установлены имена почти 8000 погибших в Украине военных РФ

Независимым журналистам и исследователям удалось поименно подтвердить личности 7822 россиян, погибших в ходе военного вторжения в Украину. Такие данные приведены в совместном проекте изданий "Медиазона" и Русской службы BBC.

С начала войны журналисты отслеживают информацию о погибших российских военнослужащих на основе открытых данных - по постам родственников в соцсетях, новостям в региональных СМИ и сообщениям местных властей. "Это число не отражает реальный уровень потерь: мы видим только публичные сообщения о гибели. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен", - подчеркивают авторы исследования.

Погибшие в результате обстрела Белгородской области

В Белгородской области подвергся обстрелу город Шебекино, там возник пожар на "гражданских объектах", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела погибли два человека, 11 пострадали. "В результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии", - добавил Гладков.

Кроме того, в одном из районов области была повреждена газовая ветка, написал губернатор. В регионе началась установка защитных сооружений, рассказал Гладков. Где именно и против чего планируется установка сооружений, глава региона не уточнил.

ISW - об отступлении российских военных в Херсонской области

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке сообщают, что российские войска начали отступление с запада Херсонской области и, вероятно, намерены растянуть его на несколько следующих недель. Этим планам могут помешать ВСУ, если решат атаковать.

Южное оперативное командование Украины заявило накануне, что российские войска "довольно активно" перебрасывают боеприпасы, военную технику и некоторые подразделения на паромах с западного берега Днепра на восточный, подчеркивает ISW. Аналитики допускают, что российские военные, "скорее всего", попытаются взорвать плотину Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой отход из Херсона и не дать украинским войскам преследовать себя вглубь области.

Между тем Генштаб ВСУ в вечерней сводке передал, что российские войска покинули села Чаривное и Чкалово в Херсонской области. В то же время из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал, отмечают украинские военные. Российская сторона не комментировала эту информацию.

В Херсонской области продолжают призывать к эвакуации

Оккупационные власти Херсонской области призвали жителей регионального центра незамедлительно покинуть город. "Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра" - сообщается в Telegram-канале "администрации" захваченного Россией украинского региона. Жителям предлагается катерами добраться от речного порта до города Алешки на противоположном берегу Днепра.

Как рассказали изданию "Страна" жители Херсона, многие не собираются уезжать из города, так как ожидают скорого ухода россиян "без боя" и возвращения ВСУ. Одновременно многие уезжают на левый берег - из-за опасений после угроз о возможном подрыве Каховской ГЭС и затоплении города.

В Германии требуют выделить в 2023 году больше средств для помощи Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) просят министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner) выделить значительно больше средств на военную поддержку Украины в следующем году. Об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на послание Бербок и Ламбрехт. Министры считают необходимым задействовать 2,2 млрд евро для помощи Киеву. Только с таким бюджетом Германия сможет "конкретно и ощутимо взять на себя ответственность", которую от нее ожидают ее "международные партнеры", говорится в послании.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung попросил Германию срочно предоставить новые боеприпасы к системам противовоздушной обороны IRIS-T SLM для отражения российских авиаударов, поскольку "счет идет буквально на дни". По словам премьера, Россия хочет ввергнуть Украину в гуманитарную катастрофу обстрелами гражданской инфраструктуры. Если в стране предстоящей зимой не будет обеспечено должное энергоснабжение, отопление и водоснабжение, то Европе грозит "миграционное цунами", предупредил он.

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