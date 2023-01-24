Танки Leopard для Украины: почему колеблется канцлер Шольц

Давление на Германию в вопросе поставок Украине танков Leopard 2 растет. Канцлер Шольц продолжает уклоняться от прямого ответа. Причина не в последнюю очередь связана с ситуацией в его партии.

Когда речь заходит о поставках боевых танков Leopard 2 немецкого производства в Украину, федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz (СДПГ) уклоняется от прямого ответа. Вместо этого он обычно говорит, что у правительства ФРГ есть три принципа: оказать максимальную поддержку Украине, предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией и избежать действий Берлина в одиночку. Решения будут приниматься только "при тесных консультациях и координации с нашими друзьями и союзниками", пояснил Шольц несколько дней назад.

Поэтому, по его словам, "не стоит ожидать, что в Германии эмоциональные заявления, быстрые высказывания или необходимость говорить что-то каждые десять минут приведут к тому, что мы просто пожмем друг другу руки в таких серьезных вопросах как война и мир, безопасность нашей страны и безопасность Европы".

СДПГ призывает Германию стать мировым лидером

На фоне дискуссии о возможности поставок Украине танков Leopard 2 Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в правящую коалицию, представила посвященный внешнеполитической стратегии документ, главная мысль которого состоит в том, что ФРГ должна стремиться к ведущей роли в мире.

Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance

"Меняющиеся времена для нашей внешней политики - ответы социал-демократов на мировые потрясения" - так называется 23-страничный документ, основные положения которого озвучил в Берлине сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil).

Летом прошлого года Клингбайль уже говорил о том, что Германии необходимо играть "сильную руководящую роль". Тогда он заявил, что на Германию возлагаются большие надежды, ответственность постоянно растет, и ее необходимо оправдать.

"Пришло время отказаться от сдержанности"

Выступая в январе 2023 года в Берлине, Клингбайль еще раз подчеркнул: "Мы очень четко говорим в этом документе, что пришло время отказаться от сдержанности, которая иногда существовала на протяжении десятилетий, что мы берем на себя более сильное руководство". При этом он уточнил, что стремление к лидерской позиции не означает поставки танков, и тех, кто связывает эти два пункта, "ожидает разочарование".

Николь Дайтельхоф Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Поставки оружия в зоны боевых действий - это в любом случае новый опыт для Германии. На протяжении десятилетий существовало "специфически немецкое понимание того, какой именно вклад мы хотим вносить", и обычно он не имел никакого отношения к поставкам оружия, напоминает политолог Николь Дайтельхоф (Nicole Deitelhoff).

Считалось также, что именно так видится "немецкая ответственность" и за пределами Германии. В списке мировых лидеров место ФРГ традиционно было где-то посредине или даже ближе к концу. И пройдет еще очень много времени, прежде чем Германия станет лидером "в практической политике и стратегическом планировании", отметила Дайтельхоф в одном из недавних ток-шоу на телеканале ARD.

В тени США

Когда речь заходит об Олафе Шольце и его нерешительном поведении в отношении поставок оружия в Украину, канцлера ФРГ также обвиняют в том, что он прячется за спины американцев. Ларс Клингбайль отвергает это обвинение, указывая на ограниченные возможности Германии. "Мы далеки от ситуации, когда сможем обойтись без американцев. Я имею в виду, что это иллюзия", - сказал он в одном из недавних выступлений на немецком телевидении.

Германия уже поставила Украине зенитные самоходки Gepard Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Заявление сопредседателя СДПГ во многом связано с общим состоянием бундесвера. Немецкие военные эксперты предостерегают от раздачи слишком большого количества вооружений и боеприпасов. Уполномоченный федерального правительства по делам вооруженных сил в бундестаге Ева Хёгль (Eva Högl) убеждена, что танки Leopard 2 "безусловно, решающим образом помогли бы Украине".

Однако, по ее словам, необходимо взвесить, сможет ли бундесвер вообще обойтись без них. "Для бундесвера это будет непростым решением, потому что он сам не имеет достаточно вооружений для выполнения своих миссий - ни на уровне обороны в альянсе, ни в международном кризисном управлении", - считает Хёгль.

Ева Хёгль Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Осторожный курс Олафа Шольца пользуется широкой поддержкой в СДПГ. За канцлером и его линией стоят социал-демократы, не устает подчеркивать Ларс Клингбайль. О "полной поддержке" канцлера сопредседатель СДПГ упомянул и на презентации в Берлине документа о внешнеполитической стратегии СДПГ. И добавил, что готовность взять на себя руководство не означает намерения действовать в одиночку: "Лидерство для нас - это не пренебрежение к выбору остальных, а стиль руководства посредством кооперации".

Ведомство канцлера и СДПГ тесно сотрудничают

То, о чем говорит Клингбайль, относится не только к международным политическим договоренностям Германии. Ведомство канцлера и штаб-квартира СДПГ тесно сотрудничают. Олаф Шольц не принимает ни одного решения без участия своей партии. Он постоянно координирует действия с руководством социал-демократов: с Ларсом Клингбайлем и вторым сопредседателем Заскией Эскен (Saskia Esken).

Рольф Мютцних, Олаф Шольц и Заскиа Ескен Фото: Frederic Kern/Future Image/imago images

Парламентская фракция СДПГ в бундестаге, возглавляемая Рольфом Мютценихом (Rolf Mützenich), также является мощным фактором. И если Эскен и Мютцениха, как правило, относят к левому крылу партии, то Клингбайля и Шольца - к представителям правого крыла: менее догматичным, более реалистичным и прагматичным.

Ошибочная позиция в отношении РФ

Левое крыло в СДПГ всегда было очень влиятельным. Это те социал-демократы, которые традиционно были и остаются сторонниками мирного разрешения конфликтов. Хорошие отношения с Россией были для них само собой разумеющимися до 24 февраля 2022 года, а мирный порядок в Европе без России - немыслимым.

Их главный принцип в отношении РФ долгое время звучал так - "перемены с помощью сближения", а позже - "перемены с помощью торговли". Предполагалось, что Россию можно как-то интегрировать в Запад и даже повлиять на нее, изменить с помощью хороших отношений. Эта позиция была ошибочной, признал одним из первых Ларс Клингбайль после полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Дипломатия вместо оружия

Сторонники несиловых методов разрешения конфликтов, ориентированные на мирные инициативы, тем не менее все еще сильны в СДПГ. После последних выборов в бундестаг в парламентскую фракцию СДПГ влились многие молодые политики, поддерживающие курс Рольфа Мютцениха. Этот внутриполитический расклад, разумеется, хорошо понимают и Олаф Шольц, и Ларс Клингбайль.

Сопредседатель СДПГ неоднократно сигнализировал о желании изменить курс партии, вместе с тем он осознает, что ему придется приложить немало усилий, чтобы убедить в необходимости этого своих однопартийцев. Для этого потребуется также немало времени - недаром голосование по принятию партийной стратегии по внешней политике и политике безопасности состоится лишь в конце года на съезде СДПГ.

Шольц должен учитывать позицию своей партии

Чтобы понять позицию федерального канцлера, нужно знать еще и историю его политической карьеры. Олаф Шольц в политике уже несколько десятилетий, его с полным основанием можно назвать ветераном в стане социал-демократов. И, будучи свидетелем многих баталий между правым и левым крылом СДПГ, партию свою он знает досконально.

Шольца по праву можно назвать ветераном СДПГ, июнь 2003 года Фото: Christian Thiel/imago images

В 2019 году Шольц боролся за пост лидера социал-демократов, но проиграл при голосовании членов партии. Свержение председателей и лидеров было обычным делом в СДПГ на протяжении десятилетий. И практически всегда это происходило потому, что руководство требовало от партии изменений, противоречащих взглядам представителей левого крыла и левоориентированных рядовых членов СДПГ.

Олаф Шольц никогда не относился к особо популярным функционерам и в большинстве случаев проигрывал в борьбе за партийные должности. Его успехи на посту бургомистра Гамбурга и победа СДПГ на выборах в бундестаг повысили его популярность среди однопартийцев. Но это не означает, что он может представлять и проводить в жизнь политический курс, идущий вразрез с позицией своей партии.

А что же избиратели?

Шольц действует с оглядкой не только на СДПГ, но и на всех избирателей. "Большинство граждан Германии поддерживают благоразумную, хорошо продуманную и тщательно подготовленную к принятию решений позицию федерального правительства, - уверен канцлер. - И я знаю, что действия федерального правительства, которое я возглавляю, пользуются поддержкой подавляющего большинства граждан".

Но так ли это? Институт изучения общественного мнения infratest-dimap в программе ARD-Deutschlandtrend регулярно представляет результаты опросов общественного мнения относительно поставок немецкого оружия Украине. Согласно последнему опросу, за поставки боевых танков высказались 46% процентов участников исследования, против - 43%. Но если посмотреть на отношение к этому вопросу электората различных политических партий Германии, результаты выглядят несколько иначе.

Так, подавляющее большинство сторонников оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС (66%) за предоставление танков Украине, против - 29%. Одобряют поставки Leopard 2 Киеву и большинство избирателей партии "Союз-90"/"зеленые"/ (61%), против - лишь 21% их. Однако среди сторонников СДПГ картина иная: 49% - "за", 40 % - "против", а электорат Свободной демократической партии Германии (СвДП) вообще раскололся пополам: 48% - "за" и 48% - "против". Поэтому, говоря о том, что большинство граждан Германии поддерживают действия его правительства, Шольц имеет в виду, прежде всего, своих потенциальных избирателей.

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