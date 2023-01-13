Споры вокруг Соледара и другие события 324-го дня войны

На 324-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ситуация в Соледаре

Российские военные, по всей вероятности, контролируют территорию Соледара в Донецкой области, говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). При этом подчеркивается, что захват всего города не имеет большого оперативного значения и не означает неминуемого окружения Бахмута. Эксперты считают, что россияне, судя по всему, вытеснили украинских военных и с западных окраин города. Что касается сделанного накануне заявления президента Украины Владимира Зеленского о сохранении ВСУ позиций в Соледаре, то аналитики полагают, что имелись в виду скорее оборонительные позиции в окрестностях, но не в самом городе.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак утверждает, что в Соледаре ведутся уличные бои, при этом ни одна из сторон не контролирует город. "Россияне там есть, но они его не контролируют", - написал он в Telegram. Между тем журналисты CNN, находившиеся примерно в 4 км от Соледара, стали свидетелем того, как украинские войска выходили из города днем 13 января. Это выглядело как организованный отвод войск из города, отмечает канал. Минобороны РФ объявило, что Соледар был захвачен еще вечером 12 января.

В свою очередь проект Stopfake.org, борющийся с кремлевскими пропагандой и распространением ложной информации, утверждает, что сообщение CNN об "организованном отступлении" украинских войск из Соледара основано на информации из фейкового Telegram-канала, принадлежащего якобы 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. В действительности это соединение носит название "46-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ". По сведениям проекта, этот канал был создан еще в сентябре "именно с целью привлечения подписчиков и использования Кремлем в нужный момент". "Это - методы российских ИПСО (информационно-психологических специальных операций. - Ред.)", - предупредил Stopfake.org.

В других регионах Украины

Российские военные продолжают артобстрелы поселка Двуречная в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет, еще одна женщина в возрасте 63 получила ранения и госпитализирована.

В районе аэродрома в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели три мощных взрыва и вспыхнул пожар, передает телеканал "Суспільне" со ссылкой на главу городской военной администрации Викторию Галицину. "В настоящее время нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники. Надеемся, что оно есть, потому что пожар очень большой", - сказала Галицина. Ранее военный обозреватель Михаил Жирохов в комментарии для канала отметил, что в аэропорте Бердянска нет российской военной авиации и что его используют как военную базу.

Возможность вступления Беларуси в войну

Россия не исключает вступления Беларуси в войну против Украины в случае нападения Киева на нее или Российскую Федерацию. "С правовой точки зрения применение военной силы киевским режимом или вторжение ВСУ на территорию Беларуси или России являются достаточными основаниями для коллективных ответных мер", - заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. При этом он отметил, что принятие таких мер остается на усмотрение политического и военного руководства двух стран.

Россия пытается создать двухмиллионную армию, о чем свидетельствует масштаб проводимых в стране мобилизационных мероприятий, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В ходе первой волны мобилизации, напоминает ведомство, в российскую армию удалось призвать 300 тысяч человек. ГУР не исключает, что в ближайшие дни руководство РФ объявит о проведении новой волны мобилизации, в рамках которой будет призвано еще 500 тысяч человек.

Танки Leopard

Германия решит вопрос об отправке боевых танков Leopard в Украину на следующей неделе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников. По их оценкам, на фоне участившихся призывов решение Берлина, скорее всего, будет положительным. Ожидается, что власти ФРГ окончательно определятся до 20 января, когда должна состояться встреча контактной группы по Украине в "формате Рамштайн".

Польша настаивает на том, чтобы Украина получила от коалиции западных стран-партнеров еще больше военной помощи, не ограничиваясь поставками 14 танков Leopard. Варшава потребует лучшего оснащения украинских подразделений, что позволит более успешно противостоять российской агрессии, заявил посол Польши в ФРГ Дариуш Павлош.

Военная помощь Украине

Франция надеется в течение двух месяцев поставить Украине бронеавтомобили AMX 10-RC, которые также называют "легкими танками", говорится в сообщении министерства вооруженных сил Франции по итогам телефонного разговора главы ведомства Себастьяна Лекорню с его украинским коллегой Алексеем Резниковым. В ходе беседы Лекорню вновь осудил российские бомбардировки гражданских объектов в Украине.

Украина получит израильские технологии, связанные "с умным оповещением о ракетах и дронах", сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. "Эта технология официально передается израильской стороной. Думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью", - сказал он.

Запад должен поставить Украине истребители для защиты от РФ, полагает бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. В интервью немецкому телеканалу ZDF Ставридис выразил мнение, что на первом этапе Польша могла бы передать Киеву истребители МиГ-29. Такие поставки могут идти напрямую, и эти машины хорошо знакомы украинским пилотам, отметил Ставридис. За этим, по его словам, могут последовать поставки из США истребителей F-16. На их освоение украинским ВВС понадобится некоторое время, полагает американский отставной адмирал.

Переброска самолетов AWACS

В связи с российским вторжением в Украину НАТО перебрасывает из ФРГ в Румынию самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS). Самолеты будут базироваться на аэродроме Отопень в 200 км от границы с Украиной для "усиления присутствия в регионе и мониторинга военной активности РФ", говорится в заявлении альянса. "Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории союзников", - отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. По ее словам, AWACS могут обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО. Согласно источникам в военных кругах, речь идет о переброске трех самолетов AWACS.

Спецтрибунал по России

Украина призвала страны-члены ООН поддержать резолюцию о создании спецтрибунала для России, которая вскоре будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, сообщила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время выступления на открытых дебатах Совбеза ООН по поводу верховенства права в международных отношениях. "Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", - сказала она.

Восстановление Украины

В Италии запланировано проведение конференции по восстановлению Украины, сообщили в министерстве по делам предприятий и продукции Италии по итогам визита главы этого ведомства Адольфо Урсо в Киев. Представительный форум объединит за одним столом итальянские и украинские органы власти и бизнес-структуры, проведение конференции согласовано с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. Пресс-служба министерства также сообщила, что в связи с предстоящим возможным визитом в Украину премьер-министра Италии Джорджи Мелони обсуждались и вопросы, касающиеся "конференции доноров и перспектив плана мирного урегулирования".

Перспективы вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что его страна вступит в ЕС менее чем через два года. В Киеве 3 февраля должны состояться переговоры с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и как минимум 10 еврокомиссаров. "Этот визит - не только важный сигнал для продолжения поддержки Украины в войне, он также показывает, что ЕС открыт для переговорного процесса по вступлению Украины", - подчеркнул Шмыгаль. "Мы рассчитываем завершить процесс переговоров о присоединении к ЕС менее чем за два года", - заявил он, добавив, что до этого предстоит проделать "колоссальный" объем работы.

Конфискация имущества уехавших россиян

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у уехавших из страны и выступающих против войны в Украине россиян за то, что они, по его словам, "считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров", а также "открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". В своем Telegram-канале Володин написал, что существующих мер реагирования на подобные высказывания недостаточно, и предложил дополнить уголовный кодекс "пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб".

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудят с законодателями, чиновниками и ведомствами включение в УК наказания "за предательство в любой форме", сообщил в Telegram член СПЧ Кирилл Кабанов. "Обсуждается множество вариантов наказаний: от лишения наград, почетных званий до лишения собственности и даже гражданства РФ", - написал он. В УК РФ уже есть статья 275 - "Государственная измена". Кабанов считает, что в нее следует включить юридическое понятие "предатель". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее завил, что власти России должны поступать так, чтобы уехавшие из страны граждане захотели вернуться. "Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные - они наши граждане", - сказал Песков.

Смотрите также: