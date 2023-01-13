Насколько сильна ЧВК Вагнера и кому служит Пригожин?

Об особой роли ЧВК Вагнера на войне в Украине и об усилении влияния ее основателя Евгения Пригожина говорили гости ток-шоу DW "В самую точку".

В продолжающихся уже который день тяжелых боях под Соледаром активно участвуют подразделения российской ЧВК Вагнера, сообщают в ВСУ. Между тем аналитики американского Института изучения войны (ISW) полагают, что основатель военной компании Евгений Пригожин пользуется ситуацией, чтобы создать ЧВК Вагнера репутацию единственной силы, способной достичь успехов в Украине.

В чьих интересах действует Пригожин, которого многие считают приближенным к президенту РФ Владимиру Путину, на самом деле? И действительно ли вагнеровцы соперничают с Минобороны РФ, а Пригожин - лично с министром обороны России Сергеем Шойгу? Эти вопросы 12 января обсуждали гости ток-шоу DW "В самую точку": руководительница проекта "Русь сидящая" Ольга Романова, российский политик и психолог Леонид Гозман и многолетний корреспондент немецких телеканалов n-tv и RTL в России Дирк Эммерих (Dirk Emmerich).

Что известно о помиловании наемников, воевавших в Украине

По словам Ольги Романовой, "из первого набора наемников", завербованных в конце июня - начале июля в трех тюрьмах Ленинградской и двух тюрьмах Новгородской области, - всего около 1000 заключенных - с войны в Украине вернулись всего 20 человек, однако вернулись они "ненадолго".

"У них подписан контракт о том, что они должны вернуться на фронт через 45 дней после того, как они его покинули. У них есть некая справка о помиловании. Пригожин сам путается, когда говорит, что это за бумага. Потому что президентского указа о помиловании не существует, - поясняет она. - Возможно, и существует секретный указ о помиловании, но тогда это секрет и от всех остальных: и от участкового, от ФСИН, от суда".

Ольга Романова Фото: Fond Russland sitzen

По ее сведениям, для участия в войне наняли порядка 40 000 заключенных. Благодаря общению с родственниками завербованных зэков Романова знает, что бумаги "о помиловании" для них на зону приходили, однако в том, что такие "документы" для 40 000 заключенных подписал лично Путин, она сомневается.

По оценке Романовой, завербованные для участия в войне заключенные российских тюрем - "это сегодня основа ЧВК Вагнера". В то же время "старый состав" выполняет роль командиров и загранотрядов, их задача - "следить за этой огромной армией".

Ольга Романова подчеркивает, что до сих пор речь шла о "наемничестве в частную военную компанию за деньги без законных на то оснований", однако и "мобилизация в зонах будет, обязательно будет".

Комментируя тот факт, что сидевшие за тяжкие преступления заключенные российских тюрем после участия в войне в Украине возвращаются в общество, Леонид Гозман, подчеркивает, что его это не удивляет: "У нас это, как говорят, в тренде. У нас криминальный менталитет и тюремная культура, тюремный язык пронизывают общество, причем не только внизу, но и наверху, - рассуждает он. - Так называемая элита - губернаторы, депутаты - изъясняются на уголовном наречии, на фене. Менталитет бандитов распространен, поэтому это - абсолютно естественный союз. Для исполнения безумных планов этой преступной власти используются преступники. А как иначе?".

Займет ли Пригожин место Путина?

Размышляя о том, почему ЧВК Вагнера, как утверждают многие наблюдатели, соперничает с Минобороны РФ, Гозман отмечает: "Мне кажется, что Пригожин, Кадыров, еще несколько человек - это не те enfants de la liberté (с французского: дети свободы. - Ред.), которые бунтуют против Путина и позволяют себе что-то говорить. Ничего подобного. Мне кажется, что Владимир Владимирович (Путин. - Ред.) идет по пути царя Ивана Грозного. Когда Иван Грозный разочаровался в своих государственных структурах, он решил сделать параллельное государство и назвал его опричнина. В этой земле опричной действовали другие законы, то есть вообще никаких законов не было, и опричники Ивана Грозного были такие террористы, которым можно было все, чего нельзя было другим. (…) И Пригожин, и Кадыров на особом положении, и их устами Путин говорит своим генералам: будете плохо себя вести, мне есть, кем вас заменить".

Евгений Пригожин Фото: AP Photo/picture alliance

Между тем занять место Путина у Пригожина, по мнению Леонида Гозмана, не получится: "Потому что он бандит, а бандиту нужна кормовая база, ему нужно кого-то грабить. Если вдруг он становится во главе государства - и что? Тут же надо делиться, надо что-то давать и подведомственному народу".

Вторая причина, которая исключает подобное развитие, по словам Гозмана, состоит в том, что "главного автократа" должна принимать и уважать его команда, а Пригожина не уважают, "к нему очень плохо относятся, он абсолютно изолирован".

Какой была ЧВК Вагнера в 2016 году в Сирии

Немецкий журналист Дирк Эммерих был в командировках в Сирии несколько раз, в том числе вместе с российской армией по приглашению Минобороны РФ, и видел действия ВС РФ в вокруг Алеппо и в Дамаске.

Во время одного из своих визитов в страну, в 2016 году, в лобби отеля, где он проживал, Эммерих увидел Дмитрия Уткина, который, как считается, вместе с Пригожиным создал ЧВК Вагнера. "У него была форма. И что было для меня страшно и удивительно, один раз у него здесь (на груди. - Ред.) была SS. То есть, вот этот знак немецкого SS, который мы знаем со времен национал-социализма в Германии", - вспоминает немецкий журналист в студии DW.

Леонид Гозман Фото: Sergei Savostyanov/TASS /dpa/picture alliance

Как говорит Эммерих, когда он задал Игорю Конашенкову, который тогда отвечал за коммуникацию с иностранными журналистами, вопрос о том, знает ли он о существовании ЧВК Вагнера, тот ответил: "Вы что?".

По оценке Дирка Эммериха, сейчас ЧВК Вагнера изменилась: "Тогда (в 2016 году в Сирии. - Ред.) они действовали секретно, очень четко, очень тихо. Никто не знал, они есть или нет. А сейчас ЧВК Вагнера на войне в Украине - это, конечно, совсем другое дело, потому что их стало намного больше. И они не помогают российской армии, а это какая-то параллельная армия, потому что сама российская армия просто не справляется".

Более подробно мнения экспертов о том, какую роль играет ЧВК "Вагнер" в войне РФ против Украины и каковы политические амбиции ее основателя Евгения Пригожина, можно узнать, посмотрев полную версию ток-шоу DW "В самую точку".

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