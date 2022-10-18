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ПолитикаРоссия

В РФ легализуют мобилизацию судимых за тяжкие преступления

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В Комитете Госдумы предложили внести поправки в закон "О мобилизации в РФ". В случае одобрения лица с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления могут быть мобилизованы для участия в боевых действиях.

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Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, разрешающие мобилизовать на войну граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления. Решение опубликовано в понедельник, 17 октября, в системе обеспечения законодательной деятельности.

Мобилизовать судимых за тяжкие преступления в России запрещено с 1997 года, когда был принят закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Данный запрет прописан в части 4 статьи 17 этого закона.

Авторами новой инициативы стали председатель комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель главы Минобороны Сергея Шойгу - Андрей Картаполов - и его первый зам Андрей Красов.

Как ожидается, поправки будут рассмотрены на заседании Госдумы 18 октября.

Экс-депутат Заксобрания Санкт-Петербурга - о вербовке заключенных

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и экс-депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова, комментируя сообщения о вербовке заключенных, отметила в беседе с DW: "Нет оснований для того, чтобы людей, находящихся в заключении, освобождать из мест, где они отбывают свой срок".

По словам правозащитницы, в настоящий момент в РФ существуют всего три повода досрочно освободить лиц, не отбывших срок. Первое - это помилование президента РФ, которое оформляется соответствующим указом. Второй вариант - амнистия. Последняя возможность - условно-досрочное освобождение по решению суда.

Обращение правозащитников к генпрокурору РФ

На этом фоне шесть членов СПЧ, включая Евдокимову, в сентябре направили обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову. "Просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?", говорилось в послании.

По словам правозащитницы, после этого другие члены Совета обвинили авторов обращения в том, что они действуют "под маркой СПЧ". "Мы члены Совета, нас пока никто не исключил, и мы имеем право выражать свое мнение", - резюмировала она.

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