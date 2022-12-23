США: 80 процентов бойцов ЧВК Вагнера в Украине - заключенные

В последние недели под Бахмутом погибли около 1000 наемников ЧВК Вагнера. 80 процентов из них были заключенными, заявил координатор в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Около 80 процентов бойцов ЧВК Вагнера, воюющих в Украине, могут быть заключенными, завербованными для участия в этой войне. Об этом сообщил 22 декабря координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Общая численность ЧВК в Украине может достигать 50 тысяч человек, из них 40 тысяч являются бывшими заключенными, и некоторые из них имеют серьезные проблемы со здоровьем,приводит слова Кирби телекомпания CNN.

По мнению Джона Кирби, владелец ЧВК Евгений Пригожин "похоже, просто пытается наполнить мясорубку в Бахмуте телами россиян", поскольку за последние несколько недель погибло около 1000 бойцов Вагнера. "И мы полагаем, что 90 процентов из них были заключенными", - сказал американский чиновник.

Кирби: Влияние Пригожина в Кремле растет

Джон Кирби предположил, что Пригожин старается укрепить связи с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе увеличивая численность российских сил в Украине путем вербовки наемников. "Главное, насколько хорошо он выглядит в глазах Путина и насколько хорошо к нему относятся в Кремле", - сказал он. - На самом деле, мы считаем, его влияние расширяется".

Кирби также сообщил, что ЧВК Вагнера тратит на войну в Украине 100 млн долларов ежемесячно. В ноябре она получила партию ракет и гранатометов из Северной Кореи, что свидетельствует о том, что Россия и ее военные партнеры продолжают искать способы обойти западные санкции и экспортный контроль. США не считают, что это существенно изменит динамику боевых действий в Украине, но не исключают, что КНДР может планировать новую поставку оружия в Россию, отмечает CNN.

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