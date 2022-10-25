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Фото: picture-alliance/dpa/F. Kästle
ПолитикаУкраина

Украина: ЧВК "Вагнер" вербует заключенных с гепатитом и ВИЧ

Анна Мельникова
25 мин. назад

ЧВК "Вагнер" массово вербует на войну заключенных с тяжелыми инфекционными заболеваниями, утверждают украинские разведчики. Среди пленных россиян выявлены люди с гепатитом C и ВИЧ-инфекцией, добавил Киев.

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Частная военная компания "Группа Вагнера" отправляет на войну с Украиной заключенных с тяжелыми инфекционными заболеваниями, такими как гепатит C и ВИЧ-инфекцией. С таким заявлением Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны выступило во вторник, 25 октября.

"Явление уже приобрело массовый характер. Так, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области в ЧВК "Вагнер" было "мобилизовано" более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С", - пишут разведчики. По их словам, бойцам, инфицированным ВИЧ, командование надевает красные браслеты, а носителям гепатита C - белые. Люди с такими заболеваниями уже обнаруживаются среди пленных россиян, добавили в ГУР Минобороны.

По данным украинских военных, эта ситуация вызывает напряжение в российских войсках, а врачи отказываются помогать раненым с такими заболеваниями. ГУР не указывает, откуда у ведомства появилась такая информация.

Вирус иммунодефицита человека и гепатит C могут передаваться через кровь, в том числе если медицинские инструменты не прошли достаточную стерилизацию, при половых контактах, а также от матери к ребенку.

ЧВК "Вагнер" на войне с Украиной

Первые сообщения об участии ЧВК Вагнера в боевых действиях в Украине появились в июне, когда троих наемников заподозрили в преступлениях против мирного населения в Киевской области. Затем стало известно, что "вагнеровцы" с марта воюют вместе с российской армией на востоке Украины. В июле украинская сторона возложила на участников этой ЧВК ответственность за взрыв на территории бывшей колонии в Еленовке, где содержались украинские пленные с "Азовстали".

В августе глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала DW, как заключенных вербуют в ЧВК Вагнера в российских колониях и СИЗО. По ее словам, руководитель группы Евгений Пригожин "не ленится и лично объезжает многие зоны... Он разговаривает на их языке: начинает с того, что он сам судим, и у него идет уголовный кураж". По сведениям правозащитницы, предпочтение отдавали людям, осужденным по тяжким уголовным статьям: покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, вооруженный грабеж, разбой.

В сентябре благодаря бывшей девушке одного из заключенных выяснилось, что их посылают на войну принудительно. Из-за больших потерь в Украине вагнеровцы начали усиленно искать пополнение и в других странах, указывало базирующееся в Лондоне издание Middle East Eye.

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