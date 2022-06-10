 Что известно о белорусах, воюющих в Украине на стороне России | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 11.06.2022

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Беларусь

Что известно о белорусах, воюющих в Украине на стороне России

В составе российских ЧВК в Украине есть и белорусы. Украинской разведке известно о нескольких погибших. Двух выходцев из РБ подозревают в преступлениях против мирного населения.

российский солдат с автоматом в Каховке

В конце мая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что в Беларуси хоронят военных, которые подписали контракты с российскими частными военными компаниями (ЧВК) и участвовали в войне против Украины. Как утверждалось, похороны контрактников прошли в Марьиной Горке (Минская область) и Осиповичах (Могилевская область). Имена погибших не назывались.

Между тем Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что двое уроженцев Беларуси из российской ЧВК Вагнера подозреваются в преступлениях против мирного населения в Киевской области. Что известно о белорусах, воюющих на стороне РФ?

Пять уроженцев Беларуси погибли, воюя на стороне России

1 июня Радио Свобода опубликовало сообщение о пятерых погибших уроженцах Беларуси, воевавших в Украине на стороне России. Трое - Павел Евглевский (51 год), Петр Лузанов (33 года) и Илья Курналев (21 год) - жили в Донецке. Известно также, что Евглевский командовал батальоном так называемой "народной милиции "ДНР", а Лузанов служил в в/ч 08805 в Донецке. Еще один погибший этнический белорус, Владислав Чернов (25 лет), жил в Тамбовской области и служил в ВС РФ по контракту.

Обломки сбитого на Украине российского самолета, 21 апреля 2022 года

Обломки сбитого на Украине российского самолета, 21 апреля 2022 года

Как сообщали СМИ, 12 мая над городом Попасная (Луганская область, Украина) был сбит самолет полковника авиации РБ в отставке Николая Маркова. 63-летний отставник служил по контракту в одной из российских ЧВК. Маркова похоронили 17 мая в городе Лида (Гродненская область).

Официального подтверждения или опровержения этой информации от белорусских властей до сих пор не было, ничего об этом не пишут и государственные СМИ. В свою очередь, объединение бывших белорусских силовиков ByPol утверждает, что располагает данными об участии в боевых действиях на стороне России 55-летнего белорусского генерал-майора Александра Карева. В ВС Беларуси он занимал должность замкомандующего ВВС и ПВО, в конце 2021 года был уволен в запас по выслуге лет. Каких-то доказательств участия Карева в войне в Украине ByPol не приводит.

Двух белорусов из ЧВК Вагнера обвиняют в военных преступлениях

О белорусах, воюющих в Украине в составе российской ЧВК, недавно сообщала СБУ в связи с расследованием преступлений против мирного населения в Киевской области. СБУ утверждает, что установила личности восьми подозреваемых, пятеро из них - военнослужащие из РФ, трое - бойцы ЧВК Вагнера. В их числе выходцы из Беларуси Александр Ступницкий и Сергей Сазанов.

Могила с телами гражданских лиц в лесу у села Мотыжин в Киевской области, 4 апреля

Могила с телами гражданских лиц в лесу у села Мотыжин в Киевской области, 4 апреля 2022 года

Им инкриминируется 14 эпизодов: убийство гражданских лиц, обстрелы и уничтожение жилых домов, пытки и незаконное удерживание людей в подвалах без еды и воды, похищение имущества. В том числе речь идет об убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее семьи.

Как известно, власти РФ отрицают как само существование в стране частных военных компаний, так и их участие в войне в Украине. "На Украине ничего подобного не наблюдается, только огромное количество наемников из западных стран. Думаю, что разговоры о наличии "Вагнера" на Украине обусловлены именно желанием отвлечь внимание от того, что делают наши западные коллеги", - пояснил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Между тем различные расследователи не раз указывали, что российские ЧВК в последнее время активно вербуют наемников. "Для того чтобы увеличить количество бойцов, требуются и вагнеровцы, и южные осетины, и кадыровцы", - отмечает аналитик российской Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Что известно о белорусах из ЧВК Вагнера?

О связях белорусов с ЧВК Вагнера известно давно. Еще в 2018-19 годах СБУ сообщала об 11 "вагнеровцах" с белорусским паспортом, в том числе об Александре Ступницком и Сергее Сазанове, которых сейчас подозревают в военных преступлениях в Киевской области.

Игорь Ильяш

Игорь Ильяш

"ЧВК - это самая закрытая часть истории, касающаяся участия белорусов в войне в Донбассе и других конфликтах на стороне России. "Вагнеровцы", информация о которых появлялась в публичном пространстве, в основном, профессиональные военные или силовики, многие из них десятилетиями служили в правоохранительных органах. Тот же Сазанов, который сейчас засветился в обвинениях СБУ, 17 лет прослужил в правоохранительной системе", - указывает в беседе с DW один из автор книги "Белорусский Донбасс" (признана в Беларуси экстремистской. - Ред.), журналист Игорь Ильяш.

И отмечает, что есть множество доказательств того, что бойцы ЧВК Вагнера открыто приезжали в Беларусь, навещали родственников, жили в стране и, вопреки всем заявлениям белорусских спецслужб и правоохранительных органов, у них не было никаких проблем с законом.

Белорусы из ЧВК Вангера могли бы сидеть в тюрьме

"Важно отметить, что двое бойцов ЧВК Вагнера, Александр Ступницкий и Сергей Сазанов, которых сейчас подозревают в преступлениях, совершенных в Киевской области, жили либо часто приезжали в Беларусь уже после того, как стали наемниками. Более того, по моим сведениям, Ступницкий менял паспорт в РБ уже даже после того, как в 2018 году засветился в докладе СБУ. Если бы белорусские спецслужбы не закрывали на все это глаза, эти люди могли бы сейчас быть за решеткой в Беларуси, а не совершать преступления в Украине", - уверен Ильяш.

Насколько известно, ни одного уголовного дела за наемничество в отношении белорусов, связанных с ЧВК Вагнера, не заведено. Никаких комментариев белорусских властей о причастности граждан РБ к военным преступлениям в Украине также не было.

В тоже время уголовные дела открывают против белорусов, воюющих на стороне ВСУ. Еще в марте 2022 года замначальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Михаил Бедункевич рассказал, что 50 человек обвиняют в "соучастии в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства".

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    Автор: Анна Шторк


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