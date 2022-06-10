Что известно о белорусах, воюющих в Украине на стороне России

В конце мая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что в Беларуси хоронят военных, которые подписали контракты с российскими частными военными компаниями (ЧВК) и участвовали в войне против Украины. Как утверждалось, похороны контрактников прошли в Марьиной Горке (Минская область) и Осиповичах (Могилевская область). Имена погибших не назывались.

Между тем Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что двое уроженцев Беларуси из российской ЧВК Вагнера подозреваются в преступлениях против мирного населения в Киевской области. Что известно о белорусах, воюющих на стороне РФ?

Пять уроженцев Беларуси погибли, воюя на стороне России

1 июня Радио Свобода опубликовало сообщение о пятерых погибших уроженцах Беларуси, воевавших в Украине на стороне России. Трое - Павел Евглевский (51 год), Петр Лузанов (33 года) и Илья Курналев (21 год) - жили в Донецке. Известно также, что Евглевский командовал батальоном так называемой "народной милиции "ДНР", а Лузанов служил в в/ч 08805 в Донецке. Еще один погибший этнический белорус, Владислав Чернов (25 лет), жил в Тамбовской области и служил в ВС РФ по контракту.

Обломки сбитого на Украине российского самолета, 21 апреля 2022 года

Как сообщали СМИ, 12 мая над городом Попасная (Луганская область, Украина) был сбит самолет полковника авиации РБ в отставке Николая Маркова. 63-летний отставник служил по контракту в одной из российских ЧВК. Маркова похоронили 17 мая в городе Лида (Гродненская область).

Официального подтверждения или опровержения этой информации от белорусских властей до сих пор не было, ничего об этом не пишут и государственные СМИ. В свою очередь, объединение бывших белорусских силовиков ByPol утверждает, что располагает данными об участии в боевых действиях на стороне России 55-летнего белорусского генерал-майора Александра Карева. В ВС Беларуси он занимал должность замкомандующего ВВС и ПВО, в конце 2021 года был уволен в запас по выслуге лет. Каких-то доказательств участия Карева в войне в Украине ByPol не приводит.

Двух белорусов из ЧВК Вагнера обвиняют в военных преступлениях

О белорусах, воюющих в Украине в составе российской ЧВК, недавно сообщала СБУ в связи с расследованием преступлений против мирного населения в Киевской области. СБУ утверждает, что установила личности восьми подозреваемых, пятеро из них - военнослужащие из РФ, трое - бойцы ЧВК Вагнера. В их числе выходцы из Беларуси Александр Ступницкий и Сергей Сазанов.

Могила с телами гражданских лиц в лесу у села Мотыжин в Киевской области, 4 апреля 2022 года

Им инкриминируется 14 эпизодов: убийство гражданских лиц, обстрелы и уничтожение жилых домов, пытки и незаконное удерживание людей в подвалах без еды и воды, похищение имущества. В том числе речь идет об убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее семьи.

Как известно, власти РФ отрицают как само существование в стране частных военных компаний, так и их участие в войне в Украине. "На Украине ничего подобного не наблюдается, только огромное количество наемников из западных стран. Думаю, что разговоры о наличии "Вагнера" на Украине обусловлены именно желанием отвлечь внимание от того, что делают наши западные коллеги", - пояснил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Между тем различные расследователи не раз указывали, что российские ЧВК в последнее время активно вербуют наемников. "Для того чтобы увеличить количество бойцов, требуются и вагнеровцы, и южные осетины, и кадыровцы", - отмечает аналитик российской Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Что известно о белорусах из ЧВК Вагнера?

О связях белорусов с ЧВК Вагнера известно давно. Еще в 2018-19 годах СБУ сообщала об 11 "вагнеровцах" с белорусским паспортом, в том числе об Александре Ступницком и Сергее Сазанове, которых сейчас подозревают в военных преступлениях в Киевской области.

Игорь Ильяш

"ЧВК - это самая закрытая часть истории, касающаяся участия белорусов в войне в Донбассе и других конфликтах на стороне России. "Вагнеровцы", информация о которых появлялась в публичном пространстве, в основном, профессиональные военные или силовики, многие из них десятилетиями служили в правоохранительных органах. Тот же Сазанов, который сейчас засветился в обвинениях СБУ, 17 лет прослужил в правоохранительной системе", - указывает в беседе с DW один из автор книги "Белорусский Донбасс" (признана в Беларуси экстремистской. - Ред.), журналист Игорь Ильяш.

И отмечает, что есть множество доказательств того, что бойцы ЧВК Вагнера открыто приезжали в Беларусь, навещали родственников, жили в стране и, вопреки всем заявлениям белорусских спецслужб и правоохранительных органов, у них не было никаких проблем с законом.

Белорусы из ЧВК Вангера могли бы сидеть в тюрьме

"Важно отметить, что двое бойцов ЧВК Вагнера, Александр Ступницкий и Сергей Сазанов, которых сейчас подозревают в преступлениях, совершенных в Киевской области, жили либо часто приезжали в Беларусь уже после того, как стали наемниками. Более того, по моим сведениям, Ступницкий менял паспорт в РБ уже даже после того, как в 2018 году засветился в докладе СБУ. Если бы белорусские спецслужбы не закрывали на все это глаза, эти люди могли бы сейчас быть за решеткой в Беларуси, а не совершать преступления в Украине", - уверен Ильяш.

Насколько известно, ни одного уголовного дела за наемничество в отношении белорусов, связанных с ЧВК Вагнера, не заведено. Никаких комментариев белорусских властей о причастности граждан РБ к военным преступлениям в Украине также не было.

В тоже время уголовные дела открывают против белорусов, воюющих на стороне ВСУ. Еще в марте 2022 года замначальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Михаил Бедункевич рассказал, что 50 человек обвиняют в "соучастии в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства".

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