  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Syrien Deir al-Sur Russische Soldaten
Фото: Getty Images/AFP/D. Derda
КонфликтыРоссия

ЧВК Вагнера активно ищет бойцов за рубежом

Анна Неверова
28 мин. назад

По сведениям издания, "вагнеровцы" прибегли к такой вербовке из-за потерь в Украине. Людей, "готовых убивать", заманивают высокими зарплатами, утверждает СМИ.

https://www.dw.com/ru/middle-east-eye-cvk-vagnera-aktivno-iset-naemnikov-za-rubezom/a-63365461

Из-за потерь, понесенных в Украине, частная военная компания (ЧВК) Вагнера активизировала усилия по вербовке наемников в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Молдове, Канаде и странах Латинской Америки. Об этом пишет в четверг, 6 октября, базирующееся в Лондоне издание Middle East Eye со ссылкой на  информированные источники.

По его данным, военизированное формирование несет потери в Украине по причине "дезорганизации российской армии". Вербовочную кампанию якобы проводят через проживающих в Европе российских олигархов и их посредников, которые находятся в контакте с местными организованными преступными группировками. Иностранных наемников, по сведениям Middle East Eye, заманивают более высокими зарплатами, предлагая им 10 тысяч долларов в месяц. До войны размер месячных выплат составлял от 3000 до 5000 долларов, отмечает издание. Один из источников Middle East Eye указывает, что в ЧВК Вагнера "обычно нанимают людей с солидным военным опытом", но сейчас военизированное формирование пытается привлечь тех, "кто готов убивать и нуждается в деньгах".

ISW: "Вагнеровцы" могут использовать для вербовки Telegram

Накануне посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила частную военную компанию Вагнера в эксплуатации природных ресурсов Центральноафриканской Республики, Мали, Судана и других территорий для финансирования "военной машины Москвы" в том числе в Украине. Американский Институт изучения войны (ISW) обратил внимание на то что, ЧВК Вагнера создала Telegram-канал. Как считают в аналитическом центре, он может использоваться в том числе как инструмент вербовки.

В сентябре онлайн-издание SOTA сообщало, что частная военная компания Вагнера принудительно набирает заключенных российских колоний для отправки на войну в Украине, обещая им деньги и амнистию спустя полгода пребывания на фронте. Правозащитница и основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова заявляла в интервью DW, что в ряде случаев заключенных вербует лично бизнесмен Евгений Пригожин.

Наемников из ЧВК Вагнера многие годы подозревают в скрытом участии в различных вооруженных конфликтах на стороне Кремля. Москва всегда отрицала любые связи с частными военизированными группировками. Вместе с тем российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают тесно связанным с президентом РФ Владимиром Путиным, в конце сентября признал, что является основателем ЧВК "Вагнер". По его словам, он создал военизированное формирование в мае 2014 года для поддержки сепаратистов Донбасса.

Смотрите также: 

Украинская армия на южном и восточном фронтах

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что стало с наемниками ЧВК Вагнера и почему их родные молчат (28.02.18)

Что стало с наемниками ЧВК Вагнера и почему их родные молчат (28.02.18)

По данным правозащитников, ЧВК Вагнера выплачивает родственникам погибших в Сирии до пяти миллионов рублей, судя по всему, в обмен на молчание.
Политика
28 февраля 2018 г.
03:09 мин.
external

Кремль пытался замять гибель российских наемников в Сирии? (15.02.2018)

Кремль пытался замять гибель российских наемников в Сирии? (15.02.2018)

Неделю спустя после авиаудара международной коалиции в Сирии Москва признала гибель нескольких россиян. Судя по всему, все они были наемниками из частной военной компании Вагнера. Сколько всего погибло россиян во время авиаудара пока не известно.
Политика
15 февраля 2018 г.
02:46 мин.

Wagner Group lures foreign mercenaries with bumped-up salaries as Russia suffers losses

Middle East Eye
www.middleeasteye.net
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

После украинского ракетного обстрела в Херсоне

225-й день войны против Украины: ВСУ освобождают Херсонщину

Политика
6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: Ким Чен Ын стоит с зажженной спичкой у фитиля, торчащего из ракеты, и спрашивает: "Я достаточно угрожающе выгляжу?"

Зачем Северная Корея запускает ракеты?

Зачем Северная Корея запускает ракеты?

Конфликты
14 ч. назад
Одна из тюрем Беларуси

В тюрьму за песню на украинском? История белорусской певицы

В тюрьму за песню на украинском? История белорусской певицы

Политика
14 ч. назад
Россияне, бежавшие в Казахстан от мобилизации в РФ

Россияне в Казахстане: Нам говорили другое об этой стране

Россияне в Казахстане: Нам говорили другое об этой стране

Политика
16 ч. назад
Флаг ЕС и Украины

Европейское политическое сообщество: что будет иметь Украина

Европейское политическое сообщество: что будет иметь Украина

Политика
5 октября 2022 г.
Электростанция на буром угле Neurath компании RWE вблизи Кёльна

RWE согласна: сначала ренессанс угля, затем ускоренный отказ

RWE согласна: сначала ренессанс угля, затем ускоренный отказ

Экономика и бизнес
5 октября 2022 г.
Ядерный взрыв над океаном

Путин готов применить ядерное оружие: его можно остановить?

Путин готов применить ядерное оружие: его можно остановить?

Политика
5 октября 2022 г.
На главную страницу