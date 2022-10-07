ЧВК Вагнера активно ищет бойцов за рубежом

Из-за потерь, понесенных в Украине, частная военная компания (ЧВК) Вагнера активизировала усилия по вербовке наемников в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Молдове, Канаде и странах Латинской Америки. Об этом пишет в четверг, 6 октября, базирующееся в Лондоне издание Middle East Eye со ссылкой на информированные источники.

По его данным, военизированное формирование несет потери в Украине по причине "дезорганизации российской армии". Вербовочную кампанию якобы проводят через проживающих в Европе российских олигархов и их посредников, которые находятся в контакте с местными организованными преступными группировками. Иностранных наемников, по сведениям Middle East Eye, заманивают более высокими зарплатами, предлагая им 10 тысяч долларов в месяц. До войны размер месячных выплат составлял от 3000 до 5000 долларов, отмечает издание. Один из источников Middle East Eye указывает, что в ЧВК Вагнера "обычно нанимают людей с солидным военным опытом", но сейчас военизированное формирование пытается привлечь тех, "кто готов убивать и нуждается в деньгах".

ISW: "Вагнеровцы" могут использовать для вербовки Telegram

Накануне посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила частную военную компанию Вагнера в эксплуатации природных ресурсов Центральноафриканской Республики, Мали, Судана и других территорий для финансирования "военной машины Москвы" в том числе в Украине. Американский Институт изучения войны (ISW) обратил внимание на то что, ЧВК Вагнера создала Telegram-канал. Как считают в аналитическом центре, он может использоваться в том числе как инструмент вербовки.

В сентябре онлайн-издание SOTA сообщало, что частная военная компания Вагнера принудительно набирает заключенных российских колоний для отправки на войну в Украине, обещая им деньги и амнистию спустя полгода пребывания на фронте. Правозащитница и основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова заявляла в интервью DW, что в ряде случаев заключенных вербует лично бизнесмен Евгений Пригожин.

Наемников из ЧВК Вагнера многие годы подозревают в скрытом участии в различных вооруженных конфликтах на стороне Кремля. Москва всегда отрицала любые связи с частными военизированными группировками. Вместе с тем российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают тесно связанным с президентом РФ Владимиром Путиным, в конце сентября признал, что является основателем ЧВК "Вагнер". По его словам, он создал военизированное формирование в мае 2014 года для поддержки сепаратистов Донбасса.

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