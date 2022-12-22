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Наемники в центре ЧВК "Вагнер" в Санкт-ПетербургеФото: Dmitri Lovetsky/AP Photo/picture alliance
КонфликтыРоссия

Пригожин: Оппозиционеров следовало отправить в штрафбат

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Создатель ЧВК "Вагнер" считает ошибкой то, что оппозиционерам позволили уехать из России. Евгений Пригожин считает, что их следовало отправить на войну в Украине в составе штрафбата.

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Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин назвал ошибкой то, что оппозиционерам, протестующим против войны с Украиной, позволили уехать из России. "Я глобально не согласен с политикой государства в том, что всем "навальнообразным" дали возможность бежать за границу. Их обязаны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями", - написал Пригожин в четверг, 22 декабря, в ответ на просьбу прокомментировать сообщение оппозиционера Алексея Навального о том, что тот посещал его колонию с целью вербовки заключенных на войну против Украины.

Пригожин не стал напрямую отвечать на вопрос, был ли он в колонии, где сидит Навальный, ограничившись заявлением, что "часто летает на вертолете и бывает в разных местах". Отвечая на вопрос о правовых основах вербовки заключенных, Пригожин, отметил, что он "не видит в этом ничего предосудительного", поскольку во-первых, осужденным, по его словам, предоставляется возможность "очиститься и получить второй шанс в жизни, пройдя через ужасы войны", а во-вторых, "никто не может отнять у человека право защищать свою Родину, свою мать и свою семью всеми доступными способами".

Визит в колонию Навального

Накануне Навальный сообщил, что 21 декабря Пригожин посетил его колонию и выразил мнение, что вербовка заключенных уничтожает основы права в России "ради будущего поражения в позорной войне".

О том, что ЧВК "Вагнер" вербует заключенных для участия в войне против Украины, стало известно летом. В середине осени в сети появилось видео, на котором Пригожин выступает перед заключенными, призывая вступить их в ряды основанной им ЧВК. По данным правозащитников, из колоний для участия в войне завербовались не менее 20 тысяч заключенных.

В Великобритании подают иск к ЧВК Вагнера от имени украинцев

Британская юридическая фирмаMcCue Jury & Partners 1 ноября сообщила, что подает иск к российскому бизнесмену Евгению Пригожину и основанной им частной военной компании (ЧВК) Вагнера от лица украинцев, пострадавших от войны.

В фирме отметили, что действуют в рамках "более широкой правовой кампании гражданского общества с коалицией ведущих мировых экспертов". В компании указали на "сговор между Пригожиным, ЧВК Вагнера и военной машиной Путина с целью запугивания украинского народа". "Мы считаем, что это первый случай в истории, когда на частную военную компанию подают в суд за терроризм, а также за сговор с государством-казначеем, государством-изгоем в целях ведения незаконной войны", - пояснили в McCue Jury & Partners.

Из-за мобилизации Россию покинули 400 тыс. россиян

Из-за мобилизации из России уехали около 400 тысяч россиян, сообщило 2 ноября агентство dpa со ссылкой на западные правительственные источники. В это число не входят люди, покинувшие страну после начала войны. Кроме того, многие россияне "ушли в подполье", чтобы избежать призыва в вооруженные силы, утверждают источники агентства, не приводя конкретных цифр.

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