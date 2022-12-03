США: ЧВК Вагнера - организация, вызывающая озабоченность

США: Россия - страна, вызывающая особую озабоченность
В то же время Россия, а также Бирма, КНР, Куба, Эритрея, Иран, Никарагуа, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан были отнесены США к странам, вызывающим особую озабоченность в связи с тем, что они в нарушение Закона о международной свободе вероисповедания от 1998 года, по оценке США, являются причастными к серьезным нарушениям права на свободу вероисповедания или толерантно относятся к подобным нарушениям.
"Объявление о присвоении такого статуса (вышеназванным странам и организациям. - Ред.) соответствует нашим ценностям и интересам, направленным на защиту национальной безопасности и продвижение прав человека во всем мире. Страны, которые эффективно защищают эти и другие права человека, являются более мирными, стабильными, процветающими и более надежными партнерами Соединенных Штатов, чем те, которые этого не делают", - указал Блинкен.
Ранее, 1 декабря, два сенатора США представили в Конгрессе двухпартийный проект закона о привлечении к ответственности российских наемников с требованием признать ЧВК Вагнера иностранной террористической организацией.