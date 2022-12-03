США: ЧВК Вагнера - организация, вызывающая озабоченность

ЧВК Вагнера была внесена Госдепом США в список организаций, вызывающих особую озабоченность, в связи с ее действиями в ЦАР, указал Энтони Блинкен.

Госдеп США присвоил ЧВК Вагнера на основании ее действий в Центральноафриканской Республике статус организации, вызывающей особую озабоченность. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на тему свободы вероисповедания, обнародованном в пятницу, 2 декабря.

В тот же список, наряду с ЧВК Вагнера, попали следующие организации: "Аш-Шабаб", "Боко Харам", "Хайят Тахрир аш-Шам", хуситов, "ИГИЛ - Большая Сахара", "ИГИЛ - Западная Африка", "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" и движение "Талибан".

США: Россия - страна, вызывающая особую озабоченность

В то же время Россия, а также Бирма, КНР, Куба, Эритрея, Иран, Никарагуа, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан были отнесены США к странам, вызывающим особую озабоченность в связи с тем, что они в нарушение Закона о международной свободе вероисповедания от 1998 года, по оценке США, являются причастными к серьезным нарушениям права на свободу вероисповедания или толерантно относятся к подобным нарушениям.

"Объявление о присвоении такого статуса (вышеназванным странам и организациям. - Ред.) соответствует нашим ценностям и интересам, направленным на защиту национальной безопасности и продвижение прав человека во всем мире. Страны, которые эффективно защищают эти и другие права человека, являются более мирными, стабильными, процветающими и более надежными партнерами Соединенных Штатов, чем те, которые этого не делают", - указал Блинкен.

Ранее, 1 декабря, два сенатора США представили в Конгрессе двухпартийный проект закона о привлечении к ответственности российских наемников с требованием признать ЧВК Вагнера иностранной террористической организацией.

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