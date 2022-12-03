  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Посетители "ЧВК Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге (фото из архива)
Посетители "ЧВК Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге (фото из архива)Фото: Dmitri Lovetsky/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

США: ЧВК Вагнера - организация, вызывающая озабоченность

Александра Иванова
1 ч. назад

ЧВК Вагнера была внесена Госдепом США в список организаций, вызывающих особую озабоченность, в связи с ее действиями в ЦАР, указал Энтони Блинкен.

https://p.dw.com/p/4KQYg

Госдеп США присвоил ЧВК Вагнера на основании ее действий в Центральноафриканской Республике статус организации, вызывающей особую озабоченность. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на тему свободы вероисповедания, обнародованном в пятницу, 2 декабря.

В тот же список, наряду с ЧВК Вагнера, попали следующие организации: "Аш-Шабаб", "Боко Харам", "Хайят Тахрир аш-Шам", хуситов, "ИГИЛ - Большая Сахара", "ИГИЛ - Западная Африка", "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" и движение "Талибан".

США: Россия - страна, вызывающая особую озабоченность

В то же время Россия, а также Бирма, КНР, Куба, Эритрея, Иран, Никарагуа, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан были отнесены США к странам, вызывающим особую озабоченность в связи с тем, что они в нарушение Закона о международной свободе вероисповедания от 1998 года, по оценке США, являются причастными к серьезным нарушениям права на свободу вероисповедания или толерантно относятся к подобным нарушениям.

"Объявление о присвоении такого статуса (вышеназванным странам и организациям. - Ред.) соответствует нашим ценностям и интересам, направленным на защиту национальной безопасности и продвижение прав человека во всем мире. Страны, которые эффективно защищают эти и другие права человека, являются более мирными, стабильными, процветающими и более надежными партнерами Соединенных Штатов, чем те, которые этого не делают", - указал Блинкен.

Ранее, 1 декабря, два сенатора США представили в Конгрессе двухпартийный проект закона о привлечении к ответственности российских наемников с требованием признать ЧВК Вагнера иностранной террористической организацией.

Смотрите также:

Сколько власти у "повара Путина"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Не слушайте вранья!": что Лукашенко сказал о ЧВК Вагнера и коронавирусе. DW Новости (04.08.20)

"Не слушайте вранья!": что Лукашенко сказал о ЧВК Вагнера и коронавирусе. DW Новости (04.08.20)

Лукашенко прокомментировал задержание под Минском россиян якобы из "ЧВК Вагнера", а также рассказал, что в страну переброшен еще один иностранный отряд. Заявил об этом президент Беларуси в рамках ежегодного обращения.
4 августа 2020 г.12:56 мин.
external

Невидимые бойцы ЧВК. Как поднять бюджетного бабла. Мир без последствий - "Заповедник", выпуск 51

Невидимые бойцы ЧВК. Как поднять бюджетного бабла. Мир без последствий - "Заповедник", выпуск 51

Путин, Медведев и Шойгу обсуждают невидимых солдат ЧВК, которых никто и не собирался легализовать. Песня о том, как поднять бабла из бюджета России. "Мир Дикого Востока" - сериал о мире, в котором Кремлю можно делать все, что угодно. Смотрите в 51 выпуске "Заповедника"!
25 ноября 2018 г.12:50 мин.
Генсек ООН Антониу Гутерриш в Москве

Генсек ООН выступил за диалог с "Талибаном"

Генсек ООН выступил за диалог с "Талибаном"

Отсутствие диалога с "Талибаном" может обречь миллионы афганцев на голодную смерть, считает Антониу Гутерриш. Надо сделать все, чтобы Афганистан "не стал центром терроризма".
Политика10 сентября 2021 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Нефтедобывающие установки в Татарстане

ЕС установит потолок цен на нефть из России в 60 долларов

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Двухглавый орел на воротах у входа на территорию МВД РФ

Будет ли новая мобилизация в России и кого она коснется?

Будет ли новая мобилизация в России и кого она коснется?

Политика8 ч. назад
"Президент РФ Владимир Путин" держит на руках "потолок цен на нефть", на котором стоят "глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен" и "президент США Джо Байден" - карикатура DW

Потолок цен на российскую нефть: Путин под давлением

Потолок цен на российскую нефть: Путин под давлением

Экономика и бизнес9 ч. назад
Чернокожая сварщица в немецкой мастерской

Новые правила иммиграции в ФРГ и последствия для граждан РФ

Новые правила иммиграции в ФРГ и последствия для граждан РФ

Миграция8 ч. назад
Одна из акций сторонников Светланы Тихановской в Берлине

Диалог с режимом окончен: как прошел Минский форум в Берлине

Диалог с режимом окончен: как прошел Минский форум в Берлине

Политика8 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Запад готовит переговоры с Путиным? DW Шоу

Запад готовит переговоры с Путиным? DW Шоу

Политика9 ч. назад60:20 мин.
Сборная Германии покидает чемпионат мира по футболу

Конец великой футбольной нации: пресса о бундестим в Катаре

Конец великой футбольной нации: пресса о бундестим в Катаре

Футбол9 ч. назад
На главную страницу