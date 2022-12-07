В России задержан возможный дезертир из ЧВК "Вагнер"

В приграничном Новошахтинске человек в камуфляже ранил полицейского и был задержан. Издание Baza сообщает, что это был дезертир из ЧВК "Вагнер", которому удалось проникнуть в Россию.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в среду, 7 декабря, в своем Telegram-канале сообщил о задержании "в пустующем здании под Новошахтинском" преступника в камуфляжной форме, обстрелявшего за день до этого полицейских. Один из силовиков был при этом ранен.

Из-за появления в Новошахтинске (город находится всего в 5 километрах от границы с Украиной) вооруженного человека там закрыли детские сады и выезды из города, жителей попросили быть внимательными и не выходить на улицу.

В среду же издание Baza сообщило, что, по его данным, задержанным оказался боец ЧВК "агнер", завербованный в уфимской колонии, где он отбывал наказание за кражу и разбой. Наемник по имени Павел Николин, по информации Baza, "передумал воевать" и 24 ноября дезертировал, а затем пересек российско-украинскую границу.

Бизнесмен Евгений Пригожин, недавно официально признавший свою связь с ЧВК "Вагнер", сообщил в своем Telegram-канале, что если задержанным действительно является боец ЧВК, то информация об этом проходит под грифом "совершенно секретно", и надо выяснить, каким образом она попала к журналистам. В самом ЧВК "Вагнер" собираются провести собственное расследование инцидента.

12 ноября в интернете распространилось видео жестокого убийства бойца ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина, который дезертировал и перешел на сторону Украины. Он был убит после того, как его в результате обмена выдали России.

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