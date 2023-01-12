Немецкий эксперт о том, чем грозит Украине потеря Соледара

Бои за Соледар и Бахмут - наиболее ожесточенные в Донбассе. В чем важность этих городов и что означала бы их потеря Украиной для хода войны, DW объяснил профессор Университета бундесвера Франк Зауэр.

Несмотря на попытки прорвать оборону ВСУ в Соледаре, военным России, похоже, пока не удается захватить город, в котором продолжаются самые ожесточенные на всей линии фронта бои. Оценку ситуации вокруг Соледара в интервью DW дал профессор мюнхенского Университета бундесвера Франк Зауэр (Frank Sauer).

DW: Господин Зауэр, уже много недель российские военные пытаются установить контроль над Бахмутом и Соледаром. В Москве заявляют, что их силы частично блокировали Соледар, в ВСУ же утверждают, что бои продолжаются. Если Соледар падет, что это означало бы для Украины и для хода войны?

Франк Зауэр: Я не думаю, что в стратегическом смысле это имеет большое значение для дальнейшего развития (боевых действий. - Ред.). Даже в случае, если Соледар падет. В своих оценках я ориентируюсь на информацию, обнародованную Институтом изучения войны (ISW), согласно которой город еще не полностью в руках России, а украинские силы все еще могут удерживать свои позиции на западе города.

- Известно, что наступление на Соледар осуществляется главным образом силами ЧВК Вагнера, возглавляемой Евгением Пригожиным. В Киеве говорят, что вагнеровцы буквально "продвигаются по трупам". Похоже, роль Пригожина и ЧВК становится все более заметной. Означает ли это, что у России теперь, по сути, две армии - государственная и частная? Как вы оцениваете значение второй в этой войне?

- Недавно The New York Times написала о борьбе между ЧВК Вагнера и регулярной российской армией, в частности о том, что ранее между ними уже велись небольшие бои. Поэтому возникает вопрос о том, какой позиции группа Вагнера придерживается в отношении российских Вооруженных сил и государства в целом. Есть, по крайней мере, два признака того, что ЧВК Вагнера в лице Евгения Пригожина преследует также и определенные корыстные интересы. Прежде всего, это, конечно, Бахмут, вокруг которого уже долго идут ожесточенные бои и которые сложно объяснить чисто военными интересами.

Франк Зауэр Фото: Waldemar Salesski/Universität der Bundeswehr

Но даже если бы ЧВК Вагнера и Россия взяли Бахмут, это не стало бы неким решающим стратегическим поворотом, оказавшим бы большое влияние на развитие военных действий. Тем не менее нужно спросить, а за что идет эта борьба? Вполне возможно, что Пригожин преследует определенные банальные личные интересы относительно местных природных ресурсов, которые он мог бы эксплуатировать. Это также может быть связано с тем, что если группе Вагнера действительно удастся взять Бахмут, то властная динамика в России фактически превращает Пригожина в Путина.

Эти бои на самом деле не только бессмысленны, но и чрезвычайно жестоки. Мы знаем из Telegram-каналов, что группа Вагнера действительно безрассудно пожертвовала десятками и сотнями человеческих жизней: бойцов просто штабелями бросают на передовую на практически неотвратимую смерть, чтобы те вступили в бой с противником. Это с военной точки зрения довольно бессмысленная борьба, которая вызывает многие страдания и с российской стороны.

- Некоторые украинские обозреватели предполагают, что бои за Соледар и Бахмут на самом деле являются репетицией попытки повторного взятия Киева, а отдельные российские комментаторы намекают, что это тактика маскировки, чтобы неожиданно ударить с другого направления. Что вы об этом думаете?

- Да, эти сообщения циркулируют уже некоторое время. На Западе, конечно, понимают, что в Киеве есть обеспокоенность по поводу возможности нового наступления с севера, со стороны Беларуси, возможно, поддерживаемых Беларусью российских сил. Насколько мне известно, и эту информацию также обнародовала британская разведка, то, что наблюдается в Беларуси, не дает оснований предполагать, что подобный сценарий сейчас возможен.

Но ни в коем случае не стоит исключать, что Путин снова попытается что-то устроить с севера с прицелом на Киев. Хотя бы для того, чтобы оттянуть украинские силы на север и не дать им воевать, например, в Донбассе. Я должен честно сказать, что, конечно, понимаю обеспокоенность Украины тем, что может быть открыт дополнительный фронт. Но возможностью второго наступления с севера на Киев, которое в этот раз может оказаться успешнее первой попытки в феврале, - такой перспективой на данный момент я не очень обеспокоен.

- Напоследок о перспективе предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS с радиусом действия 300 км и более. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на днях сообщил, что переговоры об этом ведутся "очень интенсивно". Как эти ракеты могли бы изменить ход военных действий?

- Я всегда очень осторожен, когда речь заходит о факторе, способном изменить "правила игры". Ракетные системы HIMARS, Panzerhaubitze 2000, теперь вот появились боевые машины пехоты Marder и Bradley. Являются ли они факторами, которые, так сказать, меняют "правила игры", отодвигая на поле боя все остальное, "устаревшее"? Так никогда не бывает.

Но что касается ATACMS, то я действительно полагаю, что они станут очень важным инструментом для украинских Вооруженных сил, умеющих очень хорошо и разумно организовывать операции, как можно было увидеть на примере контрнаступления в Харьковской области. Готовиться в течение недель, отрезать Россию от материально-технического обеспечения, отрезать ей возможности для отступления. И тогда, когда пробьет час, совершить быстрое наступление.

ATACMS, грубо говоря, имеют примерно втрое больший радиус действия по сравнению с дальностью ракет, имеющихся сейчас в арсенале Украины. То есть для нее это было бы очень существенным увеличением радиуса действий. И если дальше думать в контексте комбинированной маневренной войны с применением боевых машин пехоты, боевых танков (а дискуссии об их поставках продолжаются), можете себе представить, что если все это будет предоставлено, то Украина в 2023 году может еще многого достичь в освобождении оккупированных территорий.

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