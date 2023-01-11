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Фрагмент одного из спутниковых снимков Соледара, сделанных американской компанией Maxar TechnologiesФото: Maxar Technologies/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Maxar опубликовала спутниковые снимки Бахмута и Соледара

Сергей Куприков
27 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 января.

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На 323-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 12 января (время московское).

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В предстоящие выходные, 14 и 15 января, ситуация с электроснабжением в Украине, возможно, улучшится. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, это связано с ожидаемым потеплением, которое позволит уменьшить объемы отключений.

Maxar опубликовала спутниковые снимки Бахмута и Соледара

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Аэрокосмическая компания Maxar Technologies (США) опубликовала в Twitter спутниковые снимки городов Соледар и Бахмут в Донецкой области. На снимках видно, что в Соледаре уничтожены жилые дома и школы. А в Бахмуте вдоль дорог и на полях - тысячи воронок от взрывов.

Взрывы и воздушная тревога в Запорожье

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В Запорожье ночью прогремели взрывы, перед этим в городе была объявлена воздушная тревога, сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на местные Telegram-каналы. Первые сообщения о возможном нападении с воздуха поступили около 3 часов ночи. После этого жители услышали два громких взрыва. Сообщается, что россияне предположительно осуществили повторные запуски ракет С-300 с временно оккупированной территории Токмакского района. По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, пострадали объекты инфраструктуры, на месте "прилета" возник пожар, повреждены жилые дома.

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В России во время весеннего призыва планируется направить на срочную воинскую службу граждан в возрасте до 30 лет. Об этом в интервью "Парламентской газете" сообщил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. По его словам, речь пока идет о повышении только верхней границы призывного возраста. Издание напоминает, что в конце декабря 2022 года впервые прозвучала идея о том, чтобы повысить минимальный возраст новобранцев в России с 18 лет до 21 года, а максимальный - с 27 до 30 лет.

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В Министерстве обороны Великобритании прокомментировали назначение новым командующим войсками РФ в войне против Украины начальника Генштаба Валерия Герасимова, который заменит Сергея Суровикина. Лондон назвал эту замену "признаком растущей серьезности ситуации, с которой сталкивается Россия, и очевидным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России". "Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним неудовольствием большей частью российского ультранационалистического и военного блогерского сообщества, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны", - говорится в сообщении британского Минобороны.

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Вечером 11 января в Херсоне прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Суспiльне новини". Однако воздушную тревогу ни в городе, ни в области не объявляли.

ЧВК Вагнера: В Соледаре найдено тело пропавшего британского волонтера

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Представители ЧВК Вагнера в среду вечером сообщили, что в Соледаре в Донецкой области обнаружено тело одного из двух ранее пропавших без вести британских волонтеров. Утверждается, что были найдены также документы второго волонтера. Об исчезновении Эндрю Бэгшоу и Кристофера Пэрри сообщил ранее сын журналистки Виктории Ивлевой. Пресс-служба владельца ЧВК Евгения Пригожина обнародовала документы обоих британцев.

Хроника событий 11 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 января 00.00 - 13.59 >>>

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