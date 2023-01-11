Тяжелые бои за Соледар и другие события 322-го дня войны

На 322-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Бои за Соледар

Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) отрицает, что российские силы взяли под контроль город Соледар Донецкой области. "Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения наших подразделений, терпит большие потери, бои продолжаются", - говорится в вечерней оперативной сводке Генштаба. Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские заявления о взятии Соледара лживыми.

Минобороны России в своей ежедневной сводке сообщило, что в Соледаре продолжаются бои. "Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе", - заявили в ведомстве. Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения наемников взяли под контроль всю территорию Соледара. Вечером 11 января он вновь заявил о "полном освобождении и зачистке территории Соледара". Пригожин также утверждал, что в боях за город погибли около 500 украинских солдат.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) прокомментировал ожесточенные бои за Бахмут и Соледар, подчеркнув, что они "продемонстрировали мужество украинских сил и жизненную важность усиления военной поддержки Украины". "В этот ключевой момент войны мы должны сделать еще больше и еще быстрее", - сказал Столтенберг.

Украина: Россия готовит новый ракетный удар

Российская армия готовится к новому массированному ракетному удару по Украине, заявила спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. "Активность беспилотных разведчиков, которую мы наблюдаем за последнюю неделю, говорит именно о подготовке к такому массированному обстрелу. Поскольку они сначала собирают информацию о тех целях, которые хотят поразить. Скорее всего, это будут объекты критической инфраструктуры. Они продолжают пытаться создать техногенные неудобства нашему населению, в том числе в условиях похолодания. Они продолжают выискивать системы противовоздушной обороны, которые мечтают поразить", - сказала Гуменюк, напомнив, что для переснаряжения после массированной ракетной атаки России требуется около двух недель.

Смена российского командования

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск вместо Сергея Суровикина, который займет должность заместителя командующего, сообщило Минобороны России. "Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск", - заявили в министерстве. Другими заместителями Герасимова стали главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким.

Минобороны Великобритании в новом обзоре ситуации в Украине обращает внимание на объявление о совместных российско-белорусских военных учениях, которые пройдут в Беларуси с 16 января по 1 февраля. Ведомство отмечает, что на авиабазе Мачулищи под Минском зафиксировано прибытие 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. Новое развертывание российской авиации в Беларуси, скорее всего, предпринято для проведения учений и не является подготовкой к новым наступательным операциям в Украине, считают в Лондоне. Хотя Россия удерживает значительное количество войск в Беларуси, они вряд ли составляют реальную наступательную силу, полагает британское Минобороны.

Военная помощь Украине

Польша решила передать Украине роту танков Leopard, но сделает это "в рамках создания международной коалиции", заявил президент страны Анджей Дуда. Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщал о готовности Варшавы передать Киеву Leopard, но для отправки немецких танков в третью страну требуется согласие Берлина. "Я обсуждал это с канцлером Германии Олафом Шольцем пару недель назад в Брюсселе и думаю, что в ближайшие дни мы сможем сообщить больше информации", - говорил Моравецкий.

Тем временем власти Великобритании впервые подтвердили, что могут предоставить Украине западные тяжелые танки, пишет газета Financial Times. Премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "поработать с партнерами" в ближайшие недели, чтобы "продвинуться дальше и быстрее в поддержке Украины, включая предоставление танков", сообщил представитель Даунинг-стрит. "Мы ускоряем нашу поддержку Украины в форме военных технологий нового поколения, которые помогут выиграть войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить Украине возможности, которые изменят правила игры", - сказал представитель канцелярии премьера Великобритании.

Литва передаст Украине зенитные установки, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Как уточняется на сайте главы государства, Киев получит автоматические зенитные пушки Bofors L70 и боеприпасы к ним.

Россия ограничила выезд военнообязанных

По данным украинской военной разведки, власти РФ с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанных, в том числе ограниченно пригодных к военной службе. "Соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны", - утверждает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В заявлении цитируется указ ФСБ: "С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории РФ граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В". В Киеве заявляют, что для указанных граждан закроют выезд за пределы РФ на всех пунктах пропуска по всем направлениям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения "информационной уткой и диверсией".

Потери России из-за потолка цен на нефть

Европейский запрет на импорт российской нефти и введенный западными странами потолок цен на нее ежедневно обходится России в 160 млн евро, подсчитали аналитики хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA). С 5 февраля, когда ограничения распространится на нефтепродукты, Россия будет терять 280 млн евро в день, прогнозируют авторы доклада. По оценкам CREA, если продолжить снижение ценового потолка с 60 до 25-35 долларов за баррель, это сократит доходы России от экспорта нефти как минимум еще на 100 млн евро. Другие возможные меры, такие как ужесточение штрафов за несоблюдение требований и дополнительные санкции, могут снизить доходы РФ еще на 200 млн евро в день, подсчитали в CREA.

Контрразведывательные мероприятия СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района Киева, в частности, в пределах правительственного квартала и на прилегающих к нему территориях. "Цель - проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется госохрана. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом", - сообщается на сайте ведомства.

Встреча омбудсменов

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обсудила вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам России и Украины. Встреча состоялась в Анкаре, где проходит международная конференция омбудсменов.

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