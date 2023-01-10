В Украине опровергли российские заявления о захвате Соледара

На 322-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 11 января (время московское).

++11.55++

По информации украинской военной разведки, российские власти с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанных, в том числе ограниченно пригодных к военной службе. "Соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны", - заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В заявлении цитируется указ ФСБ: "С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории российской федерации граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В". В Киеве сообщают, что для указанных граждан закроют выезд за пределы РФ на всех пунктах пропуска по всем направлениям.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения "информационной уткой и диверсией".

++11.40++

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района Киева, в частности, в пределах правительственного квартала и на прилегающих к нему территориях. "Цель - проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом", - сообщается на сайте ведомства. Среди прочего, силовики осматривают территории и отдельные помещения и осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала.

В Украине опровергли российские заявления о захвате Соледара

++11.23++

Заявления российских сил о полном захвате Соледара не соответствуют действительности, сообщил в интервью телеканалу "Суспильне" представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. "Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба, ждите", - заявил он.

В свою очередь в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ назвали враждебной информационно-психологической операцией заявление Евгения Пригожина о контроле российских наемников из ЧВК Вагнера над всей территорией Соледара. "Похоже, что место нахождения Пригожина не соответствует действительности, и он не в Соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, направленный на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать безумные потери среди зеков", - считают в ВСУ.

++11.00+

По информации Луганской ОВА, российских военных, которые находились в Луганской области и у которых закончился срок службы, не пропускают на границе в РФ. В частности, на такие действия жаловались мужчины из Башкирии, сообщается в Telegram . "Их задержали на границе и не пускают на Россию. В пункт пропуска ехали на такси, в обратном направлении нашли только трактор", - заявила Луганская ОВА. Кроме того, в Луганске сообщили об усилении давления со стороны российских сил на местных предпринимателей за пользование гривной и переоборудование под госпитали последних гражданских больниц области. "На захваченной врагом территории не осталось ни одного города, где значительное количество мест в больницах не занимают военные России. А кое-где и все. Очередной жертвой захватчиков стала больница в Вознесеновке (бывшем Краснопартизанске)", - указывается далее.

++10.40++

В новом обзоре ситуации в Украине Минобороны Великобритании обращает внимание на объявление 8 января о совместных российско-белорусских военных учениях, которые пройдут в Беларуси с 16 января по 1 февраля. Ведомство отмечает, что на авиабазе Мачулищи под Минском зафиксировано прибытие 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. Новое развертывание российской авиации в Беларуси, скорее всего, предпринято для проведения учений и не является подготовкой к новым наступательным операциям в Украине, считают в Лондоне. Хотя Россия удерживает значительное количество войск в Беларуси, они вряд ли составляют реальную наступательную силу, отмечается в заявлении в Twitter .

++10.15++

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о ночном обстреле областного центра и более 20 населенных пунктов. "Вчера около 23:00 российские оккупанты обстреляли Харьков, предварительно с РСЗО "Смерч". В Киевском районе зафиксировано попадание в состав пиротехники. Произошел масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал он в Telegram. Кроме того, обстрелы зафиксированы в Купянском, Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах. В результате повреждены частные дома, торговые постройки и гражданские автомобили, пострадавших также нет, указал он далее. Накануне в Харьков приезжалаглава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

++09.50++

По данным Генштаба ВСУ, число убитых россиян, участвовавших в войне против Украины, за сутки возросло на 490 до 112 960. Кроме того, за минувшие сутки Россия потеряла 10 танков (3094 с 24 февраля 2022 года), 5 боевых бронированных машин (6159), 5 артиллерийских систем (2078), 3 РСЗО (437), 2 БПЛА оперативно-тактического уровня (1862), 9 единиц автомобильной техники и автоцистерн (4826) и 1 единицу специальной техники (184), отмечается в заявлении в Facebook .

ISW: Даже полный захват Соледара еще не означает окружения Бахмута

++09.20++

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке по ситуации на войне в Украине указывает, что российские силы не захватили полностью Соледар, несмотря на ряд заявлений российской стороны о падении города. На данный момент преждевременно говорить, кто контролирует те или иные районы из-за динамичного характера городских боев, считают американские эксперты. При этом, по их оценке, даже полный захват россиянами Соледара еще не означает немедленного окружения Бахмута. Контроль над Соледаром не обязательно позволит россиянам установить контроль над критически важными украинскими коммуникациями в Бахмут, отмечается в заявлении .

++08.55++

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы отразили российские атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской области, а также Спорное, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клищиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка Донецкой области. При этом противник нанес 6 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей, отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook .

Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских сил, а также 4 удара по позициям их зенитно-ракетных комплексов. В свою очередь украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов, указывается далее.

Кроме того, украинский Генштаб сообщил о лишении пропусков и доступа на Запорожскую АЭС примерно 1500 сотрудников, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом. "Захватчики ищут новых работников для АЭС на территории российской федерации и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой "национализации" квартир выехавших местных жителей", - добавили украинские военные.

Пригожин объявил о захвате Соледара, но бои там продолжаются

++08.30++

Основатель ЧВК Вагнера, российский бизнесмен Евгений Пригожин объявил о захвате всей территории Соледара. "В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра", - сообщил он на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте". Пригожин отдельно подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие другие подразделения, кроме ЧВК Вагнера. РИА "Новости" сообщает, что российские наемники захватили соляные шахты в Соледаре. В распоряжении агентства имеются соответствующие фотографии, на них присутствует и сам Евгений Пригожин.

В то же время представители администрации президента и Минобороны Украины заявили во вторник вечером, что ожесточенные бои за Соледар продолжаются. Российские военкоры в своих блогах сообщают, что украинские войска в Соледаре ночью отвергли ультиматум Пригожина о сдаче и не прекращают сопротивление. Минобороны РФ пока не комментирует ситуацию в этом городе..

++07.40++

Глава областной военной администрации Харькова Олег Синегубов, сообщивший ранее о российских ударах по городу, уточнил, что попадание пришлось на Киевский район. "Зафиксировано попадание в склад пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий", - написал он в Telegram, уточнив, что пострадавших при ударе не было.

++06.40++

Украинские военные на протяжении ближайших месяцев пройдут ускоренный курс обучения управлению ЗРК Patriot на базе сухопутных войск США Fort Sill в штате Оклахома, сообщили в Пентагоне. Российский посол в США Анатолий Антонов раскритиковал эти планы, назвав их "очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте".

++05.40++

Турция с ноября 2022 года начала передавать Украине разработанные в США кассетные боеприпасы, пишет онлайн-издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники из числа бывших и действующих чиновников США и ЕС.

Отмечается, что речь идет о так называемых улучшенных обычных боеприпасах двойного назначения (DPICM), которые были произведены в Турции в эпоху холодной войны в рамках соглашения о совместном производстве с США. "Эти боеприпасы предназначены для уничтожения танков путем разрыва на более мелкие снаряды, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Каждый снаряд разбрасывает около 88 более мелких снарядов. Согласно американскому законодательству, США запрещено экспортировать DPICM из-за того, что снаряды часто остаются неразорвавшимися", - поясняется в публикации.

В Анкаре встретились омбудсмены РФ и Украины

++04.40++

Финляндия еще не приняла решения об отправке в Украину боевых танков и ожидает действий других стран, в первую очередь Германии, сообщает портал Yle со ссылкой на источник. "Согласно источнику Yle, Финляндия пока не приняла никаких решений о передаче Украине боевых танков. Но если возникнет группа из нескольких стран, готовых передать Украине танки, Финляндия рассмотрит возможность участия в этих поставках", - цитирует издание своего собеседника

++03.40++

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обсудила на встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам России и Украины. Встреча состоялась в Анкаре, где проходит международная конференция омбудсменов.

++02.50++

Германия выделит 20 млн евро на финансирование работы спутникового интернета Starlink в Украине. Об этом сообщается на сайте МИД ФРГ . Указывается, что этой суммы хватит для обеспечения работы 10 000 наземных станций, треть от их количества будет служить интересам ВСУ.

Канада закупит для Украины систему ПВО

++01.40++

Канада закупит у США систему противовоздушной обороны NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) для передачи Украине. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter. По ее словам, она провела телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, и тот подтвердил, что системы ПВО являются сейчас для его страны приоритетом.

++00.43++

Россия нанесла удары по Харькову спустя всего несколько часов после неанонсированного прибытия в город министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock). Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, сейчас в городе слышны взрывы. Местных жителй просят не выходить из укрытий.

++00.05++

Гарантия того, что Россия потерпит поражение в войне, важна не только для Украины, но и для глобальной демократии и для всех, кто ценит свободу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к согражданам.

Указав, что Москва собирает сейчас силы для очередной эскалации, он подчеркнул: "Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным при всех и всем, кого и что Россия будет пытаться бросить в бой".

Зеленский отметил, что после своего визита в Вашингтон в декабре 2022 года он провел около тридцати переговоров с лидерами и представителями государств-партнеров. "Буквально ощущается с каждым днем, как решимость мира преодолеть российскую агрессию становится все сильнее", - заявил он в этой связи.

Хроника событий 10 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 января 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: