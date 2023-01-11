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Фото: Mikhail Kuravlev/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Командовать войной РФ с Украиной назначен начальник Генштаба

Сергей Ромашенко
9 мин. назад

Прежний командующий группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин продержался на этом посту лишь три месяца. Теперь его понизили до заместителя Валерия Герасимова.

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Новым командующим группировкой российских войск в Украине назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями станут главком ВКС России генерал армии Сергей Суровикин, замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, сообщило министерство обороны России в среду, 11 января.

В министерстве эти кадровые перестановки назвали "повышением уровня руководства спецоперацией" и объяснили их "расширением масштаба решаемых задач", необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск, а также повысить эффективность управления российской группировкой в Украине.

Смещение генерала Суровикина

Сергей Суровикин, пониженный в должности до заместителя Герасимова, до сих пор сам командовал войсками РФ в Украине. Он был назначен на этот пост 8 октября - в день взрыва на Крымском мосту. Суровикин стал первым командующим российским вторжением, чье имя Минобороны РФ сообщило публично. Эксперты называли его сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре, в том числе гражданской.

При Суровикине российские войска действительно стали систематически обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Несмотря на это, в ноябре российские войска по предложению Суровикина оставили захваченный в начале войны город Херсон. Кроме того, при Суровикине в ночь на 1 января была атакована база российских военных в городе Макеевка в аннексированной "ДНР". В результате удара, только по официальным данным, погибли 89 человек. Согласно заявлениям украинской стороны, число погибших составило несколько сотен - от 500 до 600.

Критика в адрес Герасимова

Валерия Герасимова и других российских генералов критиковали за поражения в Украине. Критика звучала, в частности, со стороны российских военкоров, главы Чечни Рамзана Кадырова и владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В начале декабря появились слухи об отставке Герасимова, который возглавляет Генштаб ВС РФ с 2012 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слухи "телеграмными утками".

Во второй половине декабря Герасимов впервые за долгое время провел публичное мероприятие - брифинг для иностранных военных атташе. Американский Институт изучения войны предположил, что таким образом Кремль пытался оправдать цену вторжения в Украину, сплотить его сторонников, а также представить Герасимова "очередной фигурой, ответственной за войну".

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