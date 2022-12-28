Наемники ЧВК Вагнера потребовали от главы Генштаба снарядов
Олег Соколенко
1 ч. назад
Наемники ЧВК Вагнера записали видеообращение к главе Генштаба ВС РФ, обругав его и заявив, что им "нечем воевать" и у них "нет снарядов". Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин подтвердил подлинность видео.
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Евгений Пригожин во вторник, 27 декабря, подтвердил подлинность видео, на котором люди в военной форме, в том числе один с нашивкой ЧВК Вагнера, обращаются к главе Генштаба ВС России Валерию Герасимову. Люди в кадре критикуют Герасимова, обильно используя обсценную лексику, и говорят, что им "нечем воевать" и у них "нет снарядов", при том, что они якобы воюют под Бахмутом "против всей украинской армии".
После публикации видео 26 декабря издание "Военное обозрение" назвало его "провокацией" и выразило уверенность, что под видом бойцов ЧВК Вагнера в нем выступают "украинские националисты". Однако Пригожин в ответ на запрос журналистов сайта "Дни.ру" записал голосовое сообщение, в котором, в частности, говорит:
"Специально, чтобы ответить на ваш вопрос, заехал к ребятам в землянки. Вы кого-нибудь здесь видели сейчас из украинских националистов? И я не увидел. Наша главная задача и их тоже, и они все время об этом говорят, - идти и брать Бахмут. И я думаю, что взятие Бахмута уже давно не за горами. А что касается проблем, которые, к сожалению, возникают на каждом шагу, - надеюсь, что мы их решим. Будем решать и заставим решить. Националистов на том нашумевшем видео нет".
ЧВК Вагнера уже не в первый раз критикует Минобороны
ЧВК Вагнера уже не в первый раз вступает в конфронтацию с Минобороны РФ. Так, в октябре компания Пригожина передала четыре внедорожника военнослужащим 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота, находящимся в Херсонской области, после того как они пожаловались в Telegram, что у них один БТР на 80 человек, и это сильно ограничивает их маневренность. Американский Институт изучения войны (ISW) тогда расценил это как стремление утвердить превосходство над Минобороны, неспособным обеспечить солдат ВС РФ базовой техникой.