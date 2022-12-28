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Эмблема ЧВК ВагнераФото: imageBROKER/Siegra Asmoel/imago images
КонфликтыРоссия

Наемники ЧВК Вагнера потребовали от главы Генштаба снарядов

Олег Соколенко
1 ч. назад

Наемники ЧВК Вагнера записали видеообращение к главе Генштаба ВС РФ, обругав его и заявив, что им "нечем воевать" и у них "нет снарядов". Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин подтвердил подлинность видео.

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Евгений Пригожин во вторник, 27 декабря, подтвердил подлинность видео, на котором люди в военной форме, в том числе один с нашивкой ЧВК Вагнера, обращаются к главе Генштаба ВС России Валерию Герасимову. Люди в кадре критикуют Герасимова, обильно используя обсценную лексику, и говорят, что им "нечем воевать" и у них "нет снарядов", при том, что они якобы воюют под Бахмутом "против всей украинской армии".  

После публикации видео 26 декабря издание "Военное обозрение" назвало его "провокацией" и выразило уверенность, что под видом бойцов ЧВК Вагнера в нем выступают "украинские националисты". Однако Пригожин в ответ на запрос журналистов сайта "Дни.ру" записал голосовое сообщение, в котором, в частности, говорит:

"Специально, чтобы ответить на ваш вопрос, заехал к ребятам в землянки. Вы кого-нибудь здесь видели сейчас из украинских националистов? И я не увидел. Наша главная задача и их тоже, и они все время об этом говорят, - идти и брать Бахмут. И я думаю, что взятие Бахмута уже давно не за горами. А что касается проблем, которые, к сожалению, возникают на каждом шагу, - надеюсь, что мы их решим. Будем решать и заставим решить. Националистов на том нашумевшем видео нет".

ЧВК Вагнера уже не в первый раз критикует Минобороны

ЧВК Вагнера уже не в первый раз вступает в конфронтацию с Минобороны РФ. Так, в октябре компания Пригожина передала четыре внедорожника военнослужащим 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота, находящимся в Херсонской области, после того как они пожаловались в Telegram, что у них один БТР на 80 человек, и это сильно ограничивает их маневренность. Американский Институт изучения войны (ISW) тогда расценил это как стремление утвердить превосходство над Минобороны, неспособным обеспечить солдат ВС РФ базовой техникой.  

Сейчас ЧВК Вагнера принимают активное участие в идущих уже несколько месяцев боях за стратегически важный город Бахмут в центральной части Донбасса. Обе стороны несут большие потери, из-за чего сражение уже назвали "бахмутской мясорубкой". Город практически полностью разрушен российскими ударами, но ВСУ продолжают отражать здесь атаки противника. 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут и вручил его защитникам государственные награды.

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