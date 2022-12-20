Зеленский в Бахмуте и другие события 300-го дня войны

Владимир Зеленский посетил позиции украинских войск в Бахмуте. Главнокомандующий ВСУ Залужный призывает ужесточить наказание за дезертирство. Госдума РФ во втором чтении одобрила закон о борьбе с диверсиями.

На 300-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 20 декабря, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Зеленский посетил позиции украинских войск в Бахмуте

Владимир Зеленский посетил с неанонсированным визитом Бахмут в Донецкой области, за который уже несколько месяцев ведут ожесточенные бои ВСУ и российские войска. Как сообщил позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, Зеленский находился на "передовых позициях одной из механизированных бригад, личный состав которой противостоит" ВС РФ на подступах к городу. "Глава государства заслушал доклад командира об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложения относительно дальнейших действий", - добавил Никифоров.

В районе боевых действий Зеленский поблагодарил украинских военных за мужество, вручил им госнаграды. Их получили солдаты механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых, танковых, артиллерийских и аэромобильных подразделений. Память погибших почтили минутой молчания.

Залужный требует ужесточить закон о дезертирстве

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал президента страны Владимира Зеленского ужесточить закон о дезертирстве и подписать соответствующий законопроект, одобренный Верховной радой. "Я вынужден поднять достаточно сложную тему - усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной радой Украины, и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов", - написал Залужный.

Валерий Залужный Фото: Photoshot/picture alliance

По его словам, сейчас отказники могут заплатить штраф в размере до десяти процентов боевых выплат, а открытые участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей. "Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть. Можно ли помочь этой проблеме более мягким способом? Разъяснять, убеждать. Да, если речь идет о мирном времени. В условиях войны нужны скорые действенные решения", - подчеркнул Залужный.

В Киеве восстановлено водо- и частично электроснабжение

Вся ключевая инфраструктура Киева - больницы, метро и водонасосные станции - обеспечена электричеством, сообщил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко. Свет, по его словам, есть примерно у 20 процентов населения столицы. "Реальны ли сейчас длительные отключения в Киеве? Да, 10 часов без света - это, к сожалению, реальность на сегодня", - заявил Коваленко. По его словам, предсказать сроки возвращения к стабильной подаче энергии трудно, поскольку энергетики на всех уровнях не успевают восстановить функциональность системы между ракетными обстрелами.

О восстановлении в Киеве системы водоснабжения сообщил и мэр города Виталий Кличко. "Насосные агрегаты на водопроводных насосных станциях запустили в работу, но нужно время, чтобы вода дошла до всех потребителей", - сказал он. Коммунальщики продолжают работать, чтобы вернуть водоснабжение в домах всех киевлян, добавил градоначальник.

США: ООН поддалась на шантаж России

США обвинили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он "очевидно уступил российским угрозам" и не отправил официальных лиц в Украину для проверки, правда ли Россия использует иранские беспилотники для атак, сообщило агентство Reuters.

Сбитый иранский дрон в Украине Фото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP Photo/picture alliance

"Мы сожалеем, что ООН не предприняла никаких шагов для проведения нормального расследования этого сообщения о нарушении. Мы разочарованы тем, что секретариат, явно поддавшись угрозам России, не выполнил мандат на расследование, который дал ему этот совет", - заявил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд.

ISW: Путин не уговорил Лукашенко вступить в войну с Украиной

Президенту России Владимиру Путину, судя по всему, не удалось убедить правителя Беларуси Александра Лукашенко вступить в войну с Украиной, считает американский Институт изучения войны (ISW). Тот факт, что Путин на встрече в Минске, похоже, принял тезисы Лукашенко, не убедив белорусского правителя скорректировать их, косвенно подтверждает эту оценку, отмечают аналитики. Эксперты ISW по-прежнему считают, что участие Беларуси в войне РФ против Украины маловероятно.

Александр Лукашенко и Владимир Путин в Минске Фото: Sergei Karpukhin/ITAR-TASS/IMAGO

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отрицал, что Путин намерен обсудить с Лукашенко участие Беларуси в войне. В Кремле расценили такие утверждения как безосновательные. За несколько дней до начала войны Песков действовал аналогичным образом, категорически отрицая намерение Путина вторгнуться в Украину, однако нынешние слова пресс-секретаря российского президента, скорее всего, являются попыткой скрыть отчаянное желание Путина вовлечь Лукашенко в войну и очевидную - новую - неудачу в этом, констатируют аналитики.

В свою очередь Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге сообщил, что США внимательно следят за тем, "будет ли Беларусь оказывать дополнительную поддержку" России. В этом случае он пообещал "пропорциональный ответ путем введения дополнительных санкций".

Госдума одобрила законопроект о наказании за диверсии

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении блок законопроектов, направленных на борьбу с диверсиями. Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, установив уголовную ответственность "за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов". Предполагается также сделать уголовно наказуемым "обучение диверсионным актам и создание всякого рода преступных сообществ с целью совершения диверсий".

Так, согласно законопроекту - за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Такое же наказание в случае окончательного принятия законопроекта предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии. Создание диверсионного сообщества также будет наказываться пожизненным заключением. За участие в таком сообществе будет грозить до 10 лет лишения свободы, а за пособничество в совершении диверсии - от 10 до 20 лет.

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника органов безопасности призвал сотрудников контрразведки, в том числе военной, "жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов". Кроме того, он потребовал от спецслужб "держать под постоянным контролем места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортную и энергетическую инфраструктуру".

Боевые действия

Россия наращивает объемы переброски в Украину "мобилизованного личного состава, вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов" из регионов Дальнего Востока, говорится в вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ. Там же отмечается, что усилия армии РФ сосредоточены на наступательных действиях на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Кроме того, РФ пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На других направлениях, по данным Генштаба ВСУ, россияне обороняют ранее занятые ими рубежи, активно пытаются сдерживать действия украинцев и одновременно обстреливают позиции украинских войск и гражданских объектов вдоль линии соприкосновения. В утренней сводке Генштаб ВСУ подтвердил поражение пункта постоянной дислокации российских военных в поселке Чаплинка в Херсонской области.

Российские войска в течение ночи трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую и Покровскую общины Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко. Никто не пострадал, однако повреждено около 10 частных домов и хозяйственных построек, газопроводы и линия электропередач. Также ночью российским ракетным ударам подверглась Харьковская область, заявил глава региональной военной администрации Олег Синегубов. В результате в Изюмском районе вспыхнул масштабный пожар на гражданском объекте промышленной инфраструктуры, при этом никто не пострадал.

В то же время с российской стороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекинского городского округа. По его данным, один человек получил ранения и доставлен в больницу. При обстреле нарушено электроснабжение, треть жителей города остается без света, указал Гладков. Кроме того, снаряды попали в складские помещения на территории промзоны.

В Брянской области украинские военные обстреляли Суземский район, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет. "В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам", - написал Богомаз. Позднее глава региона добавил, что в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути, а для жителей района будет организовано автобусное сообщение.

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