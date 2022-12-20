Госдума одобрила законопроект о наказании за диверсию

За преступления, связанные с созданием диверсионной группы или совершением диверсии, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти лет до пожизненного заключения.

Госдума РФ во вторник, 20 декабря, приняла во втором чтении законопроект об уголовном наказании за осуществление диверсий, сообщил "Интерфаксу" председатель парламента Вячеслав Володин. По его словам, авторами инициатив к законопроекту выступили более 380 депутатов.

За создание диверсионного сообщества предусмотрено лишение свободы сроком от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или пожизненное наказание. За организацию диверсии, ее руководство, а также финансирование - лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или пожизненное лишение свободы.

Склонение, вербовка лица для совершения диверсий, его вооружение или подготовка, а также финансирование будет наказываться лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненным лишением свободы. За те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения - лишением свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей либо пожизненное лишение свободы.

Путин призвал спецслужбы "оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов"

В этот же день президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника органов безопасности призвал сотрудников контрразведки, в том числе военной, "жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов". Кроме того, он потребовал от спецслужб "держать под постоянным контролем места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортную и энергетическую инфраструктуру".

Говоря о деятельности спецслужб в аннексированных Россией украинских территориях, Путин подчеркнул, что "обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная", и пообещал предоставить им новую технику, вооружения и "опытные кадры".

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