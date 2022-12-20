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Заседание Госдумы РФ, фото из архиваФото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Госдума одобрила законопроект о наказании за диверсию

Сергей Гуща
1 ч. назад

За преступления, связанные с созданием диверсионной группы или совершением диверсии, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти лет до пожизненного заключения.

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Госдума РФ во вторник, 20 декабря, приняла во втором чтении законопроект об уголовном наказании за осуществление диверсий, сообщил "Интерфаксу" председатель парламента Вячеслав Володин. По его словам, авторами инициатив к законопроекту выступили более 380 депутатов.

За создание диверсионного сообщества предусмотрено лишение свободы сроком от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или пожизненное наказание. За организацию диверсии, ее руководство, а также финансирование - лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или пожизненное лишение свободы. 

Склонение, вербовка лица для совершения диверсий, его вооружение или подготовка, а также финансирование будет наказываться лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненным лишением свободы. За те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения - лишением свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей либо пожизненное лишение свободы.

Путин призвал спецслужбы "оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов"

В этот же день президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника органов безопасности призвал сотрудников контрразведки, в том числе военной, "жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов". Кроме того, он потребовал от спецслужб "держать под постоянным контролем места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортную и энергетическую инфраструктуру".

Говоря о деятельности спецслужб в аннексированных Россией украинских территориях, Путин подчеркнул, что "обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная", и пообещал предоставить им новую технику, вооружения и "опытные кадры".

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