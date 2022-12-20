Госдума России уточнила ответственность для "иноагентов"

В заключительном чтении принят законопроект о "злостном" нарушении законодательства об "иноагентах". Если обычное нарушение предусматривает штраф, то "злостное" может повлечь за собой уголовную ответственность.

Российская Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об административной ответственности за "злостное" нарушение законодательства об "иноагентах", говорится в сообщении , выложенном на сайте нижней палаты российского парламента во вторник, 20 декабря.

Согласно принятым поправкам, нарушение законодательства об "иноагентах" наказывается штрафом в размере от двух тысяч до одного млн рублей. В то же время "злостное" уклонение "иноагентов" от исполнения обязанностей может повлечь за собой уголовную ответственность.

Как пояснил один из авторов законопроекта Василий Пискарев, штрафы остаются неизменными, однако теперь учитывается больше случаев, когда есть основание для привлечения "иноагентов" к ответственности.

Основание для увольнения с работы

Законопроект объединяет непредставление сведений НКО- и физлицом-"иноагентом", неисполнение им обязанности по указанию статуса и нарушение порядка деятельности СМИ-"иноагента" в одну статью 19.34 ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"). В КоАП РФ закрепляется единый статус "иностранного агента" вне зависимости от сферы его деятельности.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон о регуляции деятельности "иноагентов". Материалы, которые производят "иноагенты", теперь причислены к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Такие печатные материалы необходимо маркировать 18+. В книжных магазинах, киосках и торговых точках их можно распространять лишь в запечатанной непрозрачной упаковке, в организациях для детей они будут запрещены.

"Иноагентам" запрещается преподавать в образовательных учреждениях, страховать вклады, заключать контракты на прохождение военной службы, быть членами избирательных комиссий. Признание "иноагентом" может стать основанием и для увольнения с работы. Подписанный Путиным закон также запрещает митинги, шествия и демонстрации на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций и в местах, прилегающих к зданиям органов власти.

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