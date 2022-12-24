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Житель Бахмута и противотанковые загражденияФото: Andriy Andriyenko/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

ISW: РФ будет сложно сохранить темп наступления у Бахмута

Анна Неверова
5 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 декабря.

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На 305-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 25 декабря (время московское).

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Объединенные Арабские Эмираты передадут 2500 бытовых генераторов мирным жителям Украины, сообщило информагентство WAM. Около 1200 аппаратов мощностью от 3,5 до 8 киловатт накануне доставили в Варшаву, остальные будут переданы к январю. Генераторы помогут жителям частично обеспечить себя необходимой электроэнергией, что облегчит тяжелые условия жизни, указало агентство.

Аналитики ISW: Армии РФ будет сложно сохранить темп наступления в районе Бахмута

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Мужчина сметает мусор около разрушенного дома на одной из улиц Бахмута
Последствия обстрела в БахмутеФото: Libkos/AP/picture alliance

Армии РФ, вероятно, будет сложно сохранить темп наступления в районе Бахмута Донецкой области, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). На возможностях российских сил могли отразиться как описанная Минобороны Великобритании нехватка боеприпасов, так и предполагаемые крупные потери частной военной компании "Вагнер" в последние недели, отмечают эксперты. Непрекращающееся и требующее значительного объема ресурсов давление России на Бахмут может подорвать способность РФ добиваться долгосрочных целей на донбасском театре военных действий, указывают аналитики.

Они подчеркивают, что весной и летом российские войска бросили значительные ресурсы на захват Северодонецка и Лисичанска. Позднее армии РФ удалось установить контроль над этими городами, однако зацикленность на достижении тактических целей по их захвату в конечном итоге подорвала способность достичь более крупную оперативную цель - окружить украинские силы вдоль трассы E40 и в итоге выйти на западные административные границы Донецкой области, добавляют эксперты ISW.

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Папа римский Франциск на торжественной мессе в канун Рождества осудил войны. "Люди, жаждущие власти и денег, пожирают даже своих близких, братьев и сестер. Сколько в мире войн! И как много мест, где и сегодня попирают достоинство и свободу", - отметил понтифик во время проповеди в соборе Святого Петра в Ватикане. Войну, развязанную Россией в Украине, он в своей речи напрямую не упомянул.

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Последствия войны России против Украины не обошли стороной безопасность Испании, заявил испанский король Филипп VI в рождественском обращении к нации. Испания вместе с союзниками должна укрепить коллективную оборону, отметил монарх. Война уже привела к невообразимому уровню разрушений в Украине, добавил Филипп VI. "Мы пережили страдания украинского народа и по-прежнему с глубокой скорбью ощущаем потерю тысяч человеческих жизней", - подчеркнул испанский монарх.

ВСУ: РФ вывела в Черное море новый ракетоносец "Калибров"

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Россия вывела в Черное море еще один корабль-ракетоносец "Калибров", увеличив их количество до четырех, сообщила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "На сегодняшнее утро было зафиксировано три ракетоносца, один из которых подводный, а вечером к ним присоединился еще один ракетоносец подводный. Общий залп потенциальный на сейчас составляет 24 ракеты типа "Калибр", - заявила Гуменюк поздно вечером 24 декабря.

По ее словам, это может быть как "игрой мускулами и попытками давить своим присутствием", так и "непосредственной подготовкой к массированному ракетному удару". 

Хроника событий 24 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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