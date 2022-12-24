При российском обстреле Херсона погибли не менее 10 человек

Российские войска обстреляли Херсонскую область утром 24 декабря. В результате погибли 10 человек, более 50 жителей ранены. Президент Украины Зеленский назвал это "убийством ради устрашения и удовольствия".

В результате российского обстрела Херсона в субботу, 24 декабря, погибли как минимум 10 человек, еще более 50 человек пострадали, сообщают украинские власти.

Российские войска атаковали Херсонскую область утром 24 декабря. Всего было зафиксировано 74 обстрела, из них - 36 в самом Херсоне, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. "Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома", - написал Янушевич. В МВД страны сообщили, что в результате одного из обстрелов загорелись 66 автомобилей.

"На этот момент у нас 55 раненых и 10 погибших в результате удара по центру города. Из раненых 18 находятся в тяжелом состоянии", - рассказал Янушевич в эфире украинского национального телемарафона.

Зеленский: "Это убийство ради устрашения и удовольствия"

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии с последствиями ударов. "Херсон. Утром в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем", - написал Зеленский.

Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по статьям о нарушении законов и обычаев войны, в сочетании с умышленным убийством.

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