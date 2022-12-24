  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Херсон после российского обстрела
Херсон после российского обстрелаФото: Igor Burdyga/DW
КонфликтыУкраина

При российском обстреле Херсона погибли не менее 10 человек

Даниил Сотников
15 мин. назад

Российские войска обстреляли Херсонскую область утром 24 декабря. В результате погибли 10 человек, более 50 жителей ранены. Президент Украины Зеленский назвал это "убийством ради устрашения и удовольствия".

https://p.dw.com/p/4LP7I

В результате российского обстрела Херсона в субботу, 24 декабря, погибли как минимум 10 человек, еще более 50 человек пострадали, сообщают украинские власти.

Российские войска атаковали Херсонскую область утром 24 декабря. Всего было зафиксировано 74 обстрела, из них - 36 в самом Херсоне, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. "Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома", - написал Янушевич. В МВД страны сообщили, что в результате одного из обстрелов загорелись 66 автомобилей.

"На этот момент у нас 55 раненых и 10 погибших в результате удара по центру города. Из раненых 18 находятся в тяжелом состоянии", - рассказал Янушевич в эфире украинского национального телемарафона.  

Зеленский: "Это убийство ради устрашения и удовольствия"

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии с последствиями ударов. "Херсон. Утром в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем", - написал Зеленский.

Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по статьям о нарушении законов и обычаев войны, в сочетании с умышленным убийством.

Смотрите также:

Жертвы пыток в Херсоне: "Мы перестали бояться"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Воровали по домам, выносили все, что видели: как российских военных вспоминают в Херсонской области (22.11.2022)

Воровали по домам, выносили все, что видели: как российских военных вспоминают в Херсонской области (22.11.2022)

Корреспондент DW побывал в Херсонской области - в районе, который еще недавно контролировала армия РФ. Что рассказывают местные жители о периоде оккупации и российских военных?
Конфликты22 ноября 2022 г.03:20 мин.
Конструкция с надписью "Херсонская область"

В Херсонской области убит пророссийский "глава" поселка

В Херсонской области убит пророссийский "глава" поселка

В результате подрыва автомобиля погиб российский "глава" поселка Любимовка Андрей Штепа, известный по прозвищу "Шнырь". По данным украинской стороны, Штепа торговал самогоном и распространял наркотики.
Конфликты22 декабря 2022 г.
external

Как западные эксперты оценивают уход РФ из Херсона, и верят ли они сообщениям из Москвы. DW Новости (10.11.2022)

Как западные эксперты оценивают уход РФ из Херсона, и верят ли они сообщениям из Москвы. DW Новости (10.11.2022)

Херсон был единственным областным центром Украины, который российской армии удалось захватить с 24 февраля. В Москве не раз утверждали, что город не сдадут, хотя на протяжении последних недель свидетельств в пользу как раз такого сценария становилось все больше. Эксперты считают сдачу города самым серьезным стратегическим военным поражением Кремля с начала войны.
Конфликты10 ноября 2022 г.39:52 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Херсон после российского обстрела

При российском обстреле Херсона погибли не менее 10 человек

Конфликты15 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Russland Rauchende Schlote im russischen Kohlerevier Kusbass, Stadt Kisseljowsk

Как Россия избавляется от экологов

Как Россия избавляется от экологов

Природа и окружающая среда15 ч. назад
Эмблема внешней разведки ФРГ Bundesnachrichtendienst (BND)

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Политика23 ч. назад
Weißrussland Gerichtsverhandlung von Maria Kolesnikova in Belarus

Как власти Беларуси весь год ужесточали законы - и зачем

Как власти Беларуси весь год ужесточали законы - и зачем

Правосудие и закон23 декабря 2022 г.
военная техника на платформе в Бресткой области Беларуси

Проверки и маневры: что происходит на границе РБ и Украины

Проверки и маневры: что происходит на границе РБ и Украины

Политика23 декабря 2022 г.
Описание карикатуры DW: в центре изображения на фоне флага Евросоюза стоит карикатурный российский президент Владимир Путин и поднимает вверх гантелю, похожую одновременно на канистру, с надписью "GAS" (газ).

Как Путин цены на газ в ЕС до потолка поднимает

Как Путин цены на газ в ЕС до потолка поднимает

Экономика и бизнес23 декабря 2022 г.
Кадр из фильма Аскольда Курова "Это сообщение было создано и распространено..."

Фильм об убийстве российской журналистики показали в Берлине

Фильм об убийстве российской журналистики показали в Берлине

Культура23 декабря 2022 г.
На главную страницу