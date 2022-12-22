В Херсонской области убит пророссийский "глава" поселка

В Херсонской области в результате подрыва автомобиля погиб глава оккупационной администрации поселка Любимовка Андрей Штепа, сообщил ТАСС в четверг, 22 декабря, со ссылкой на экстренные службы. Происшествие случилось в городе Каховка неподалеку от памятника, который местные жители называют "девушка в шинели". В машине была заложена взрывчатка. Штепа, назначенный на должность 18 июля, сгорел заживо, вместе с ним скончался водитель.

Андрей Штепа был известен в регионе по прозвищу "Шнырь", торговал самогоном и распространял наркотики, сообщил в соцсети Facebook депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Оккупационные российские власти в свою очередь заявили, что погибший "был настоящим профессионалом своего дела и бесстрашным человеком, который самоотверженно руководил эвакуацией и до последнего оставался в родном селе, выполняя свои обязанности, несмотря на угрозу жизни".

Шесть успешных покушений в Херсонской области

Как отмечает издание The Moscow Times, в Херсонской области это уже шестое успешное покушение на чиновников, назначенных российскими оккупационными властями. Из них три были совершены в Херсоне до его освобождения: 20 марта в машине застрелили помощника главы российской "администрации" области Павла Слободчикова. Ровно через месяц точно так же погиб помощник заместителя "главы" области Валерий Кулешов. 24 июня в результате подрыва автомобиля был убит руководитель отдела семьи, молодежи и спорта "администрации" области Дмитрий Савлученко.

В Голой Пристани 29 августа нашли мертвым в своем доме бывшего народного депутата Украины Алексея Ковалева, который стал заместителем председателя по сельскому хозяйству в оккупационной областной "администрации". 9 ноября в результате ДТП, которое российские власти назвали несчастным случаем, погиб замглавы оккупационной "администрации" области Кирилл Стремоусов.

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