США призвали Путина вывести войска после признания войны

На 304-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 24 декабря (время московское).

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Харьковский академический русский драматический театр имени Пушкина переименовали, убрав из его названия слова "русский" и "имени Пушкина". Решение об этом утвердили депутаты Харьковского облсовета, сообщил в Telegram глава областной администрации Олег Синегубов.

"Россияне почти год демонстрируют свое истинное отношение к культурному фонду и историческим памятникам Харькова - ровняют город с землей, уничтожают культурное достояние, сами же целятся в здания, названные в честь их писателей и деятелей, - написал Синегубов. - Только в марте этот театр трижды попадал под вражеский обстрел: тогда россияне повредили помещения художественного цеха, взрывная волна поразила окна, двери".

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада усилить поддержку Киева после сегодняшнего удара России по Херсону. "Рождественский сочельник. Террористический удар России по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и других странах готовятся к праздничному ужину, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом. Нам нужна ваша активная и постоянная поддержка, чтобы победить", - написал он в Twitter.

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США призвали Путина "признать реальность" и вывести войска из Украины, после того, как он на пресс-конференции после заседания Госсовета впервые назвал происходящее "войной". "С 24 февраля Соединенные Штаты и весь остальной мир знали, что путинская "специальная военная операция" была неспровоцированной и неоправданной войной против Украины. Наконец, после 300 дней Путин назвал войну тем, чем она является. В качестве следующего шага в признании реальности мы призываем его закончить эту войну, выведя его войска из Украины", - цитирует агентство AFP слова представителя Госдепа.

В ведомстве добавили, что агрессия РФ против соседней страны, как бы Путин ее ни называл, "привела к смертям, разрушениям и хаосу". "Народ Украины, без сомнения, не находит утешения в том, что Путин констатирует очевидное, как и десятки тысяч российских семей, чьи родственники были убиты в ходе путинской войны", - подчеркивают в Госдепе США.

Министр вооруженных сил Франции посетит Киев

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Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню посетит Киев с визитом в следующую среду, 28 декабря, пишет газета Le Figaro. Ожидается, что французский министр почтит память погибших на войне в Украине и встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Во вторник, 20 февраля, президент Макрон заявил, что Франция поставила Украине артиллерийские установки и системы ПВО Crotale и планирует в начале следующего года отправить Киеву новую партию оружия.

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Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила сегодняшний обстрел Херсона, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек и десятки получили ранения. "Сегодня - еще одна жестокая атака России на недавно освобожденный Херсон. Жители города уже сильно пострадали, когда отступающие российские войска отключили электричество и воду. Первые доклады показывают, что есть много убитых и раненных. Поистине ужасно, особенно в канун Рождества", - написала Бринк в Twitter.

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Оккупационную "администрацию" города Сватово, на подступах к которому вооруженные силы Украины ведут бои, вывезли в Луганск. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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14 миллионов евро выделит украинским аграриям Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии. Эти средства призваны помочь Украине обеспечивать себя продовольствием в условиях агрессии со стороны России. 9 миллионов евро пойдут на закупку 125 электрогенераторов, а также кормов для животных и семян. 5 млн евро пойдут на восстановление собственного производства фруктов и овощей. "Мужество и стойкость Украины, а также украинских фермеров невероятно впечатляют меня, - подчеркнул министр Джем Оздемир (Cem Özdemir). - Мы вместе и в Рождество".

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Вести наступательные операции российской армии мешает недостаток боеприпасов - такой главный вывод можно сделать из новой сводки Министерства обороны Великобритании. Россия пополнила свою группировку в Украине "десятками тысяч резервистов", начиная с октября, однако была вынуждена сократить частоту массированных ударов по инфраструктуре Украины до одного раза в неделю из-за нехватки крылатых ракет. Даже для продолжения оборонительных операций вдоль протяженного фронта ВС РФ требуется расходовать ежедневно "значительное" количество артиллерийских снарядов и ракет, указывает ведомство.

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Число погибших в результате сегодняшнего обстрела центра Херсона увеличилось до 8 человек, сообщила в Telegram Херсонская областная прокуратура. Ранено, по новым данным, 17 человек. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Россия использовала уже 540 из 1700 купленных ею у Ирана дронов-камикадзе Shahed. Такую оценку привел начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете The New York Times. Он заявил, что большинство этих дронов сбивает украинская ПВО до того, как они успевают долететь до цели.

По словам Буданова, Кремль продолжает свои попытки добиться от Ирана также поставок баллистических ракет, однако в Тегеране пока не решаются на это, опасаясь увеличения санкционного давления на страну.

Хроника событий 24 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 23 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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