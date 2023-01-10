Глава "Руси сидящей": Пригожин - четвертая ветвь власти в РФ

Ольга Романова - о роли основателя ЧВК Вагнера в вертикали власти РФ, его словах о снятии судимости с заключенных, вернувшихся с войны в Украине, и о том, кого Евгений Пригожин вербует на эту войну.

В Россию после истечения полугодового контракта в начале января вернулась первая группа заключенных, согласившихся принять участие в войне с Украиной в составе ЧВК Вагнера. В социальных сетях появилось видео, на котором основатель ЧВК Евгений Пригожин общается с заключенными и, в числе прочего, утверждает, что с них сняты все судимости.

DW поговорила с исполнительным директором движения "Русь сидящая" Ольгой Романовой о состоянии правоохранительной системы России, роли Пригожина и о том, осужденных по каким статьям он предпочитает вербовать для участия в войне в Украине.

DW: В соцсетях появилось видео, на котором Евгений Пригожин общается с заключенными, воевавшими в Украине, и дает им напутствие. Основатель ЧВК Вагнера утверждает, что с них сняли все судимости. Известно ли вам что-нибудь о людях, заснятых на этом видео? Действительно ли с них сняты судимости?

Ольга Романова: В целом известно уже довольно много. Со многими семьями (заключенных. - Ред.) мы общались и ранее. Сейчас все сложнее, поскольку люди, которые вышли, говорят, что за общение с журналистами им грозят очень большие неприятности. Поэтому я не могу называть респондентов, но это не один и не два человека, хотя пока их немного.

Еще несколько человек, которым объявили, что они помилованы, лежат в госпиталях с тяжелыми ранениями. Им дали отпуск на 45 дней, снабдив специальной связью - кнопочными телефонами. Через 45 дней им должны позвонить и сказать, куда прибыть.

Ольга Романова Фото: DW

По поводу их освобождения - те, кто видел эти документы, говорят, что это некая бумага о помиловании, якобы подписанная Путиным. Мне очень интересно, что там написано, потому что Пригожин употреблял на этом видео сразу три совершенно разных понятия: помилование, амнистия и снятие судимости. Все три вещи делают три разные ветви власти: амнистию объявляет Государственная Дума и утверждает Совет Федерации. Этого, как мы знаем, не было сделано.

Помилование объявляет президент - причем, соответствующий указ публикуется на сайте президента только после того, как происходит примирение с потерпевшими, после слушаний в региональных общественных палатах, после утверждения ФСИН и так далее. Насколько я знаю, ничего этого тоже сделано не было.

Что же касается снятия судимости и вообще снятия наказаний по суду, то это отмена приговора или условно-досрочное освобождение - этого тоже не произошло. Мы проверили: до сих пор все эти люди числятся за судами, то есть их приговоры все еще действуют. ФСИН по-прежнему их контролирует и знает, где они находятся. При этом на наши запросы о местонахождении этих людей нам приходят официальные ответы из ФСИН, в которых говорится, что они отбывают наказание в Ростовской области. И ФСИН настаивает на том, что по прибытии к месту жительства по месту прописки они должны встать на административный надзор.

Административный надзор - это особый вид наказания, который запрещает выходить из дома с 22:00 до 06:00, покидать место жительства, уезжать в другой город, в другой район и так далее. При этом люди уверены, что они сейчас придут во ФСИН, покажут свою бумагу о помиловании и никакого надзора не будет. А потом они забегут в суд, покажут эту бумагу и оттуда уберут все данные об их судимости. Мы не знаем, как на это отреагируют государственные органы, хотя мы понимаем, что в России возможно все.

- Контракты, которые подписывали заключенные, - они завершены или еще фактически действуют и люди должны будут вернуться на войну в Украину?

- Дело в том, что это новые контракты. Я не знаю, что там написано, но им обещали, что они уже не пойдут на передовую, а будут заниматься поиском ДРГ (диверсионно-разведывательных групп).

- Знаете ли вы хотя бы примерно, сколько из заключенных, отправившихся на войну с Украиной, числятся погибшими, а сколько из них вернулись?

- Все эти люди (заснятые на видео. - Ред.) - из самых первых партий заключенных, завербованных в период с 26 июня по 5 июля из разных зон, в основном в Ленинградской и Новгородской областях. Всего были завербованы примерно 1000 человек, но дело в том, что в Ростовскую область для переподготовки, а потом на фронт были отправлены не все сразу, а отрядами по 77-80 человек. Поэтому сказать, какая часть из них вернулась, сложно. Я только знаю, что живы в основном те, за кого боролись их родственники и о ком постоянно спрашивали. А не вернулись те, кем никто не интересовался.

- Когда вы видите кадры с господином Пригожиным в колониях, где он вербует заключенных или где он дает им напутствие "не насиловать" и "не бедокурить", у вас возникают какие-то вопросы к правоохранительной системе России?

- У меня нет никаких вопросов к правоохранительной системе России, потому что я думаю, что она перестала существовать. До сих пор еще не было такого явного пренебрежения законом и правом вообще. Наемничество запрещено - но вот оно.

Частное лицо может прилететь (в колонию. - Ред.) на вертолете, забрать какое угодно количество российских, а также нероссийских граждан на войну с Украиной - и ему за это ничего не будет, только зеленый свет и все двери перед ним распахнуты. Даже сотрудники ФСИН переодевались в гражданку, потому что знали, что Пригожин терпеть не может ФСИНовскую форму, и не хотели его расстраивать.

Пригожин - это новая ветвь власти, потому что ни парламент, ни президент, ни суды никаких решений не принимали. (Помилование заключенных, которые воевали в Украине. - Ред.) - это помилование Пригожина. Он - четвертая ветвь власти, а вовсе не медиа, как мы до сих пор думали. Пригожин выше, чем судебная система, потому что он фактически подтерся приговорами судов, извините за выражение. И он больше, чем парламент, потому что ему не надо ждать объявления амнистии. Он сам объявляет амнистию, и он оперирует полностью именем президента, судя по всему, имея на это полное право, потому что его ни разу никто не одернул.

- Журналисты уже идентифицировали некоторых людей, что были на кадрах видео. И если верить их информации, то это лица, осужденные за тяжкие преступления - за грабежи, за убийства. Действительно ли большинство тех, кто согласился пойти на войну из мест заключения, осуждены по таким статьям УК?

- Пригожин изначально говорил, что предпочитает иметь дело с убийцами и теми, кто совершил тяжкие преступления именно против личности. То есть (ему нужна. - Ред.) привычка убивать и отсутствие боязни крови. И действительно, мы это видим, в том числе, и по погибшим вагнеровцам, которым сейчас отдают какие-то почести и славу, что, в основном, это люди, совершившие очень тяжкие преступления.

Например, на аллее воинской славы был похоронен вагнеровец, который убил 7-летнего мальчика и его отца; вагнеровец, который из за каких-то мелких денег зарубил топором старушку - и так далее. То есть это даже не Родион Раскольников, там все гораздо хуже.

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