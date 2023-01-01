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Автомобиль российской полиции (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/ZB/A. Burgi
ОбществоРоссия

В Ростовской области ищут сбежавших из ЧВК заключенных

Анатолий Арни
42 мин. назад

Шестеро заключенных были завербованы ЧВК Вагнера и впоследствии сбежали из Луганской области Украины. Полиция в РФ допускает, что они направились в Ростовскую область.

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В кафе и ресторанах Ростова-на-Дону развешивают ориентировки на розыск шестерых заключенных, завербованных частной военной компанией (ЧВК) Вагнера для участия в войне России против Украины и сбежавших после этого с оккупированных украинских территорий, сообщило ростовское издание Donday в субботу, 31 декабря. В распоряжении СМИ есть фото с ориентировкой, информацию изданию подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

Согласно ориентировке, среди сбежавших заключенных есть по одному гражданину России, Беларуси и Кыргызстана, а трое остальных - граждане Узбекистана. Все они сбежали с территории учебного центра ЧВК в Краснодонском районе Луганской области в период с 21 по 22 декабря, вооружены и могут быть опасны. У правоохранителей нет подтверждения того, что беглецы направились именно в Ростовскую область, но в ориентировке они просят граждан обращать "особое внимание" на людей в военном обмундировании.

Основатель ЧВК Вагнера в прошлом поручался за заключенного

В начале декабря в Новошахтинске Ростовской области произошел инцидент с другим заключенным, завербованным ЧВК Вагнера. По патрулю полиции открыл огонь мужчина, который, по данным СМИ, с 2016 года отбывал срок в уфимской ИК-4 за ограбление и оказался на свободе благодаря вербовке. Ее в российских тюрьмах, вероятно, лично ведет так называемый "повар Путина" и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, которого Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по итогам 2022 года признал "живым символом самых ужасных явлений России".

Во время допроса задержанный заявил, что находился на территории Украины, но "отстал от группы" и не знал, что вернулся в РФ, а по полицейским открыл огонь, так как принял их за украинцев. Позднее пресс-служба компании Пригожина "Конкорд" со ссылкой на бизнесмена заявила, что ЧВК Вагнера не снимает с себя ответственность за дальнейшую судьбу стрелка, а сам Пригожин дал личное поручительство за него.

Тем не менее, ростовский суд арестовал оказавшегося на свободе заключенного на два месяца по обвинениям в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и незаконном обороте оружия.

ЧВК Вагнера конфликтует с российскими военными

В конце декабря в интернете распространилось видео, в котором люди в военной форме критиковали главу Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Обильно используя обсценную лексику, они заявили, что им "нечем воевать" и у них "нет снарядов", при том, что они якобы воюют под Бахмутом "против всей украинской армии". Пригожин указал, что ролик записали наемники из ЧВК.

В октябре компания Пригожина передала четыре внедорожника военнослужащим 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота, находящимся в Херсонской области, после того как они пожаловались в Telegram, что у них имеется один бронетранспортер на 80 человек, и это сильно ограничивает их маневренность. Американский Институт изучения войны (ISW) тогда расценил это как стремление утвердить превосходство над министерством обороны России, неспособным обеспечить солдат и офицеров ВС РФ базовой техникой.

При этом Пригожин в начале ноября заявил о намерении создать в Курской и Белгородской областях так называемые Центры подготовки и управления "народным ополчением", подконтрольные ЧВК Вагнера. "Обеспечить материальную составляющую" для таких "ополченцев", по его мнению, должно не государство, а региональный бизнес.

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