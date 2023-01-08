Губернатор Курской области прошел обучение в ЧВК Вагнера

Роман Старовойт обнародовал видеоролик, где он в военной форме и с автоматом в руках едет на танке. Евгений Пригожин сообщил, что он предложил Старовойту подписать контракт с его ЧВК.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что первую неделю января он проходил подготовку в лагере ЧВК Вагнера. В посте, выложенном в Telegram-канале в воскресенье, 8 января, Старовойт написал, что вместе с ним в лагере занимались чиновники областной администрации и добровольцы из народной дружины. Губернатор также опубликовал видео, сделанное в лагере наемников. Оно заканчивается кадрами, на которых Старовойт в военной форме и с автоматом в руках едет на танке.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что Старовойт проходил курс "наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах", а бойцы не знали, что это курский губернатор. По словам бизнесмена, после курса обучения Старовойту предложили подписать контракт с вагнеровцами, но "выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе".

Накануне Старовойт назвал неуместным отпуск депутата Курской областной думы Максима Васильева в Мексике. По словам губернатора, жизнь в приграничном регионе выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти.

Бойцы ЧВК Вагнера принимают активное участие в боевых действиях в Украине, формально не подчиняясь Минобороны РФ. Многих добровольцев в ЧВК вербуют в российских колониях, обещая им помилование через полгода службы. Официально наемничество в России запрещено и преследуется по статье 359 Уголовного кодекса РФ .

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