Война, день 320-й: ЧВК "Вагнер" "по трупам" штурмует Соледар

Жестокие бои в центре Соледара. Германия пока не будет поставлять Leopard 2. Страны Евросоюза укрепляют оборону и все больше сближаются с НАТО.

На 320-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 9 января, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Бои внутри города Соледар

Жестокие бои идут за город Соледар, фактически входящий в одну агломерацию с Бахмутом, который уже много месяцев пытается взять ЧВК "Вагнер". По словам официального представителя министерства обороны Украины Анна Маляр, “враг провел перегруппировку, восполнил потери, перебросил дополнительные штурмовые отряды, сменил тактику и начал мощный штурм".

"Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", - сообщила Маляр.

Военные эксперты утверждают, что оборона украинской армии возле Соледара была прорвана "вагнеровцами" во время так называемого "рождественского перемирия" 6-7 января, о котором объявил Владимир Путин. В Киеве, впрочем, в добрую волю Путина изначально не верили.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский также говорил о Соледаре и "стойкости воинов", которые защищают город. "А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие", - сказал Зеленский.

В США, впрочем, считают, что у этого "безумия" есть реальное обоснование - желание основателя ЧВК Евгения Пригожина взять под контроль соляные и гипсовые месторождения в Донецкой области, как раз в районе Бахмута и Соледара. Крупнейшее в Европе Артемовское соляное месторождение расположено как раз недалеко от Бахмута.

Россия продолжает обстрелы жилых кварталов

Россия продолжает вести обстрелы российских городов, в результате которых гибнут мирные жители. Во время обстрела рынка в Шевченково в Харьковской области погибли две женщины, а еще пять человек, в том числе ребенок, получили ранения, сообщил глава региона Олег Синегубов. Особенно достается Херсонской области - за сутки ее обстреляли 77 раз, причем 21 раз были обстреляны жилые кварталы Херсона, недавно оставленного российской армией. В результате ударов ранения различной степени тяжести получили трое человек.

Германия пока не будет поставлять Leopard 2

Оживившуюся дискуссию о возможных поставках Украине немецких танков Leopard 2 прервал официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). "Федеральное правительство на данный момент не имеет намерения поставлять Украине танки Leopard 2", - заявил он.

Ранее некоторые немецкие политики, в частности, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) из партии "Союз-90"/"зеленые", делали заявления, которые допускали разные трактовки - в том числе о том, что Берлин собирается отправить Киеву танки.

Есть в правящей коалиции голоса и тех, кто выступает за немедленную отправку танков в Киев. Прежде всего, это "зеленые". Зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) прямо заявляет, что Германия может и должна поставлять их Украине: "Разумно поставлять не только БМП Marder, но и танки Leopard". Похожей точки зрения придерживаются и другие участники коалиции, либералы из СвДП. Однако пока побеждает более осторожная линия социал-демократов и, в частности, канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Страны Евросоюза укрепляют оборону

Польша создает новую дивизию в граничащем с Беларусью восточном воеводстве - чтобы защититься от возможной агрессии со стороны России или предотвратить такую агрессию. Дивизия будет оснащена новейшей американской и южнокорейской боевой техникой, особое внимание уделят артиллерии.

Необходимость в новой дивизии министр обороны Польши Мариуш Блащак объяснил тем, что за восточной границей Польши происходит "попытка восстановить Российскую империю", которую министр назвал "империей зла" - вне зависимости от того, "белая она, красная или - как теперь - Путина". Задачей нового формирования будет "эффективное сдерживание агрессора", чтобы тот не посмел "напасть на нашу страну", подчеркнул польский политик.

Тем временем Евросоюз все теснее сближается с НАТО - уже 10 января главы НАТО и Евросоюза собираются подписать в Брюсселе документ о “переходе партнерства на новый уровень”. Это тоже следствие вторжения России в Украину, как и попытки вступить в НАТО Финляндии и Швеции.

Сгорел палаточный лагерь мобилизованных

Из-за действий пьяных офицеров в Оренбургской области сгорел палаточный лагерь мобилизованных, сообщает местная пресса. Только пять дней назад похожий случай произошел в Омской области.

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