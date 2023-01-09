  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Американский танк Abrams в Польше
Американский танк Abrams в ПольшеФото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/picture alliance
ПолитикаПольша

Польша создает новую дивизию на границе с Беларусью

Дмитрий Вачедин
55 мин. назад

В Подляском воеводстве появится новое воинское соединение, оснащенное американской и южнокорейской техникой. Его задачей будет "эффективно сдерживать агрессора" с востока.

https://p.dw.com/p/4LvZy

В граничащем с Беларусью и Литвой Подляском воеводстве на северо-востоке Польши создается новое воинское соединение - Первая дивизия пехоты легионов. Об этом сообщил в понедельник, 9 января, в столице воеводства Белостоке вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. Численность личного состава дивизии он не назвал, однако именно дивизии, насчитывающие от 10 до 15 тысяч солдат и офицеров, являются крупнейшими формированиями в вооруженных силах Польши в мирное время.

Необходимость в новой дивизии Блащак объяснил тем, что за восточной границей Польши происходит "попытка восстановить Российскую империю", которую министр назвал "империей зла" - вне зависимости от того, "белая она, красная или - как теперь - Путина". Задачей нового формирования будет "эффективное сдерживание агрессора", чтобы тот не посмел "напасть на нашу страну", подчеркнул польский политик.

Дивизию предполагается оснастить американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K-2, чтобы “максимально использовать современное вооружение, которое уже поступает в Польшу”. Исходя из опыта нынешней войны, особое внимание предполагается уделить артиллерии. В созданную при дивизии артиллерийскую бригаду войдут самоходные польские гаубицы Krab и южнокорейские самоходные гаубицы К9.

Мариуш Блащак заявил, что приказы о формировании подразделений и частей, которые должны войти в состав новой дивизии, уже отданы.

Смотрите также:

Беженцы из Украины прибывают в Европу

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Новый канал Польши: к Балтийскому морю без помощи России (27.12.2022)

Новый канал Польши: к Балтийскому морю без помощи России (27.12.2022)

Канал длиной 1,2 километра через Вислинскую косу соединяет Вислинскую лагуну с Балтийским морем. Это означает, что польским судам больше не придется проходить через российские воды, если они хотят попасть в Балтийское море. Весь регион Эльблонг надеется на экономический подъем.
Экономика и бизнес27 декабря 2022 г.02:41 мин.
external

О конфликте с ЕС, судебной реформе в Польше и правах ЛГБТ - депутат Европарламента Рышард Легутко

О конфликте с ЕС, судебной реформе в Польше и правах ЛГБТ - депутат Европарламента Рышард Легутко

В правящей в Польше партии "Право и справедливость" много евроскептиков. Представляющий ее в Европарламенте Рышард Легутко ответил на острые вопросы DW в программе Conflict Zone, в том числе о правах женщин и ЛГБТ.
Политика30 декабря 2020 г.26:07 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дым от взрывов и разрушенные здания в районе Бахмута, 7 января 2023 года

Киев: Армия РФ начала новый мощный штурм Соледара

Конфликты52 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: "президент РФ Владимир Путин" летит в сине-красном костюме супермена с буквой К на груди. Над ним надпись: "Коррупциямен".

Денонсация конвенции СЕ, или Путин - гроза коррупционеров

Денонсация конвенции СЕ, или Путин - гроза коррупционеров

Политика5 ч. назад
Иранские силовики патрулируют улицы (фото из архива)

В Иране сочувствовать задержанным протестующим тоже опасно

В Иране сочувствовать задержанным протестующим тоже опасно

Политика16 ч. назад
6 января 2023. Министр экономики ФРГ во время посещения норвежского города Бревика

Норвегия будет для ФРГ тем, чем могла бы стать Россия

Норвегия будет для ФРГ тем, чем могла бы стать Россия

Экономика и бизнес16 ч. назад
Так выглядит в 3D графическое изображение коронавируса под микроскопом

Чем опасен новый подвариант коронавируса XBB.1.5?

Чем опасен новый подвариант коронавируса XBB.1.5?

Здоровье8 января 2023 г.
Глава МИД Германии Анналена Бербок в Буче, Украина, май 2022 года

"Немцы в ужасе". Фейки РФ о мнении немцев о войне и санкциях

"Немцы в ужасе". Фейки РФ о мнении немцев о войне и санкциях

Общество8 января 2023 г.
Танк Leopard 2

День 318-й войны: дискуссии о поставках Киеву танков Leopard

День 318-й войны: дискуссии о поставках Киеву танков Leopard

Конфликты7 января 2023 г.
На главную страницу